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Toshiba'dan son kullanıcıya yönelik 4TB ve 5TB kapasiteli sabit diskler

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'dan son kullanıcıya yönelik 4TB ve 5TB kapasiteli sabit diskler

Western Digital ve Seagate gibi rakiplerinin gerisinde kalan ve 3TB üzerinde herhangi bir son kullanıcı sabit diski bulunmayan Toshiba, biraz geç de olsa vites yükseltti ve son kullanıcıya yönelik 4TB ve 5TB kapasiteli sabit disklerini duyurdu. 

Sabit diskler Masaüstü kategorisi altında yer alıyor ve 7200 devir/dakika dönüş hızına sahip. Kapasite yoğunluğunu üç kata kadar artıran Perpendicular Magnetic Recording  teknolojisi yanında kafanın arayış süresini düşüren ve birim zamandaki veri aktarım hızını artıran NCQ teknolojisi ve manyetik yazma verimliliğini artıran TMR teknolojisi de ürünlerde yerini almış.

SATA3 (6 Gb/s) bağlantı arabirimini kullanan ürünler korumaya yönelik olarak dahili şok algılaması ve rampa yükleme teknolojisini de beraberinde getiriyor. Ürünlerden 4TB kapasiteli olanı 300$, 5TB kapasiteli olanı da 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  


Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/toshiba-4tb-5tb-3.5-hdd,27996.html
http://www.tomshardware.com/news/toshiba-4tb-5tb-3.5-hdd,27996.html Yorum Yaz
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Gömceli 5 yıl
öYLEMİ dERSİNNNN
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apodur 5 yıl
Yeter ya artık bitsin bu diskler.
Kaç yıl oldu alamadık bi SSD
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MegaWolt38 5 yıl
Ulan 4-5 yıldır SSD lerin ucuzlayıp piyasaya hakim olmasını bekliyorduk adamlar hala mekanik disk üretiyor. Ya SSD lere de tam geçemeden başka bir teknolojiye atlayacaz ya da uzun yıllar daha SSD fiyatlarının düşüşünü bekleyeceğiz.
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Umutcan 5 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Ulan 4-5 yıldır SSD lerin ucuzlayıp piyasaya hakim olmasını bekliyorduk adamlar hala mekanik disk üretiyor. Ya SSD lere de tam geçemeden başka bir teknolojiye atlayacaz ya da uzun yıllar daha SSD fiyatlarının düşüşünü bekleyeceğiz.

Yüksek kapasitede depolama için SSD hem maliyetli, hem de daha kısa ömürlü. O yüzden hdd'ler uzun bir süre kullanılmaya devam edecektir.
SSD'ler şu tarihten itibaren daha yeni yeni adam olmaya başlıyor samsung'un yeni üretim teknolojisi ile. Ömürleri çok daha kısaydı.
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Yossi Kohler 5 yıl
yarin isteseler 60 terabaytlik cikarirlar.

unutmayin bununla ayni boydaki hdd lerden capasitesi sadece 16 mb olanlar vardi zamaninda.
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MrKemal17 5 yıl
5TB olan modelin kapasite/fiyat oranı düşük olmuş.Eğer 375$ olsaydı ikisi de aynı oluyordu.4TB model daha alınası.
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BARIŞ55 5 yıl
400 dolar mı?


1 tb üstü olup keşke 2.5" adaptörsüz çalışan modeller olsa.

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