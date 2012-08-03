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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan profesyoneller için R900 serisi dizüstü bilgisayarlar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, profesyonel kullanıcılara yönelik olarak hazırladığı, ince ve hafif tasarımlarıyla dikkat çeken R900 serisi dizüstü bilgisayarlarını resmi olarak tanıttı.

Seride 13.3 inçlik Portege R930, 14 inçlik Tecra R940 ve 15.6 inçlik Tecra R950 modelleri yer alıyor.

Portege R930 modelinde Intel Ivy Bridge işlemcilere yer veriliyor. 8GB'a kadar DDR3 RAM, Intel HD grafik birimi,  2x USB 3.0, eSata/USB 2.0 combi port, HDMI, Gigabit LAN, SDTM Kart Okuyucu, opsiyonel ExpressCard veya SmartCard okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.0, 1.3MP webcam, 1.5kg ağırlık, optik disk sürücü, 9 saate kadar kullanım şeklinde özellikler bulunuyor.

Tecra R940 ve R950 modellerinde ise Intel Ivy Bridge işlemciler, 8GB'a kadar DDR3 RAM, Intel HD veya AMD Radeon grafik birimi, 2x USB 3.0, eSata/USB 2.0 combi port, HDMI, Gigabit LAN, SDTM Kart Okuyucu, opsiyonel ExpressCard veya SmartCard okuyucu, WiFi, Bluetooth 4.0, 1.0MP webcam, 1.5kg ağırlık (R950 2.4kg), optik disk sürücü, 9 saate kadar kullanım (R950 7 saate kadar) şeklinde özellikler bulunuyor.

R900 serisi ilerleyen aylarda ülkemizde piyasaya sunulacak.

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kimi_raikonen 7 yıl
sade ve kullanışlı olmuş.
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nurettinaz 7 yıl
Ilgimi ceken bir lenovo thinkpad serisi bir de toshiba nin profesiyonel seriler en yakin zamanda birini edinmek istiyorum arastirmalarim devam ediyor.
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dirokzan 7 yıl
Bir noktadan sonra insan ciddi derecede iyi bir tasarım görmek istiyor.farklı, orijinal ,kullanışlı...
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E_Aydin35 7 yıl
Toshıba.. Japon üsulu :) Tasarım her zamanki gibi orta ve kötünün tarafına doğru bir adım atmış. 9 saate kadar kullanım sunan bir batarya çok iddalı olur benim için, İvy Bridge kullanımı yeni nesil için iyi bir seçenek...
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bkadem 7 yıl
yukuberk
Bir vaio değil.

Sıktınız ama.
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yukuberk 7 yıl
Bir vaio değil.
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NGC 5866 7 yıl
Ultrabooklarda da amd nin dahili grafik yongasını kullansalar süper olur
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