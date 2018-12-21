Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2019'da trafik cezalarında zam yapılmayacağını açıkladı. Yani mevcut trafik cezaları yeni değerlendirme oranından muaf olacak. Muş, kendisinin de imzasının olduğu Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi hakkında gazetecilere bilgi verdi.

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Grup Başkanvekili köprü geçiş cezalarının affedildiğini de söyledi. Aktarılan bilgiye göre 2 Kasım 2016 tarihinden, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, belirlenen tanımlar dışında yasaklı geçiş yapanlarla ilgili cezalara af getirildi.

Tebligatlar geç yapıldı

Mehmet Muş, 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde, cezayı ödeyenlere geri ödeme yapılacağını da kaydetti. Köprü geçiş cezalarına af getirilmesinin nedeni hakkında da bilgilendirme yapıldı. Muş, tebligatların geç yapılması ve vatandaşın farkına varmaması nedeniyle cezaları affettiklerini ifade etti.