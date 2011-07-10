Trafik kazalarının %25'i cep telefonu ve benzeri cihazların kullanımından kaynaklanıyor

Gündelik yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları, bazı durumlarda hayatımızı tehlike altına atabiliyor. Trafikte güvenliği arttırmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunan Karayolu Güvenliği Derneği'nin (Governors Highway Safety Association) 2000 yılından bu yana yazılmış 350 bilimsel yazıyı ve 8 büyük veritabanını da göz önünde bulundurarak yürüttüğü çalışmaya göre Amerika'da hemen her gün yaşanan trafik kazalarında dikkat dağınıklığının payı %15 ile %25 arasında değişiyor. Araç kullanma esnasında yaşanan dikkat dağınıklığının ağırlıklı sebebi olarak da cep telefonu vb elektronik cihazların kullanılması gösteriliyor.



2009 yılındaki araştırmaya göre Amerika'da ölümle sonuçlanan trafik kazalarının %16'sının sebebinin dikkat dağınıklığı olduğu ve bu oranın 2005 yılına kıyasla %10 artış gösterdiği belirtiliyor. Yine araç içinde cep telefonu vb cihazların kullanımının oluşturduğu dikkat dağınıklığından dolayı 2009 yılında 5500'e yakın ölümle sonuçlanan trafik kazalarında yarım milyona yakın kişinin yaralandığı ifade edilmekte.



Ulaşılan en ilginç sonuçlardan birisi ise araç içinde Bluetooth kulaklık vb aksesuarları (hands-free) kullanmanın trafik kazalarında riski azalttığına dair kesin bir kanıtın bulunmaması. Her ne kadar araç kullanırken mesaj yazıp göndermeye çalışmak daha riskli görünse de (yeri geldiğinde hem ekrana hem de tuşlara bakmak zorunda kalabiliyoruz) Bluetooth kulaklıkla konuşurken dikkat dağılmaya başlamakta.



Amerika bu durumun çözümü için ne gibi yöntemlere başvuruyor? 30 farklı eyalette acemi sürücülerin araç içinde cep telefonu kullanması yasaklanmış durumda. 41 eyalette acemi sürücülerin mesajlaşması yasakmış, bunlara ek olarak 34 eyalette tüm sürücülerin mesajlaşması yasaklanmış durumda.

Peki Türkiye'de trafik kazalarının durumu nasıl?



Ülkemizde her yıl yaşanan 1 milyona yakın trafik kazasında 10.000'e yakın insan hayatını kaybediyor, 200.000'e yakın insan ise yaralanıyor. Ülkemizde yaşanan trafik kazaları genel olarak dört temel nedene bağlanmakta: Hız limitlerine uymama, hatalı sollama, öndeki aracı yakından takip etme ve alkollü, uykulu, yorgun araç kullanma.





http://www.reuters.com/article/2011/07/08/us-driving-report-idUSTRE7663XC20110708?feedType=RSS&feedName=internetNews