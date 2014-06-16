Transcend'den 3 yeni M.2 SSD ürünü





SATA Express arabiriminin daha küçük boyuttaki uygulaması olarak görülen ve mSATA arabiriminin yerini alması düşünülen M.2 standardı giderek yaygınlaşmaya başladı. Transcend'in 3 yeni SSD ürünü bu standarda destek veriyor.





MTS serisi altında sunulan yeni SSD ürünleri MTS400, MTS600 ve MTS800 isimlerini taşıyor. Boyut bakımından ilk iki rakam mm olarak genişlik, son iki rakam mm olarak uzunluk ölçülerini tabir eden tanımlama ile MTS400 - Type 2242, MTS600 - Type 2260 ve MTS800 -Type 2280 şeklinde sıralanıyor.





Transcend'in yeni ürünleri daha çok ultrabook, tablet ve akıllı telefon gibi ultra ince taşınabilir cihazlara hitap ediyor. Ürünlerde Transcend'in TS6500 kontrolcüsü, DDR3 DRAM ön belleği ve MLC NAND flash bellekleri standart olarak geliyor.





MTS serisinde ayrıca DevSleep teknolojisi de yer alıyor. Bu sayede hızlı tepki süresi ve güç tasarrufu elde edilebiliyor. Bu da bataryaya olumlu katkı yapıyor. MTS 600/800 modellerinde okuma hızı 560MB/s, yazma hızı 310MB/s olarak belirlenmiş.





Fiyat olarak ise 32GB kapasiteli versiyonlar 39$, 64GB kapasiteli versiyonlar 59$, 128GB kapasiteli versiyonlar 99$, 256GB kapasiteli versiyonlar 169$ şeklinde sıralanıyor. MTS600/800 modellerinde ek olarak 512GB kapasite mevcut ve fiyatı 319$. Ürünler 3 yıl garanti ile gelecek.

http://www.tomshardware.com/gallery/MTS-Transcend,0101-440478-0-2-3-1-jpg-.html