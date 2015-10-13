Toshiba'dan Microsoft Surface'e daha ince ve hafif rakip: DynaPad

Kısa süre önce 4. sürümü duyurulan Microsoft Surface, bir rakip daha kazandı. Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Toshiba, DynaPad adını verdiği yeni çözümünü duyurdu.

Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan Toshiba DynaPad, ekran ile klavye bölümünün birbirinden ayrılabiliyor olmasıyla hem tablet hem de dizüstü bilgisayar formunda kullanılabiliyor. 12-inçlik dokunmatik IPS ekranında 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan ve gücünü 1.44 GHz hızında çalışan Intel Atom işlemci ile 4GB RAM'den alan bilgisayar, Microsoft Surface'e performans açısından yaklaşamıyor ancak 659 gram ağırlığı ve 6.6mm'lik kalınlığıyla dünyanın en hafif ve ince 12-inç modelleri arasında yer alıyor.

Beraberinde gelen "2048" seviye basınç hassasiyetine sahip Wacom Active Electrostatics TruPen stylus kalem modeliyle verimliliği üst seviyeye taşıyan Toshiba DynaPad, 1,100$ fiyat etiketiyle (Vergi hariç) Aralık ayında Japonya'da satışa çıkıyor. Ürünün Avrupa ve Amerika pazarına ise 2016'nın ilk çeyreğinde geleceği belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2015/10/13/9517903/toshiba-dynapad-microsoft-surface-rival-2-in-1