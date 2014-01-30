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Toshiba'dan fitness takip bilekliği

5 yıl
7,2b
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5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'dan fitness takip bilekliği

Bu yılın en dikkat çeken trendi olacağını CES 2014 fuarında gösteren giyilebilir cihaz pazarına her geçen gün yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Bu kez sıra Japon elektronik devi Toshiba'da.

Wristband Activity Monitor adını taşıyan fitness takip bilekliği Bluetooth 4.0 ile akıllı telefonlara bağlanıyor, akselerometre ve jiroskop sensörleri ile aktiviteleri takip ediyor. Dinlenme, yürüme, koşma, yeme gibi aktiviteleri takip eden bileklik daha sonra atılan adım, aktivite yoğunluğu, harcanan kalori gibi değerler olarak kullanıcıya sunuyor.

Bu değerler mobil uygulama yoluyla elde edilirken, bulut servislerine yüklenerek farklı istatistiklerin hazırlanmasına olanak tanınıyor. Cihaz dahili bataryasından enerji sağlıyor. Toshiba'nın Wristband Activity Monitor bilekliği Japonya'da satışa sunulmuş durumda. Fiyatı ise açıklanmadı.


http://www.pocket-lint.com/news/126903-toshiba-wristband-activity-monitor-with-bluetooth-4-0-now-available Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
telefon fiyatından satılır
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YediGüzelAdam 5 yıl
satışa sunuldu fiyatı açıklanmadı?
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Silent Guardian 5 yıl
Satışa sunulan bilekliğin fiyatının açıklanmaması nedir? Ödemeyi neyle yapıyoruz?
1 Yanıt Yanıtla
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delikadirulan 5 yıl Silent Guardian
Silent Guardian
Satışa sunulan bilekliğin fiyatının açıklanmaması nedir? Ödemeyi neyle yapıyoruz?

KApıda ödeme ile alıyorsunuz kargo görevlisi size gizlice fiyatı söylüyor.
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killnOd 5 yıl
Bu tur bileklikler nabiz olcmedigi surece bana gore cep telefonlarindaki fitness programlarindan bir adim oteye gidemezler.
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