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Toshiba'nın TransferJet yongaları gelecek yıl akıllı telefonlara da gelecek

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba'nın TransferJet yongaları gelecek yıl akıllı telefonlara da gelecek

TransferJet komisyonunun cihazlar arası kablosuz içerik transferine olanak tanıyan TransferJet teknolojisi, halen geliştirme aşamasında olsa da şu anda cihazlara takılan adaptörler yardımıyla kullanılabiliyor.

Toshiba'nın da dahil olduğu 45 şirketten oluşan konsorsiyum ilk prototipi yıl başlarında tanıtmış, daha sonra da ilk adaptörler piyasaya çıkmıştı. Alıcı-verici yongaları taşıyan bu adaptörlerin aktarım için birbirine değdirilmesi yeterli.

Saniyede 580Mb içerik aktarımı sunan teknoloji ile Full HD filmler göz açıp kapayıncaya kadar transfer edilebiliyor. Bu hız WiFi Direct teknolojisinin neredeyse iki katı. Ancak bu adaptörlerin fiyatları 100$ civarında olduğu için Toshiba daha uygun fiyatlı çözümler üzerinde çalışıyor. 

Sektörden gelen bilgiler gelecek yıl itibariyle Toshiba'nın TransferJet yongalarını akıllı telefonlar için üretmeye başlayacağı yönünde. Bu açıdan herhangi bir adaptör kullanmaya ihtiyaç olmadan veriler kolaylıkla akıllı telefonlar arasında aktarılabilecek. Ayrıca maliyetler de düşeceği için teknolojinin yaygın kullanıma geçmesinin de önü açılmış olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Toshiba-TransferJet-chips-to-go-into-phones-next-year-beam-1080p-movies-in-seconds_id47871 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
meego 5 yıl
kesinlikle cep telefonlarında olması gereken bir teknoloji. Umarım en kısa zamanda maliyetler düşer de cep telefonlarına entegre edilir.
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