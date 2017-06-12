Toyota direksiyon başında kalp krizini algılayacak teknoloji geliştiriyor

Toyota, araç sürücülerinin kalp krizi geçirip geçirmediğini algılayabilecek ve meydana gelebilecek kazayı önlemek için aracı durdurabilecek teknoloji konusundaki araştırmalarına başladı.

Kalp krizi tehlikesi sadece şöför için değil aynı zamanda araç içerisindeki diğer yolcular için de büyük bir risk teşkil ediyor. Toyoya, araçla hareket halindeyken sürücünün kalp problemi yaşadığını tespit edebilecek teknoloji için Michigan Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürütüyor.

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Michigan Tıp araştırmacısı Kayvan Najarian konuyla ilgili açıklamasında: "Sürüş sırasında tıbbi koşullardan, özellikle kardiyovasküler vakalardan kaynaklanan çok sayıda trafik kazasının meydana geldiğine şahit olduk. Toyota, araç kullanan kişinin fizyolojisini izleyip analiz edebilen ve olumsuz kardiyak olayları öngörebilecek teknolojiye doğru nasıl ilerleyebileceğini tartışıyor" dedi.

Yaşlandıkça daha da kötüye gidiyor

Farklı ajanslar tarafından bildirilen kaza istatistikleri analiz edildiğinde 65 yaş ve üstündeki sürücülerin araç kazalarıyla ilgili birçok tıbbi soruna sahip olukları ortaya çıkmış durumda. Najarian, 2030 yılına gelindiğinde, yaşlı sürücü sayısının artacağını ve bunun da direksiyon başında meydana gelen tıbbi vakaların sayısını arttıracağını söylüyor.

Şu anda ekip yol gürültüsü ve manyetik paraziti en aza indirgeyen algoritmaların entegre edildiği bir sistemle doğru sonuçlar elde etme peşinde. Şirketin amacı araçlara sürücünün EKG'sini güvenilir bir şekilde kaydedebilen yüksek kalitede bir takip sistemi yerleştirmek.

Elbette, 2030'a kadar sürücüsüz otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojinin artık gerekli olmama ihtimali de var. Ancak araştırmanın 2020'de sonuçlanacağını düşünürsek, bu teknolojiyi çok daha erken bir süre içerisinde arabalarımızda görmemiz mümkün.

https://www.digitaltrends.com/cars/toyota-heart-monitoring-cars/