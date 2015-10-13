Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan Microsoft Surface'e daha ince ve hafif rakip: DynaPad

3 yıl
2,2b
1
14
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba'dan Microsoft Surface'e daha ince ve hafif rakip: DynaPad
 
Kısa süre önce 4. sürümü duyurulan Microsoft Surface, bir rakip daha kazandı. Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Toshiba, DynaPad adını verdiği yeni çözümünü duyurdu.
Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan Toshiba DynaPad, ekran ile klavye bölümünün birbirinden ayrılabiliyor olmasıyla hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kullanılabiliyor. 12-inçlik dokunmatik IPS ekranında 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan ve gücünü 1.44 GHz hızında çalışan Intel Atom işlemci ile 4GB RAM'den alan bilgisayar, Microsoft Surface'e performans açısından yaklaşamıyor ancak 659 gram ağırlığı ve 6.6mm'lik kalınlığıyla dünyanın en hafif ve ince 12-inç modelleri arasında yer alıyor.
Beraberinde gelen "2048" seviye basınç hassasiyetine sahip Wacom Active Electrostatics TruPen stylus kalem modeliyle verimliliği üst seviyeye taşıyan Toshiba DynaPad, 1,100$ fiyat etiketiyle (Vergi hariç) Aralık ayında Japonya'da satışa çıkıyor. Ürünün Avrupa ve Amerika pazarına ise 2016'nın ilk çeyreğinde geleceği belirtiliyor.
Toshiba'dan Microsoft Surface'e daha ince ve hafif rakip: DynaPad
 

http://www.theverge.com/2015/10/13/9517903/toshiba-dynapad-microsoft-surface-rival-2-in-1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shadowtr 3 yıl en beğenilen
Bu fiyat ve bu işlemciyle ipad e rakip olur en fazla...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 3 yıl
atom işlemci ve 1100$ fiyatıyla mı rakip olmuş? lol
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 3 yıl
bu surface e değil asus transformersa rakip olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
electro58 3 yıl
Hadi fanboylar alın size marka kalite ve fiyatı Yere sıgdıramıyorlar şunları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordakrep 3 yıl
Bu kadar parayı hak edecek bir cihaz değil
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
Netlik olarak 12 incte FULL HD cok berbat . Pikselleri rahat sayarsiniz.

DELL in 4K ekranlisi cikti 12.5 inclik yani Toshiba yapamadi ... Ince diye ici bos bir cihaz cikarmis .

Kalem hasassiyeti 2048 olmasi guzel .

Fakat ekraninda sirf kalemi icin ayri bir katman var ve bu sekilde ekranin katman katman oldugu belli olacaktir malesef.


Ekran cercevesi de cok kalin . Kaba ama ince olmus .

Sonuc olmamis ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Donanımı surface ile birebir aynı olsa da alınmaz. Surface'in özel yazılım desteği yeter, yeni firmware'leri bile windows update üzerinden geliyor.
Ki bunun rakibi olan atom işlemcili düz surface 3 modeli. Bu cihazdan çok çok daha uygun fiyata satılıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 3 yıl
Gider istanbul bilişimden garantisiz surface alırım ama buna beş kuruş para vermem.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 3 yıl
1100$ canavar gibi 20mm 2kg ağırlığında,970m canavar gibi diz üstü var.Diğer yandan leş işlemcili,klavyeli tabletler var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bu işlemciye surfaceye rakip zor olur...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 3 yıl
atom işlemci ve 1100$ fiyatıyla mı rakip olmuş? lol
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 3 yıl
Toshiba'nın fiyatlarını anlamak mümkün değil. Laptopları da aşırı pahalı. Bu cihaz da öyle olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
atom işlemciyle windowsu hometechlere falan rakip olur vu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Bu fiyat ve bu işlemciyle ipad e rakip olur en fazla...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 3 yıl
bu surface e değil asus transformersa rakip olmuş.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 3 yıl
Bu haliyle surface a rakip değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2211 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, dizüstü ve
2 etiket daha toshiba hibrit
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HP Spectre X2 Ön İnceleme 3 yıl Turkcell'in çiftçilere özel servisleri mercek altında 3 yıl HP ENVY Curved All in One PC ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim