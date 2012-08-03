Toshiba'dan profesyoneller için R900 serisi dizüstü bilgisayarlar





Seride 13.3 inçlik Portege R930, 14 inçlik Tecra R940 ve 15.6 inçlik Tecra R950 modelleri yer alıyor.





Portege R930 modelinde Intel Ivy Bridge işlemcilere yer veriliyor. 8GB'a kadar DDR3 RAM, Intel HD grafik birimi, 2x USB 3.0, eSata/USB 2.0 combi port, HDMI, Gigabit LAN, SDTM Kart Okuyucu, opsiyonel ExpressCard veya SmartCard okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.0, 1.3MP webcam, 1.5kg ağırlık, optik disk sürücü, 9 saate kadar kullanım şeklinde özellikler bulunuyor.





Tecra R940 ve R950 modellerinde ise Intel Ivy Bridge işlemciler, 8GB'a kadar DDR3 RAM, Intel HD veya AMD Radeon grafik birimi, 2x USB 3.0, eSata/USB 2.0 combi port, HDMI, Gigabit LAN, SDTM Kart Okuyucu, opsiyonel ExpressCard veya SmartCard okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.0, 1.0MP webcam, 1.5kg ağırlık (R950 2.4kg), optik disk sürücü, 9 saate kadar kullanım (R950 7 saate kadar) şeklinde özellikler bulunuyor.





R900 serisi ilerleyen aylarda ülkemizde piyasaya sunulacak.