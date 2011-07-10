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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Trafik kazalarının %25'i cep telefonu ve benzeri cihazların kullanımından kaynaklanıyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Trafik kazalarının %25'i cep telefonu ve benzeri cihazların kullanımından kaynaklanıyor
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Gündelik yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları, bazı durumlarda hayatımızı tehlike altına atabiliyor. Trafikte güvenliği arttırmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan Karayolu Güvenliği Derneği'nin (Governors Highway Safety Association) 2000 yılından bu yana yazılmış 350 bilimsel yazıyı ve 8 büyük veritabanını da göz önünde bulundurarak yürüttüğü çalışmaya göre Amerika'da hemen her gün yaşanan trafik kazalarında dikkat dağınıklığının payı %15 ile %25 arasında değişiyor. Araç kullanma esnasında yaşanan dikkat dağınıklığının ağırlıklı sebebi olarak da cep telefonu vb elektronik cihazların kullanılması gösteriliyor.
2009 yılındaki araştırmaya göre Amerika'da ölümle sonuçlanan trafik kazalarının %16'sının sebebinin dikkat dağınıklığı olduğu ve bu oranın 2005 yılına kıyasla %10 artış gösterdiği belirtiliyor. Yine araç içinde cep telefonu vb cihazların kullanımının oluşturduğu dikkat dağınıklığından dolayı 2009 yılında 5500'e yakın ölümle sonuçlanan trafik kazalarında yarım milyona yakın kişinin yaralandığı ifade edilmekte.
Ulaşılan en ilginç sonuçlardan birisi ise araç içinde Bluetooth kulaklık vb aksesuarları (hands-free) kullanmanın trafik kazalarında riski azalttığına dair kesin bir kanıtın bulunmaması. Her ne kadar araç kullanırken mesaj yazıp göndermeye çalışmak daha riskli görünse de (yeri geldiğinde hem ekrana hem de tuşlara bakmak zorunda kalabiliyoruz) Bluetooth kulaklıkla konuşurken dikkat dağılmaya başlamakta.
Amerika bu durumun çözümü için ne gibi yöntemlere başvuruyor? 30 farklı eyalette acemi sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanması yasaklanmış durumda. 41 eyalette acemi sürücülerin mesajlaşması yasakmış, bunlara ek olarak 34 eyalette tüm sürücülerin mesajlaşması yasaklanmış durumda. 
Peki Türkiye'de trafik kazalarının durumu nasıl?
Ülkemizde  her yıl yaşanan 1 milyona yakın trafik kazasında 10.000'e yakın insan hayatını kaybediyor, 200.000'e yakın insan ise yaralanıyor. Ülkemizde yaşanan trafik kazaları genel olarak dört temel nedene bağlanmakta: Hız limitlerine uymama, hatalı sollama, öndeki aracı yakından takip etme ve alkollü, uykulu, yorgun araç kullanma.

Trafik kazalarının %25'i cep telefonu ve benzeri cihazların kullanımından kaynaklanıyor
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http://www.reuters.com/article/2011/07/08/us-driving-report-idUSTRE7663XC20110708?feedType=RSS&feedName=internetNews Yorum Yaz
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This Time 7 yıl
bunu bildiğim için sürekli araba kullanırken cep telefonu kullanırım
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Hükümran 7 yıl
Her 4 kisiden 1 i görmemiş yani
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jvcjvc 7 yıl
Arabada cep telefonu kullanmak tamamen yasak olmali. Bence bluetooth cihazlari, arac icine sesi veren sistemler hikaye. Onlar da dikkati dagitiyor her ne kadar elde cep telefonu varken surmek kadar olmasa da. Arac surerken aklin sadece arabada ve cevrede olmali.

Not : konusmaktan kastim neredesin suradayim deyip kapamak gibi konusmalar degil. Bazilari geyik yapiyor telefonla resmen
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Sadece Sürücü 7 yıl
2yıldır araç kullanıyorum. Telefonla görüşme ve mesajlasma cidden tehlike yaratıyor.

Ne derlerse desinler kadına ehliyet verilmesin. Annem otomatik kullanıyor. Viteste iken stop ediyor. Diyorum şöyle şöyle yapacaksın. Aman bana ne diyor. Trafikte de öyle. Bir şeyler diyorum. Neymiş hocası hep sağda git demişmis. Solla diyorum olmaz hoca böyle ddi filan. Ehliyet aldığımdan beri araca bindirtmiyorum. Hem bizim hem başkalarının sağlığı açısından ve aracın mekanik sağlığı açısından.

bu ülkede motor yasak olmalı. O kadar saçma sürüyorlar ki.

Trafik kazalarında en büyük sorun kırmızı ışık ihlali. Ve genelde haberlerde çıkar bi video filan.

110 hız limiti olan yerde o hızlarda gidiyordum sol şeritte sollaya sollaya. Cahilin biri arkasına bakmadan orta şeritten sol seride 50-60 gibi hızla önümü kapattı. ani fren ile ucu ucuna kurtardım. sonrasında ne var bea yavaş git diyen aptallarla dolu ülke. Sana ne lan. Sol şerit en hızlıya ait. 50 ile o şeritte giden sensin.
110la gitmek hakkım.

Niyeyse kırmızı ışık ihlali haberde yok. Amac cep telefonuna laf atmak gibi geldi bana. Telefondan önce ışık ihlali yapanları önlemeliler.
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M_aTRa_X 7 yıl

Only Gamer

2yıldır araç kullanıyorum. Telefonla görüşme ve mesajlasma cidden tehlike yaratıyor.

Ne derlerse desinler kadına ehliyet verilmesin. Annem otomatik kullanıyor. Viteste iken stop ediyor. Diyorum şöyle şöyle yapacaksın. Aman bana ne diyor. Trafikte de öyle. Bir şeyler diyorum. Neymiş hocası hep sağda git demişmis. Solla diyorum olmaz hoca böyle ddi filan. Ehliyet aldığımdan beri araca bindirtmiyorum. Hem bizim hem başkalarının sağlığı açısından ve aracın mekanik sağlığı açısından.

bu ülkede motor yasak olmalı. O kadar saçma sürüyorlar ki.

Trafik kazalarında en büyük sorun kırmızı ışık ihlali. Ve genelde haberlerde çıkar bi video filan.

110 hız limiti olan yerde o hızlarda gidiyordum sol şeritte sollaya sollaya. Cahilin biri arkasına bakmadan orta şeritten sol seride 50-60 gibi hızla önümü kapattı. ani fren ile ucu ucuna kurtardım. sonrasında ne var bea yavaş git diyen aptallarla dolu ülke. Sana ne lan. Sol şerit en hızlıya ait. 50 ile o şeritte giden sensin.
110la gitmek hakkım.

Niyeyse kırmızı ışık ihlali haberde yok. Amac cep telefonuna laf atmak gibi geldi bana. Telefondan önce ışık ihlali yapanları önlemeliler.


sakin ol şampiyon demekten başka birşey gelmedi aklıma
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Angelica 7 yıl
işi bilen icin konusurken sorun olmaz ama mesaj falan cekiceksem lambalarda işimi görmeye calisiyorum. yada cok acil bişeyse aracı ceker kenara işimi hallederim. trafigi tehlikeye sokmak kimsenin hakkı degil.
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NCL 7 yıl

Only Gamer

2yıldır araç kullanıyorum. Telefonla görüşme ve mesajlasma cidden tehlike yaratıyor.

Ne derlerse desinler kadına ehliyet verilmesin. Annem otomatik kullanıyor. Viteste iken stop ediyor. Diyorum şöyle şöyle yapacaksın. Aman bana ne diyor. Trafikte de öyle. Bir şeyler diyorum. Neymiş hocası hep sağda git demişmis. Solla diyorum olmaz hoca böyle ddi filan. Ehliyet aldığımdan beri araca bindirtmiyorum. Hem bizim hem başkalarının sağlığı açısından ve aracın mekanik sağlığı açısından.

bu ülkede motor yasak olmalı. O kadar saçma sürüyorlar ki.

Trafik kazalarında en büyük sorun kırmızı ışık ihlali. Ve genelde haberlerde çıkar bi video filan.

110 hız limiti olan yerde o hızlarda gidiyordum sol şeritte sollaya sollaya. Cahilin biri arkasına bakmadan orta şeritten sol seride 50-60 gibi hızla önümü kapattı. ani fren ile ucu ucuna kurtardım. sonrasında ne var bea yavaş git diyen aptallarla dolu ülke. Sana ne lan. Sol şerit en hızlıya ait. 50 ile o şeritte giden sensin.
110la gitmek hakkım.

Niyeyse kırmızı ışık ihlali haberde yok. Amac cep telefonuna laf atmak gibi geldi bana. Telefondan önce ışık ihlali yapanları önlemeliler.


otomatik viteste iken araba nasıl stop ediyor orasını kaçırdım ben
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murdocklawless 7 yıl
millet chat yapıyor msn'den be araç kullanırken. bunlar kaza yapıp öldükleri zaman hiç üzülmüyorum, yeterki kendisi ile birlikte başkalarını da götürmesin.
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crazykirikhan 7 yıl
evet bende o yüzden ön dişlerimi kırdım :D
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lazloo 7 yıl
Bluetooth sistemleri araçlarda daha çok yaygınlaşmalı.
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DH Misafiri 7 yıl
Konuşmam gerektiği zaman aracımı hemen sağa çekerim, kendi hayatım ve başkalarının hayatı her şeyden daha önemli..
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Ömer 7 yıl
Bir de yüksek sesle müzik dinleyenler var. Makyaj yapanlar, yemek yiyenler vs.
Araç kullanmak, can taşımak ve karşıdakinin canına sadık kalmak sanıldığı kadar kolay ve sıradan olmamalı.

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muskeder 7 yıl
ayağını camdan sarkıtıp araç kullananların olduğu bir ülkedeyiz.
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floydrose 7 yıl
2. resim galaxy s2 nin reklamından değil mi :)
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emiLL 7 yıl
bide 100 üstü giderken telefonla ilgilenenler biliyorum.Trafiğe çıkmamış insanlar anlayamaz zaten.Gerçekten telefonla ilgilenmek çok tehlikeli.
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Ömer 7 yıl
Dikkat dağınıklığı kaza nedeni olarak gerçekten önemli.

@..Knight.. ,
Haberi "Motorlu Taşıtlar" bölümüne de yansıtabiliriz.
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..Knight.. 7 yıl floydrose
floydrose

2. resim galaxy s2 nin reklamından değil mi :)


Doğru yakalamışsınız. İkinci resim Galaxy S II reklamından alıntı.

@ Ömer

Düzenledim.
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