Toshiba'dan fitness takip bilekliği





Bu yılın en dikkat çeken trendi olacağını CES 2014 fuarında gösteren giyilebilir cihaz pazarına her geçen gün yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Bu kez sıra Japon elektronik devi Toshiba'da.





Wristband Activity Monitor adını taşıyan fitness takip bilekliği Bluetooth 4.0 ile akıllı telefonlara bağlanıyor, akselerometre ve jiroskop sensörleri ile aktiviteleri takip ediyor. Dinlenme, yürüme, koşma, yeme gibi aktiviteleri takip eden bileklik daha sonra atılan adım, aktivite yoğunluğu, harcanan kalori gibi değerler olarak kullanıcıya sunuyor.





Bu değerler mobil uygulama yoluyla elde edilirken, bulut servislerine yüklenerek farklı istatistiklerin hazırlanmasına olanak tanınıyor. Cihaz dahili bataryasından enerji sağlıyor. Toshiba'nın Wristband Activity Monitor bilekliği Japonya'da satışa sunulmuş durumda. Fiyatı ise açıklanmadı.





http://www.pocket-lint.com/news/126903-toshiba-wristband-activity-monitor-with-bluetooth-4-0-now-available