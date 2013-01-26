Hafıza kartı denildiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan Transcend, Ultimate ve Premium serisi yeni hafıza kartlarını duyurdu.

Transcend yaptığı resmi açıklama ile yeni hafıza kartı ürünlerinin duyurusunu yaptı. Duyurusu yapılan modeller, Ultimate ve Premium olmak üzere iki ayrı sınıfa bölünmüş durumda. Premium serisi hafıza kartları, daha çok akıllı cep telefonları ya da tablet bilgisayarlar için geliştirilmiş. 8 ile 32gb arasında hafıza boyutlarına sahip olan Premium serisi kartlar, microSDHC UHS-I ve SDHC yapıları ile karşımıza çıkıyorlar. 45MB/s (300x) transfer hızına sahip olan kartlar, kişisel kullanım için oldukça yeterli görünüyorlar.

Duyurusu yapılan diğer seri olan Ultimate ise daha çok profesyonel ya da yüksek hıza ihtiyaç duyan kullanıcılar için geliştirilmiş durumda. SDHC ve SDXC UHS-I yapılarında karşımıza çıkan Ultimate serisi hafıza kartları, 90MB/s (600x) transfer hızına sahipler. 8 ile 64gp arasında hafıza boyutlarına sahip olan kartlar, yüksek kalitede video, fotoğraf ve 3D uygulamaların altından rahatça kalkabiliyorlar.

Transcend UHS-I hafıza kartları ayrıca yanlarında firmanın kendi geliştirdiği veri kurtarma yazılımı olan "RecoveRx" programı ile geliyorlar. Bütün kart modelleri ömür boyu garantili olan Transcend, kullanıcılarına sorunsuz bir deneyim vaat ediyor.

http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=4060