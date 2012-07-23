Toshiba'dan 10 500 devir/dakika hızında çalışan AL13SE sabit diskler

Haber Editörü
Sabit disk üreticilerinden Toshiba, 10 500 devir/dakika hızına sahip 2.5 inçlik AL13SE sabit disklerinin tanıtımını yaptı.
Firmanın ilk 10 000 devir/dakika hızına sahip sabit diski olacak AL13SE serisi, SAS 2.0 bağlantı arayüzü ile 6Gb/s veri transfer hızlarına ulaşabiliyor. Yazma hızı 3.7ms, okuma hızı 4.1ms. İşletmelere yönelik hazırlanan AL13SE serisi 300GB/450GB/600GB/900GB şeklinde kapasitelere sahip.
Sabit diskler çift aşamalı kafa pozisyonlama düzeneğine sahip ve böylece veri aktarım hızlarında yüzde 32'ye kadar artış sağlanabiliyor. Tampon bellek miktarı ise 64MB.
AL13SE serisi 2 milyon saat çalışma ömrüne sahip ve önceki nesilden yüzde 25 daha fazla kullanım süresi sunuyor.
AL13SE serisi Supported Enhanced Power Condition State teknolojisi sayesinde boştayken devir/dakika hızını düşürebiliyor. Serideki sabit sürücüler ayrıca 3.5 inçlik kutulara da monte edilebiliyor.
Serinin satış tarihi henüz belli değil.
http://storage.toshiba.com/storagesolutions/enterprise/al13se-series# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonunuzdan 1-800-KolCenter yazın gelir. Dikkat! Kol gibi gelebilir.
Çünkü Kingmax'in modelleri sata2, bu zamanda 1 TB SSD alacak kişi SATA3'den aşağısını almayacaktır, Japonya'da biraz sattı, şimdi sata3 model duyurmuştur yada hazırlığını yapıyordur.
Bu 10bin rpm HDD'lerde mevcut 7200lerle aynı fiyat olmazlarsa bir çok insan kapasiteden feragat etmeye başlar. SSD'ler HDD'lerin şu anki fiyatlarına limon sıkıyor.
SSD leri geliştirin ucuzlatın.
Arkadaş direk ingizceden çeviri yapıyor. İşinize yararsa bu link var.
techpowerup.com/...