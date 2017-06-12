Toyota direksiyon başında kalp krizini algılayacak teknoloji geliştiriyor

Haber Editörü
Toyota, araç sürücülerinin kalp krizi geçirip geçirmediğini algılayabilecek ve meydana gelebilecek kazayı önlemek için aracı durdurabilecek teknoloji konusundaki araştırmalarına başladı.
Kalp krizi tehlikesi sadece şöför için değil aynı zamanda araç içerisindeki diğer yolcular için de büyük bir risk teşkil ediyor. Toyoya, araçla hareket halindeyken sürücünün kalp problemi yaşadığını tespit edebilecek teknoloji için Michigan Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürütüyor.Ayrıca Bkz. "Qualcomm cephesinden Intel'e cevap geldi"
Michigan Tıp araştırmacısı Kayvan Najarian konuyla ilgili açıklamasında: "Sürüş sırasında tıbbi koşullardan, özellikle kardiyovasküler vakalardan kaynaklanan çok sayıda trafik kazasının meydana geldiğine şahit olduk. Toyota, araç kullanan kişinin fizyolojisini izleyip analiz edebilen ve olumsuz kardiyak olayları öngörebilecek teknolojiye doğru nasıl ilerleyebileceğini tartışıyor" dedi.
Yaşlandıkça daha da kötüye gidiyor
Farklı ajanslar tarafından bildirilen kaza istatistikleri analiz edildiğinde 65 yaş ve üstündeki sürücülerin araç kazalarıyla ilgili birçok tıbbi soruna sahip olukları ortaya çıkmış durumda. Najarian, 2030 yılına gelindiğinde, yaşlı sürücü sayısının artacağını ve bunun da direksiyon başında meydana gelen tıbbi vakaların sayısını arttıracağını söylüyor.
Şu anda ekip yol gürültüsü ve manyetik paraziti en aza indirgeyen algoritmaların entegre edildiği bir sistemle doğru sonuçlar elde etme peşinde. Şirketin amacı araçlara sürücünün EKG'sini güvenilir bir şekilde kaydedebilen yüksek kalitede bir takip sistemi yerleştirmek.
Elbette, 2030'a kadar sürücüsüz otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojinin artık gerekli olmama ihtimali de var. Ancak araştırmanın 2020'de sonuçlanacağını düşünürsek, bu teknolojiyi çok daha erken bir süre içerisinde arabalarımızda görmemiz mümkün.
https://www.digitaltrends.com/cars/toyota-heart-monitoring-cars/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şaka bir yana biz böyle atakları volvodan görmeye alışkınız. Bu tip teknolojiler ileride daha da gelişecektir, sürücü araç tarafından sürekli kamerayla gözlemlenip anormal bir durumda otonom sürüşü devralacaktır diye tahmin ediyorum. O zaman yolda kalp krizinden, uyumadan, dalgınlıktan yaşanan kazalar tarihe karışır gibi geliyor. Ama daha, çok önemli ve faydalı bir donanım olan otomatik çarpışma frenininin bile çoğu araçta standart hale gelemediğini düşünürsek bu teknolojiye daha çok zaman var gibi.
Yorumlar: gitmiyo, yaşlı arabası .....
Toyota için gerekli bir teknoloji. Özellikle yokuş çıkarken ben bukadar parayı bu eşşeğe nasıl verdim diyerek Hakk'a yürüyecek Toyotacılara faydası olur.
Çünkü corolla 60 yaş üzeri arabası.
Kalp krizi geçiren 60 yaş üstü mü? Güldürdünüz.
Avrupada birçok modelinde toyota safety sense standart sunuluyor. A segment toyota aygo modelinde bile var. Ülkemizle bir tutmayın.
Hidrojenle çalışan seri üretim aracı da var. Bu konuda da lider.
Dediğiniz gibi daha fazla şeyler yapmalı ama bu konuda da daha fazla eleştirilmesi gereken markalar da var sanki.