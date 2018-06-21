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Toyota Camry 14 yıl aradan sonra Avrupa'ya dönüyor

Satış rakamlarının yetersiz olması sebebiyle Avensis'in üretimine son veren Toyota, Avrupa'daki sedan boşluğunu Camry'nin hibrit versiyonu ile dolduracak. Toyota Camry 2019'da Avrupa yollarında olacak
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Toyota Camry 14 yıl aradan sonra Avrupa'ya dönüyor
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Japon üretici Toyota, 14 yıllık aradan sonra Camry modelini Avrupa’da satışa sunmaya hazırlanıyor. 2019’un ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak olan Toyota Camry, düşük satış rakamları nedeniyle üretimi durdurulan Avensis’ten kalan boşluğu dolduracak.

1982 yılından bu yana satışta olan ve global çapta 19 milyonun üzerinde satan yeni Toyota Camry sekizinci nesline ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl Detroit Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştiren araçta kendi kendini şarj edebilen hibrit sistem bulunuyor. Bu sistem, 2.5 litrelik dört silindirli benzinli ünite ile elektrikli motorun birleşiminden meydana geliyor.

Yeni Toyota Camry’nin Avrupa versiyonuyla ilgili detay vermeyen Japon üretici, aracın C-HR ve Prius modelleri gibi TNGA platformu üzerine kurulu olduğunun altını çiziyor. Ayrıca aracın sürüş ve yol tutuş gibi özelliklerinin Avrupa pazarına yönelik özel olarak ayarlanacağı belirtiliyor.

Yeni Toyota Camry Amerika’da üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. LE, SE ve XLE adı verilen bu paketler 27 bin 950 dolardan başlayıp 32 bin 400 dolara kadar esneklik gösterebiliyor. Avrupa’da satışa çıkacak versiyona ait özelliklerin ilerleyen zamanlarda detaylandırılması bekleniyor.


https://newsroom.toyota.eu/camry-returns-to-western-europe-with-tnga-and-latest-hybrid-electric-powertrain/ Yorum Yaz
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suslu76 11 ay en beğenilen
Honda, Amerika'da satilan Accord'u Turkiye'ye getirse aslinda daha guzel olabilir. 1.5T motor ile satilmaya baslandi. CR-V'nin de yeni kasasi gelebilir tabi.
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commandx 11 ay
1.6 altında motor olmadığı sürece gelmez tr ye. Toyota'nın da globalde bu araca gidecek 1.6 ve altında motoru yok. Honda accord gelse tutabilir.
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suslu76 11 ay en beğenilen
Honda, Amerika'da satilan Accord'u Turkiye'ye getirse aslinda daha guzel olabilir. 1.5T motor ile satilmaya baslandi. CR-V'nin de yeni kasasi gelebilir tabi.
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Fade to Black 11 ay
Camry satar burda avensis gibi olmaz ancak uygun motor seçenekleri olması lazım.
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esmerce 11 ay
Vay be.
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unknownartist 11 ay
Türkiye'de satması için adının Passat olması lazım.
Toyota pasat gibi.
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