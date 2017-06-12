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Toyota direksiyon başında kalp krizini algılayacak teknoloji geliştiriyor

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan Toyota, sürücünün fizyolojisini izleyip analiz ederek kalp krizi geçirip geçirmediğini algılayabilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Toyota, araç sürücülerinin kalp krizi geçirip geçirmediğini algılayabilecek ve meydana gelebilecek kazayı önlemek için aracı durdurabilecek teknoloji konusundaki araştırmalarına başladı.
Kalp krizi tehlikesi sadece şöför için değil aynı zamanda araç içerisindeki diğer yolcular için de büyük bir risk teşkil ediyor. Toyoya, araçla hareket halindeyken sürücünün kalp problemi yaşadığını tespit edebilecek teknoloji için Michigan Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürütüyor.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm cephesinden Intel'e cevap geldi"
Michigan Tıp araştırmacısı Kayvan Najarian konuyla ilgili açıklamasında: "Sürüş sırasında tıbbi koşullardan, özellikle kardiyovasküler vakalardan kaynaklanan çok sayıda trafik kazasının meydana geldiğine şahit olduk. Toyota, araç kullanan kişinin fizyolojisini izleyip analiz edebilen ve olumsuz kardiyak olayları öngörebilecek teknolojiye doğru nasıl ilerleyebileceğini tartışıyor" dedi.

Yaşlandıkça daha da kötüye gidiyor

Farklı ajanslar tarafından bildirilen kaza istatistikleri analiz edildiğinde 65 yaş ve üstündeki sürücülerin araç kazalarıyla ilgili birçok tıbbi soruna sahip olukları ortaya çıkmış durumda. Najarian, 2030 yılına gelindiğinde, yaşlı sürücü sayısının artacağını ve bunun da direksiyon başında meydana gelen tıbbi vakaların sayısını arttıracağını söylüyor.
Şu anda ekip yol gürültüsü ve manyetik paraziti en aza indirgeyen algoritmaların entegre edildiği bir sistemle doğru sonuçlar elde etme peşinde. Şirketin amacı araçlara sürücünün EKG'sini güvenilir bir şekilde kaydedebilen yüksek kalitede bir takip sistemi yerleştirmek.
Elbette, 2030'a kadar sürücüsüz otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojinin artık gerekli olmama ihtimali de var. Ancak araştırmanın 2020'de sonuçlanacağını düşünürsek, bu teknolojiyi çok daha erken bir süre içerisinde arabalarımızda görmemiz mümkün.

https://www.digitaltrends.com/cars/toyota-heart-monitoring-cars/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
S.Soylu 2 yıl
Tamam sürücü kalp krizi geçirdiği sırada durması güzel bir düşünce ama bence sistemin gerçekten düzgün çalıştığına kanaat getirirlerse arabayı durdurup acil durumda aranacak bi numarayı arayabilse araba veyahut bir merkeze sinyal gönderse ve merkez ordan müdahale edebilse (ambulans gönderme gibi) gerçekten çok iyi bir teknoloji olur. Ama tabi bu ekstra maliyet demek firma için bu yüzden yapmayabilirler yoksa yapılamayacak bişey değil bence
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uzakdağ 2 yıl
bir kadına göz ucuyla baksam orucum bozulur mu.. orucumu suyla değil de kolayla açsam kabul olur mu.. saçmalıklarıyla ömrünü geçiren bir Türkiye, diğer yandan insanların hayat kalitesini ve güvenliğini nasıl arttırırım diye çabalayan bir japonya yada almanya.. onlar bize efendilik yapsın, biz ancak onlara montajcılık yapmakla övünelim. işte bunlara üzülüyorum.
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Lord Sparhawk 2 yıl
Toyotaya boşuna emekli adam arabası demiyoruz.

Şaka bir yana biz böyle atakları volvodan görmeye alışkınız. Bu tip teknolojiler ileride daha da gelişecektir, sürücü araç tarafından sürekli kamerayla gözlemlenip anormal bir durumda otonom sürüşü devralacaktır diye tahmin ediyorum. O zaman yolda kalp krizinden, uyumadan, dalgınlıktan yaşanan kazalar tarihe karışır gibi geliyor. Ama daha, çok önemli ve faydalı bir donanım olan otomatik çarpışma frenininin bile çoğu araçta standart hale gelemediğini düşünürsek bu teknolojiye daha çok zaman var gibi.
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ahmtulsn 2 yıl
Konu :toyotanın kalp krizini tespit edip güvenlik önlemi almaya çalışması.
Yorumlar: gitmiyo, yaşlı arabası .....
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Paco-De Lucia 2 yıl
Şaşırmadım hiç,Toyota Yaşlı Aracı olduğu için bu tür yenilikler normal😂😂😂 Kizmayin,Samsundayim yaşlı teyzelerde Yaris kullanıyor..
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Defkhan3459 2 yıl
Bu teknolojinin benzeri yıllar yıllar önce BMW'de çıktı. Sadece bir tuşa basıyorsunuz ve araç kendisi emniyet şeridine geçiyor ve en yakın sağlık kuruluşuna sinyal gönderiyor.
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haberelectro 2 yıl Defkhan3459
Kendiliğinden emniyet şeridine geçme durumu yok SOS tuşu çoğu markada var. Bu farklı.
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aycibin 2 yıl
bizim bir yakınımıza oldu.45-50 yaşlarında hayatında ilk krizini direksiyon başında geçirdi ve araç kontorlden çıkıp kaza yaptı.kendi vefat etti,karısı ve kızı uzun süre hastanede tedavi gördü.güzel gelişme de tabi 2018'de ticarileştiriyoruz deseler,a-b-c-d segmentlerinde standart donanım haline gelip bize kadar ulaşması 2025'i bulur.
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volkan3156 2 yıl

Toyota için gerekli bir teknoloji. Özellikle yokuş çıkarken ben bukadar parayı bu eşşeğe nasıl verdim diyerek Hakk'a yürüyecek Toyotacılara faydası olur.
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cbascan 2 yıl
Toyotadan çok anlamlı yerinde karar. Özellikle corolla için en önemli donanım olacak bence.
Çünkü corolla 60 yaş üzeri arabası.
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teneke1236737 2 yıl cbascan
cbascan
Toyota çok anlamlı yerinde karar. Özellikle corolla için en önemli donanım olacak bence.
Çünkü corolla 60 yaş üzeri arabası.

Kalp krizi geçiren 60 yaş üstü mü? Güldürdünüz.
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haberelectro 2 yıl
Her haltı yaptı bi bu kaldı. Aktif güvenlikte en çabasız firma Toyota. Ula sen düyanın en büyük otomobil üreticisisin örnek olacak bişeyler yap. hibrid de olmasa öveceğimiz bir şeyi olmayacak. ACC dahi sunmuyorlar hala. Adaptif far hak getire.
1 Yanıt Yanıtla +1
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commandx 2 yıl haberelectro
haberelectro
Her haltı yaptı bi bu kaldı. Aktif güvenlikte en çabasız firma Toyota. Ula sen düyanın en büyük otomobil üreticisisin örnek olacak bişeyler yap. hibrid de olmasa öveceğimiz bir şeyi olmayacak. ACC dahi sunmuyorlar hala. Adaptif far hak getire.

Avrupada birçok modelinde toyota safety sense standart sunuluyor. A segment toyota aygo modelinde bile var. Ülkemizle bir tutmayın.
Hidrojenle çalışan seri üretim aracı da var. Bu konuda da lider.
Dediğiniz gibi daha fazla şeyler yapmalı ama bu konuda da daha fazla eleştirilmesi gereken markalar da var sanki.
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