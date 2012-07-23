Toshiba'dan 10 500 devir/dakika hızında çalışan AL13SE sabit diskler

Sabit disk üreticilerinden Toshiba, 10 500 devir/dakika hızına sahip 2.5 inçlik AL13SE sabit disklerinin tanıtımını yaptı.





Firmanın ilk 10 000 devir/dakika hızına sahip sabit diski olacak AL13SE serisi, SAS 2.0 bağlantı arayüzü ile 6Gb/s veri transfer hızlarına ulaşabiliyor. Yazma hızı 3.7ms, okuma hızı 4.1ms. İşletmelere yönelik hazırlanan AL13SE serisi 300GB/450GB/600GB/900GB şeklinde kapasitelere sahip.





Sabit diskler çift aşamalı kafa pozisyonlama düzeneğine sahip ve böylece veri aktarım hızlarında yüzde 32'ye kadar artış sağlanabiliyor. Tampon bellek miktarı ise 64MB.





AL13SE serisi 2 milyon saat çalışma ömrüne sahip ve önceki nesilden yüzde 25 daha fazla kullanım süresi sunuyor.





AL13SE serisi Supported Enhanced Power Condition State teknolojisi sayesinde boştayken devir/dakika hızını düşürebiliyor. Serideki sabit sürücüler ayrıca 3.5 inçlik kutulara da monte edilebiliyor.





Serinin satış tarihi henüz belli değil.