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Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar belli oldu

Sürücülerin kaza durumlarına göre ödeyecekleri sigorta fiyatlarının değiştiği 7 basamaklı sigorta sisteminde tavan fiyatları belli oldu. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar belli oldu
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Geçtiğimiz ay zorunlu trafik sigortasındaki olumsuz tablonun ortadan kaldırılması için tavan fiyat uygulamasına geçileceğini ve sigortacıların, sürücülerden bu fiyatların üzerinde sigorta bedeli talep edemeyeceği açıklanmıştı. Bugün ise sürücülerin hasar oranlarına göre yer alacağı 7 basamaklı sigorta listesinin tavan fiyatları belli oldu.


İyi Sürücülere Düşük Tavan Fiyatları 

Hürriyet'in haberine göre yarından itibaren uygulamaya geçmesi planlanan yeni sigorta primlerinde ilk kez sigorta yaptıran sürücüler 4.basamakta yer alırken kaza yaptıkları takdirde 1.basamağa kadar yükselerek en yüksek sigorta primini ödemek zorunda kalacak. Bununla birlikte 3 yıl boyunca hasar hasar ödemesi almayan sürücüler ödüllendirilerek en düşük primlerin ödendiği 7.basamağa yerleşecek. 


4. Basamaktaki bir sürücünün ödeyeceği tavan fiyat İstanbul için 855 TL; İzmir, Kayseri, Yalova ve Erzurum üzerinden belirlenenTürkiye geneli içinse 807 TL olarak belirlenmiş durumda. Sigorta sıralamasında 1.basamakta bulunan yani çok hasarlı olan sürücülerden ise Türkiye genelinde 2017 TL, İstanbul'da ise 2138 TL'nin üstünde prim talep edilemeyecek. İyi sürücü olarak ödüllendirilen 7.basamaktaki sürücüler de İstanbul için en fazla 470 TL, Türkiye genelinde ise 444 TL ödeyecek.

Ankara İçin de Farklı Fiyatlar 

İkinci basamak için Türkiye geneli tavan fiyat 1.614 TL iken üçüncü basamakta bu fiyat 1210 TL olacak. Türkiye genelinden farklı fiyatlarla karşılaşacak olan Ankara'daki sürücüler ise 1.basamakta bulunduklarında 2078 TL; 7.basamakta 457TL'lik tavan ücretlerle karşılaşacak.


Bu yılın sonuna kadar uygulanacak olan tavan fiyatı uygulamasında mayıs ayından itibaren fiyatlar her ay yüzde 1 artacak ve geçmişe yönelik prim iadesi yapılmayacak.

http://www.hurriyet.com.tr/trafik-sigorta-primlerinde-tavan-fiyata-gecildi-40423759 Yorum Yaz
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serafon 2 yıl en beğenilen
Ben sigorta ödemek zorunda değilim, verdiğim zarar varsa onu ödemek zorundayım. Ötesi benden çalınmış demektir! Sorumlulara duyurulur.
3 Yanıt Yanıtla +62
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
Sistem halen belalı sürücüleri korumaya yönelik. Bence olması gereken prim belirlerken, sürücünün daha önceki kazalarındaki kusur oranları belirlenmeli.
Kendi halinde şeridinden giderken bir andaval yüzünden kazaya karışan adamın primini yükseltmeyeceksin. Ama daha önceki kazalarında büyük oranda kusurlu olanlara acımasınlar. 10 bin tl sigorta çıksın yine üzülmem. Böylece kaskosuna sigortasına güvenip şehir haydutluğu yapanlar azalır bir miktar.
Özetle sistemde efendi adamı koruyup, yaramaz adamı mahfedeceksin. O zaman efendi adamın primi yükselmez sigorta şirketleri de zarar etmez.
Sistem halen belalı sürücüleri korumaya yönelik. Bence olması gereken prim belirlerken, sürücünün daha önceki kazalarındaki kusur oranları belirlenmeli.
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bluemersini 2 yıl serafon
Pek çok vatandaş kaza yaptıktan sonra karşı tarafa verdiği zararı ödemekte zorlanıyor.
Herkesi kendin gibi zengin zannetme.
Orta halli, tasarrufları ile para biriktirip araba alanlar var.
Eğer diyorsan ki zorunlu olmasın, sadece isteyen yaptırsın
o dediğin sistemi öldürür
orta halliler çok yüksek sigorta ücretleri ödemek zorunda kalır.
ve kimse çok yüksek sigorta ücretleri ödemek istemez
tavan fiyat uygulaması olsa hiçbir şirket bu karsız işe girmez
kaza yaptıklarında büyük maddi sıkıntılar ile boğuşurlar.
Korkarım ki bu sıkıntı insanları intihara bile sürükleyebilir.
Pek çok vatandaş kaza yaptıktan sonra karşı tarafa verdiği zararı ödemekte zorlanıyor.Herkesi kendin gibi zengin zannetme.Orta halli, tasarrufları il...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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mydonesse 2 yıl
bende ilk aracım 1695 yaptırdım 3 ay once sbm den aradan sorgulama yapıyordum dusme vs varmı diye şimdi bakıyorum sbm den teklıf te alınmıyor onuda kaldırmıslar
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zaferdurukan 2 yıl
Ben zaten 500 odedim geçen sene,bu sene de 470 . Me anlami var ki
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k.tasdemir 2 yıl
Geçtiğimiz yıl 1.200 TL'ye sigorta yaptırdık, şimdi 820 Tl çıkıyor,aradaki fark havdan birilerinin cebine gitti, bu tavan fiyat uygulamasını eksik bir şekilde getirenlere de, sigorta şirketlerine haram olsun.Adamlar, suya sabuna dokunmadan 400 TL kar aldılar resmen. Ne biçim bir memleket burası ya
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TROJ 2 yıl
geçtiğimiz hafta 1400 liraya yaptırmıştım. ilk arabam.
2 gün sonra kasko ile beraber indirimle sigortayı 900 liraya yaptırdım. 500 lira cepte.
kasko senelik 1800 lira, ilk 3 ay 30tl, yılda 2 kez 15 gün dondurma, 6. aydan itibaren iptal etme ile 6 aylık kasko dondurmalarla birlikte 400 tl.
sigortadan kurtardığım 500 lira ile kaskoyu 6 aylık bedavaya getirmiş oldum.
ayrıca arabanın tamponlarında ve kaportada ufak tefek sorunlar vardı, kaskonun mini onarımıyla kaportacıya vereceğim para yine cepte. mini onarım tespiti yapıldı randevusu alındı. yaklaşık 500 liralık boya ve plastik aksam tamiri.
bu masrafı da sigortaya ödediğimden düşersek 6 aylık sigorta ve kasko yanıma kar.

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damneed 2 yıl TROJ
Hocam tebrik ederim, güzel hesaplamışsınız, vallahi biraz daha zorlarsanız arabada bedavaya gelecek
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pannekamp 2 yıl
ocak ayında yaklaşık 900 tl ye yaptırdım indirimden dolayı geri ödeme yapılacak mı ?
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spacewolf 2 yıl pannekamp
Maalesef hocam
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akrepsa 2 yıl
Genelge burada meraklısı inceleyebilir. tsb.org.tr/...
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ChikoBombare 2 yıl
10 kere kazan yapanda , 3 kere kazan yapanda en üst sınırdan ödeyecek , pek bi adaleti yok bu işin.
Ayrıca 1 basamak yükseldiğinde 128 TL daha az ödüyorsun , ama 1 basamak düştüğün zaman aradaki fark 400 küsür TL , nerde yine bu işteki adalet ?
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drmelihx 2 yıl
Kabul etmeliyiz ki istanbulda arac kullanmak diğer illere göre çoook riskli..Bu düzenleme istanbul araclarina yarar sigorta sirketleri istanbul zararini baska bazi illere ufak ufak yayar ve zarar etmez...
Bu sekliyle tavan fiyat uygulamasi yanlistir kazasiz sürücülerin hakkini yiyecektir...
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zarci 2 yıl
Sadece fiyatlarda düzenleme yapılıyor maalesef.
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fatih33yucel 2 yıl
dün 466 liraya sigorta yaptırdı. daha fazla düşmeyip bugun yükseleceğini bildiğim için.
bugun baktığımda 500 küsür lira fiyat çıkıyor. yani kardayım şuanda
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