Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota anavatanı Japonya'da 1 milyon hibrit otomobil sattı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
25,7b
1
19
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, anavatanı Japonya'da bir milyondan fazla hibrit araç sattığını açıkladı. Prius modelini ilk defa 90'ların sonunda pazara sunan firma, o günden bu yana Camry Hybrid, Highlander Hybrid ve lüks markası Lexus altında bazı modeller olmak üzere çok sayıda hibrit aracı endüstrinin beğenisine sundu. 2009 yılında Japonya'nın en çok satan otomobili olan Prius, firmanın hibrit motor teknolojilerine olan yatırımının bugün dünya piyasalarındaki en başarılı temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

31 Temmuz 2010 itibariyle 2.68 milyon hibrit araç satışı gerçekleştiren Toyota, Japonya harici pazarlarda 8 farklı model ile 1,68 milyon adet hibrit araç sattı. Emisyon değerleri açısından ciddi kazanımlara sahip olan hibrit otomobillerde, bu avantajın altını kalın bir şekilde çizen Toyota, hibrit araçlarıyla 1997 yılında bu yana sadece Japonya'da 4 milyon ton, küresel ölçekte ise 15 milyon ton daha az CO2 salınımının gerçekleştiğini açıkladı.

Toyota anavatanı Japonya'da 1 milyon hibrit otomobil sattı
Tam Boyutta Gör
Toyota anavatanı Japonya'da 1 milyon hibrit otomobil sattı
Tam Boyutta Gör

Hibrit otomobillerle ilgili ciddi planları olan Toyota, içinde bulunduğumuz 10 yıllık yeni dönemde her yıl 1 milyon hibrit otomobil satmayı ve en erken 2020 itibariyle ürün gamındaki her modele hibrit seçeneği eklemeyi planlıyor. Toyota cephesinde alternatif motor teknolojileriyle ilgili en güncel gelişme ise elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla ile yapılan iş birliği. İki firma başta RAV4 olmak üzere güncel ve gelecekteki Toyota modellerinin hibrit ve tam elektrikli versiyonları üzerine çalışmalar yapıyorlar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mimar SaNAN 8 yıl
ne güzel kendileri üretip kendileri biniyolar ucuzca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorkemuse 8 yıl
3yıl içinde bi 1 milyonluk daha satış yakalayabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canberx 9 yıl
Bu japonyanın suçu değil o çok sewdiğiniz caaanım türkiyenin ötv si mtv si zartı zurtu yüzünden 100 bin TL üreticilerde bulmayın suçu adamlar hem kaliteli mal yapıyor, yaptıları bütün işler temiz iş 10 yıldır mazda kullanıyorum helal olsun hiçbir sorun çıkartmadı araba ŞAHSEN... yani demek istediğim biliyorsunuzki bu sadece toyotoya bi husus değil kardeşim yeni 2011 gold TSİ 1.4 122 hp Tr den 60 Bin Tl ye aldı. Amerikada olsn Almanyada olsun aynı arabanın fiyatı 18 bin £ CAANIM Türkiyeme sinir oluyorum bu FAZLA fAZLA vergileri yüzünden malesef neredeyse 2 katı fiyat olacak sinri olmamak elde değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 9 yıl
full Elektirli olsun hızı 100 km/s geçmesede olur.hiprit olunca performansı şuan arablara yakın olabiliyor.Bu sebeple avantajı çok fazla 100 bin olması normal keşke sadece elektrikli tek motorlu ucuz modeller çıkarsalar.tabi petrol devleri izin verirse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Bizim Modifiyeli Arabalara Benziyo Egsoz Patlaksa Bide Ses Sistemi Tamam'dır Tam Türk Tarzı (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dodge 9 yıl
Adamlar akıllılık etmiş artık petrola olan ihtiyaç azalacak.Azalmalıda.Para dayanmıyor benzine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
güzel bir gelişme. keşke diğer ülkelerde de aynı başarıyı yakalayabilse..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 9 yıl
Şueası bir gerçek ki mercedes ile toyota zaten aynı kalitede değil o yüzden bir toyotaya helede amacı daha az yakıt tüketimi olan (co2 salınımı pek ciddiye alındığını düşünmüyorum ) bir araca 100000 lira vermek pek akıl karı değil aslına bakarsanız mercedes ,bmw gibi arabalara da türkiyedeki paraları vermekte pek akıl karı olmasa da ama maalesef türkiye de bu yiyici zihniyet olduktan sonra hiç birşey değişmeyecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 9 yıl
bu arabalar güzelde kardeşim fiyatları güzel degil alına bilir bi fiyat olsada alsak
tamam h,br,tte b, yere kadar satış fiyatı önemli yakıt tüketimi önemli bana olacak araba 100kmde 4lt yi gecmiyecek bu kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JonnyCaqe 9 yıl
Anca orda satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lecwan 9 yıl
tasarım da iyimiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
can6 9 yıl
Tüm forum kullanıcılarına duyurulur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25662 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, hybrid ve
4 etiket daha Japonya prius toyota hibrit
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim