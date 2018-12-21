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Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2019'da trafik cezalarında zam yapılmayacağını ve köprü geçiş cezalarının affedileceğini açıkladı. Önemli gelişmenin detayları haberimizde...
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2019'da trafik cezalarında zam yapılmayacağını açıkladı. Yani mevcut trafik cezaları yeni değerlendirme oranından muaf olacak. Muş, kendisinin de imzasının olduğu Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi hakkında gazetecilere bilgi verdi.
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Grup Başkanvekili köprü geçiş cezalarının affedildiğini de söyledi. Aktarılan bilgiye göre 2 Kasım 2016 tarihinden, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, belirlenen tanımlar dışında yasaklı geçiş yapanlarla ilgili cezalara af getirildi.

Tebligatlar geç yapıldı

Mehmet Muş, 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde, cezayı ödeyenlere geri ödeme yapılacağını da kaydetti. Köprü geçiş cezalarına af getirilmesinin nedeni hakkında da bilgilendirme yapıldı. Muş, tebligatların geç yapılması ve vatandaşın farkına varmaması nedeniyle cezaları affettiklerini ifade etti.

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anaconda41 5 ay en beğenilen
Seçim yatırımı.
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JustOffer 5 ay
Tamam hemen AK Parti'ye oy vermeliyim.
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12 Angry Men 5 ay
Belediye seçimlerden sonra zamlar başlar. Seçim öncesi halka şirin gözükmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
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Sebnem Ferah 5 ay
Olsa nolur olmasa nolur sanki elektrik, doğalgaz.
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optimist_34 5 ay
bunun adı seçim yatırımı olamaz bana göre kendi ayaklarına sıkarlar ne güzel cezalar artıcaktı ne güzel trafikte başkasının hakkını ye ve bu yanına kar kalsın bu haber gerçekse benim oy yönelimin değişecek
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a_y_k_u_t 5 ay
Hani bize zam zam
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Ned_Starkk 5 ay
MTV'ye de zam yapılmasın

Gerçi halkımızın böyle talepleri yok, bırakalım her şey uçsun
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Q6600 5 ay
faizi yükselmesin aman birşey olmasın diye cezamızı erken ödüyoruz namuslu vatandaş yanıyor.
Binali Yıldırımın istanbul yatırımı inşallah seçilmez. Devlete karşı böyle olmak var herhalde
youtube.com/...
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yorumculuklar 5 ay
İnsanların ve devletin trafik cezalarına genel bakışı GELİR KAPISI olmuş. Yorumlardan bunu görüyorum, halbuki trafik cezaları trafik kurallarına UYMAYA TEŞVİK amaçlı olmalı. Bugün kırmızıda geçene sağlam ceza kesmezsen yarın yine geçer, bu sefer birine çarpar...
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FuRrKaNn 5 ay yorumculuklar
trafik kurallarına uyma eğitimle başlar, bu eğitimi ilk okullarda vermezsen sonradan cezayla islah etmeye çalışırsın ( :
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sendomi 5 ay
zam yokmuş zamın bile anasını ağlattılar daha ne zammı olacak,açıklıyorlar ya şimdi çomarlar bak zam yokmuş oo süper yeahhhh demeye başlarlar
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barsahin 5 ay
Seçimden sonra "dış güçler" bize bir oyun oynar mecburen zam yapılır.
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Deswaaa 5 ay
Seçim yaklaştıkca napıcaklarını şaşırdılar iyice bunlara hala inanan kaldımı ya
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interwap 5 ay
Şaka mı bu? Daha yeni yapıldı. 2019 sonlarına bir daha yapılır.
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