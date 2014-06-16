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Transcend'den 3 yeni M.2 SSD ürünü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Transcend'den 3 yeni M.2 SSD ürünü

SATA Express arabiriminin daha küçük boyuttaki uygulaması olarak görülen ve mSATA arabiriminin yerini alması düşünülen M.2 standardı giderek yaygınlaşmaya başladı. Transcend'in 3 yeni SSD ürünü bu standarda destek veriyor. 

MTS serisi altında sunulan yeni SSD ürünleri MTS400, MTS600 ve MTS800 isimlerini taşıyor. Boyut bakımından ilk iki rakam mm olarak genişlik, son iki rakam mm olarak uzunluk ölçülerini tabir eden tanımlama ile MTS400 - Type 2242, MTS600 - Type 2260 ve MTS800 -Type 2280 şeklinde sıralanıyor. 

Transcend'in yeni ürünleri daha çok ultrabook, tablet ve akıllı telefon gibi ultra ince taşınabilir cihazlara hitap ediyor. Ürünlerde Transcend'in TS6500 kontrolcüsü, DDR3 DRAM ön belleği ve MLC NAND flash bellekleri standart olarak geliyor. 

MTS serisinde ayrıca DevSleep teknolojisi de yer alıyor. Bu sayede hızlı tepki süresi ve güç tasarrufu elde edilebiliyor. Bu da bataryaya olumlu katkı yapıyor. MTS 600/800 modellerinde okuma hızı 560MB/s, yazma hızı 310MB/s olarak belirlenmiş. 

Fiyat olarak ise 32GB kapasiteli versiyonlar 39$, 64GB kapasiteli versiyonlar 59$, 128GB kapasiteli versiyonlar 99$, 256GB kapasiteli versiyonlar 169$ şeklinde sıralanıyor. MTS600/800 modellerinde ek olarak 512GB kapasite mevcut ve fiyatı 319$. Ürünler 3 yıl garanti ile gelecek.  

http://www.tomshardware.com/gallery/MTS-Transcend,0101-440478-0-2-3-1-jpg-.html Yorum Yaz
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xmasx 5 yıl
Cok cok iyi telefon ve tabletler dahada hizlanacak.
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BARIŞ55 5 yıl
Dolar yüksek olduktan sonra neyleyeyim öyle fiyatları.
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lj94 5 yıl
yazma hızı 1 sene önce aldığım 60 gb kingston ssd den daha düşük. ancak fiyatı hayli uygun.
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mehmet4428 5 yıl
Fiyatı ucuzlasa da şundan 1 TB alsak. SSD'ler hala çok pahalılar. Aslında fiyatı ucuzda bizde dolar yüksek olduğundan bize pahalı geliyor dolar 1.7 civarı bir şey olsaydı alınırdı aslında.
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tevfikkavil 5 yıl mehmet4428
zumber4428
Fiyatı ucuzlasa da şundan 1 TB alsak. SSD'ler hala çok pahalılar. Aslında fiyatı ucuzda bizde dolar yüksek olduğundan bize pahalı geliyor dolar 1.7 civarı bir şey olsaydı alınırdı aslında.

Aynen Size katılıyorum maalesef dolar kuru bizde yüksek ve ucuz olan bi ürünü pahalıya alıyoruz :((
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sinoka 5 yıl
Şu andan itibaren her laptop bu standardı desteklemeli, tabiki normal 2.5 inch hdd ise kapasite için kullanılır harika olur. 1 TB normal disk 128 de m2 harika olur.
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
M.2 hızlı yaygınlaşacak gibi, üreticiler peş peşe ürün duyuruyorlar. Güzel gelişmeler, haber için teşekkürler.

1 Yanıt Yanıtla +3
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Markus Schulz 5 yıl _Dominic_Toretto_
Bir sorum olacakti belki bilirsiniz bunlar normal ssdlerden daha mi hizliydi sanki ekran karti gibi anakarta direkt takilanlari vardi
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