Trafik kazalarının %25'i cep telefonu ve benzeri cihazların kullanımından kaynaklanıyor

Haber Editörü
Gündelik yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları, bazı durumlarda hayatımızı tehlike altına atabiliyor. Trafikte güvenliği arttırmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan Karayolu Güvenliği Derneği'nin (Governors Highway Safety Association) 2000 yılından bu yana yazılmış 350 bilimsel yazıyı ve 8 büyük veritabanını da göz önünde bulundurarak yürüttüğü çalışmaya göre Amerika'da hemen her gün yaşanan trafik kazalarında dikkat dağınıklığının payı %15 ile %25 arasında değişiyor. Araç kullanma esnasında yaşanan dikkat dağınıklığının ağırlıklı sebebi olarak da cep telefonu vb elektronik cihazların kullanılması gösteriliyor.
2009 yılındaki araştırmaya göre Amerika'da ölümle sonuçlanan trafik kazalarının %16'sının sebebinin dikkat dağınıklığı olduğu ve bu oranın 2005 yılına kıyasla %10 artış gösterdiği belirtiliyor. Yine araç içinde cep telefonu vb cihazların kullanımının oluşturduğu dikkat dağınıklığından dolayı 2009 yılında 5500'e yakın ölümle sonuçlanan trafik kazalarında yarım milyona yakın kişinin yaralandığı ifade edilmekte.
Ulaşılan en ilginç sonuçlardan birisi ise araç içinde Bluetooth kulaklık vb aksesuarları (hands-free) kullanmanın trafik kazalarında riski azalttığına dair kesin bir kanıtın bulunmaması. Her ne kadar araç kullanırken mesaj yazıp göndermeye çalışmak daha riskli görünse de (yeri geldiğinde hem ekrana hem de tuşlara bakmak zorunda kalabiliyoruz) Bluetooth kulaklıkla konuşurken dikkat dağılmaya başlamakta.
Amerika bu durumun çözümü için ne gibi yöntemlere başvuruyor? 30 farklı eyalette acemi sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanması yasaklanmış durumda. 41 eyalette acemi sürücülerin mesajlaşması yasakmış, bunlara ek olarak 34 eyalette tüm sürücülerin mesajlaşması yasaklanmış durumda.
Peki Türkiye'de trafik kazalarının durumu nasıl?
Ülkemizde her yıl yaşanan 1 milyona yakın trafik kazasında 10.000'e yakın insan hayatını kaybediyor, 200.000'e yakın insan ise yaralanıyor. Ülkemizde yaşanan trafik kazaları genel olarak dört temel nedene bağlanmakta: Hız limitlerine uymama, hatalı sollama, öndeki aracı yakından takip etme ve alkollü, uykulu, yorgun araç kullanma.
http://www.reuters.com/article/2011/07/08/us-driving-report-idUSTRE7663XC20110708?feedType=RSS&feedName=internetNews Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Not : konusmaktan kastim neredesin suradayim deyip kapamak gibi konusmalar degil. Bazilari geyik yapiyor telefonla resmen
Ne derlerse desinler kadına ehliyet verilmesin. Annem otomatik kullanıyor. Viteste iken stop ediyor. Diyorum şöyle şöyle yapacaksın. Aman bana ne diyor. Trafikte de öyle. Bir şeyler diyorum. Neymiş hocası hep sağda git demişmis. Solla diyorum olmaz hoca böyle ddi filan. Ehliyet aldığımdan beri araca bindirtmiyorum. Hem bizim hem başkalarının sağlığı açısından ve aracın mekanik sağlığı açısından.
bu ülkede motor yasak olmalı. O kadar saçma sürüyorlar ki.
Trafik kazalarında en büyük sorun kırmızı ışık ihlali. Ve genelde haberlerde çıkar bi video filan.
110 hız limiti olan yerde o hızlarda gidiyordum sol şeritte sollaya sollaya. Cahilin biri arkasına bakmadan orta şeritten sol seride 50-60 gibi hızla önümü kapattı. ani fren ile ucu ucuna kurtardım. sonrasında ne var bea yavaş git diyen aptallarla dolu ülke. Sana ne lan. Sol şerit en hızlıya ait. 50 ile o şeritte giden sensin.
110la gitmek hakkım.
Niyeyse kırmızı ışık ihlali haberde yok. Amac cep telefonuna laf atmak gibi geldi bana. Telefondan önce ışık ihlali yapanları önlemeliler.
sakin ol şampiyon demekten başka birşey gelmedi aklıma
otomatik viteste iken araba nasıl stop ediyor orasını kaçırdım ben
Araç kullanmak, can taşımak ve karşıdakinin canına sadık kalmak sanıldığı kadar kolay ve sıradan olmamalı.
@..Knight.. ,
Haberi "Motorlu Taşıtlar" bölümüne de yansıtabiliriz.
Doğru yakalamışsınız. İkinci resim Galaxy S II reklamından alıntı.
@ Ömer
Düzenledim.