Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend, Ultimate ve Premium serisi yeni hafıza kartlarını duyurdu

6 yıl
806
1
3
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Transcend, Ultimate ve Premium serisi yeni hafıza kartlarını duyurdu
Hafıza kartı denildiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan Transcend, Ultimate ve Premium serisi yeni hafıza kartlarını duyurdu.
Transcend yaptığı resmi açıklama ile yeni hafıza kartı ürünlerinin duyurusunu yaptı. Duyurusu yapılan modeller, Ultimate ve Premium olmak üzere iki ayrı sınıfa bölünmüş durumda. Premium serisi hafıza kartları, daha çok akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş. 8 ile 32gb arasında hafıza boyutlarına sahip olan Premium serisi kartlar, microSDHC UHS-I ve SDHC yapıları ile karşımıza çıkıyorlar. 45MB/s (300x) transfer hızına sahip olan kartlar, kişisel kullanım için oldukça yeterli görünüyorlar.
Duyurusu yapılan diğer seri olan Ultimate ise daha çok profesyonel ya da yüksek hıza ihtiyaç duyan kullanıcılar için geliştirilmiş durumda. SDHC ve SDXC UHS-I yapılarında karşımıza çıkan Ultimate serisi hafıza kartları, 90MB/s (600x) transfer hızına sahipler. 8 ile 64gp arasında hafıza boyutlarına sahip olan kartlar, yüksek kalitede video, fotoğraf ve 3D uygulamaların altından rahatça kalkabiliyorlar. 
Transcend UHS-I hafıza kartları ayrıca yanlarında firmanın kendi geliştirdiği veri kurtarma yazılımı olan "RecoveRx" programı ile geliyorlar. Bütün kart modelleri ömür boyu garantili olan Transcend, kullanıcılarına sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4060 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Fiyatlarda açıklansaydi keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
00FFCC 6 yıl
Bu arada bu kart ilginizi çektiyse şuraya da bir göz atmanızı isterim : forum.donanimhaber.com/fb.asp?m=71137243

128 GB SDXC Lexar hafıza kartı.

Yazna hızı: 43.5 MByte/s
Okuma hızı: 77.4 MByte/s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cervinff 6 yıl
32 Ve64gb sd kart fiyatları nedir acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 37. Bölüm karşınızda 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Teknoloji ve Oyun Programı" Yeni nesil Ekran kartları, konsollar ve fazlası video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim