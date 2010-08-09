Toyota anavatanı Japonya'da 1 milyon hibrit otomobil sattı

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, anavatanı Japonya'da bir milyondan fazla hibrit araç sattığını açıkladı. Prius modelini ilk defa 90'ların sonunda pazara sunan firma, o günden bu yana Camry Hybrid, Highlander Hybrid ve lüks markası Lexus altında bazı modeller olmak üzere çok sayıda hibrit aracı endüstrinin beğenisine sundu. 2009 yılında Japonya'nın en çok satan otomobili olan Prius, firmanın hibrit motor teknolojilerine olan yatırımının bugün dünya piyasalarındaki en başarılı temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

31 Temmuz 2010 itibariyle 2.68 milyon hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota, Japonya harici pazarlarda 8 farklı model ile 1,68 milyon adet hibrit araç sattı. Emisyon değerleri açısından ciddi kazanımlara sahip olan hibrit otomobillerde, bu avantajın altını kalın bir şekilde çizen Toyota, hibrit araçlarıyla 1997 yılında bu yana sadece Japonya'da 4 milyon ton, küresel ölçekte ise 15 milyon ton daha az CO2 salınımının gerçekleştiğini açıkladı.

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Hibrit otomobillerle ilgili ciddi planları olan Toyota, içinde bulunduğumuz 10 yıllık yeni dönemde her yıl 1 milyon hibrit otomobil satmayı ve en erken 2020 itibariyle ürün gamındaki her modele hibrit seçeneği eklemeyi planlıyor. Toyota cephesinde alternatif motor teknolojileriyle ilgili en güncel gelişme ise elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla ile yapılan iş birliği. İki firma başta RAV4 olmak üzere güncel ve gelecekteki Toyota modellerinin hibrit ve tam elektrikli versiyonları üzerine çalışmalar yapıyorlar.