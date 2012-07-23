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Toshiba'dan 10 500 devir/dakika hızında çalışan AL13SE sabit diskler

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sabit disk üreticilerinden Toshiba, 10 500 devir/dakika hızına sahip 2.5 inçlik AL13SE sabit disklerinin tanıtımını yaptı.

Firmanın ilk 10 000 devir/dakika hızına sahip sabit diski olacak AL13SE serisi, SAS 2.0 bağlantı arayüzü ile 6Gb/s veri transfer hızlarına ulaşabiliyor. Yazma hızı 3.7ms, okuma hızı 4.1ms. İşletmelere yönelik hazırlanan AL13SE serisi 300GB/450GB/600GB/900GB şeklinde kapasitelere sahip.

Sabit diskler çift aşamalı kafa pozisyonlama düzeneğine sahip ve böylece veri aktarım hızlarında yüzde 32'ye kadar artış sağlanabiliyor. Tampon bellek miktarı ise 64MB.

AL13SE serisi 2 milyon saat çalışma ömrüne sahip ve önceki nesilden yüzde 25 daha fazla kullanım süresi sunuyor.

AL13SE serisi Supported Enhanced Power Condition State teknolojisi sayesinde boştayken devir/dakika hızını düşürebiliyor. Serideki sabit sürücüler ayrıca 3.5 inçlik kutulara da monte edilebiliyor. 

Serinin satış tarihi henüz belli değil.

http://storage.toshiba.com/storagesolutions/enterprise/al13se-series# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
merope3 6 yıl
Kaç devir olursa olsun laptopta kullanılan diskler sarsılmaya bağlı olarak bir süre sonra kafayı yiyiyor. 3.5 inch deseler anlardım ama 2.5 inch harddiski bu devirde! üretmek bence anlamsız.
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OverClocK1ng 6 yıl
Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı belli ya.
Telefonunuzdan 1-800-KolCenter yazın gelir. Dikkat! Kol gibi gelebilir.
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meposion 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı belli ya.

Telefonunuzdan 1-800-KolCenter yazın gelir. Dikkat! Kol gibi gelebilir.



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vallierevbpk 6 yıl
SSD'ler HDD'lerin şu anki fiyatlarına limon sıkıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: saitouhajime
Kingmaxin 1 TB SSD modeli niye yurtdışında hiç bir yerde yok, fiyatı makul deniyor ama satışta sadece talos, colossus, octane 1 TB SSDler var.

Çünkü Kingmax'in modelleri sata2, bu zamanda 1 TB SSD alacak kişi SATA3'den aşağısını almayacaktır, Japonya'da biraz sattı, şimdi sata3 model duyurmuştur yada hazırlığını yapıyordur.
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Megavolt 6 yıl
Bunu gördüğüm iyi oldu.Nerdeyse SSD alacaktım.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Kingmax'in 1 TB SSD modeli niye yurtdışında hiç bir yerde yok, fiyatı makul deniyor ama satışta sadece talos, colossus, octane 1 TB SSD'ler var.
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demo11 6 yıl
netbook ve notebook için en iyisi ssd hem performans hemde enerji bakımından fiyatlarda gayer makul şu an.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
SSD'ler dibi gördü arttı, yarım TB model 333$'dan 349$'a çıktı. amazon.com/...
Bu 10bin rpm HDD'lerde mevcut 7200lerle aynı fiyat olmazlarsa bir çok insan kapasiteden feragat etmeye başlar. SSD'ler HDD'lerin şu anki fiyatlarına limon sıkıyor.
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armanatilgan 6 yıl
SSD leri geçelim ilk önce HDD ler ucuzlasın.
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Erasmus78 6 yıl
Yahu insan bir okuma/yazma hızı bilgisi koyar şuraya. Öte yandan 10.500 RPM hızla dönerken ki gürültü seviyesi nasıldır acaba? Sonra enerji tüketimi konusu da var?
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Devir SSD devri, bıraksınlar Mekaniği artık. Şimdi biri çıkıp der bunlar SAS diye .

SSD leri geliştirin ucuzlatın.
1 Yanıt Yanıtla +3
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jovanovic 6 yıl Erasmus78
Erasmus78

Yahu insan bir okuma/yazma hızı bilgisi koyar şuraya. Öte yandan 10.500 RPM hızla dönerken ki gürültü seviyesi nasıldır acaba? Sonra enerji tüketimi konusu da var?



Arkadaş direk ingizceden çeviri yapıyor. İşinize yararsa bu link var.


techpowerup.com/...
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