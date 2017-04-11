Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar belli oldu

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Geçtiğimiz ay zorunlu trafik sigortasındaki olumsuz tablonun ortadan kaldırılması için tavan fiyat uygulamasına geçileceğini ve sigortacıların, sürücülerden bu fiyatların üzerinde sigorta bedeli talep edemeyeceği açıklanmıştı. Bugün ise sürücülerin hasar oranlarına göre yer alacağı 7 basamaklı sigorta listesinin tavan fiyatları belli oldu.





İyi Sürücülere Düşük Tavan Fiyatları

Hürriyet'in haberine göre yarından itibaren uygulamaya geçmesi planlanan yeni sigorta primlerinde ilk kez sigorta yaptıran sürücüler 4.basamakta yer alırken kaza yaptıkları takdirde 1.basamağa kadar yükselerek en yüksek sigorta primini ödemek zorunda kalacak. Bununla birlikte 3 yıl boyunca hasar hasar ödemesi almayan sürücüler ödüllendirilerek en düşük primlerin ödendiği 7.basamağa yerleşecek.





4. Basamaktaki bir sürücünün ödeyeceği tavan fiyat İstanbul için 855 TL; İzmir, Kayseri, Yalova ve Erzurum üzerinden belirlenenTürkiye geneli içinse 807 TL olarak belirlenmiş durumda. Sigorta sıralamasında 1.basamakta bulunan yani çok hasarlı olan sürücülerden ise Türkiye genelinde 2017 TL, İstanbul'da ise 2138 TL'nin üstünde prim talep edilemeyecek. İyi sürücü olarak ödüllendirilen 7.basamaktaki sürücüler de İstanbul için en fazla 470 TL, Türkiye genelinde ise 444 TL ödeyecek.

Ankara İçin de Farklı Fiyatlar

İkinci basamak için Türkiye geneli tavan fiyat 1.614 TL iken üçüncü basamakta bu fiyat 1210 TL olacak. Türkiye genelinden farklı fiyatlarla karşılaşacak olan Ankara'daki sürücüler ise 1.basamakta bulunduklarında 2078 TL; 7.basamakta 457TL'lik tavan ücretlerle karşılaşacak.





Bu yılın sonuna kadar uygulanacak olan tavan fiyatı uygulamasında mayıs ayından itibaren fiyatlar her ay yüzde 1 artacak ve geçmişe yönelik prim iadesi yapılmayacak.

http://www.hurriyet.com.tr/trafik-sigorta-primlerinde-tavan-fiyata-gecildi-40423759