Toshiba'dan son kullanıcıya yönelik 4TB ve 5TB kapasiteli sabit diskler





Western Digital ve Seagate gibi rakiplerinin gerisinde kalan ve 3TB üzerinde herhangi bir son kullanıcı sabit diski bulunmayan Toshiba, biraz geç de olsa vites yükseltti ve son kullanıcıya yönelik 4TB ve 5TB kapasiteli sabit disklerini duyurdu.





Sabit diskler Masaüstü kategorisi altında yer alıyor ve 7200 devir/dakika dönüş hızına sahip. Kapasite yoğunluğunu üç kata kadar artıran Perpendicular Magnetic Recording teknolojisi yanında kafanın arayış süresini düşüren ve birim zamandaki veri aktarım hızını artıran NCQ teknolojisi ve manyetik yazma verimliliğini artıran TMR teknolojisi de ürünlerde yerini almış.





SATA3 (6 Gb/s) bağlantı arabirimini kullanan ürünler korumaya yönelik olarak dahili şok algılaması ve rampa yükleme teknolojisini de beraberinde getiriyor. Ürünlerden 4TB kapasiteli olanı 300$, 5TB kapasiteli olanı da 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.tomshardware.com/news/toshiba-4tb-5tb-3.5-hdd,27996.html