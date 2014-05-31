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Tren simülasyonu Trainz Simulator 2, iPad için yayımlandı

4 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Tren simülasyonu Trainz Simulator 2, iPad için yayımlandı

Geçen yılın başarılı simülasyon oyunları arasında yer alan Trainz Simulator bununla birlikte bazı performans sıkıntıları nedeniyle eleştirilmişti. Geliştirici, Trainz Simulator 2 ile bu eleştirileri gidermeyi amaçlıyor.

Oyun simüasyon oyunlarını sevenlere hitap ediyor. Zira geniş bir içerik kapasitesi olduğu için hem çok zaman ayırmak hem de çaba sarfetmek gerekiyor. 

Oyunda amaç en büyük demiryolu imparatorluğunu kurabilmek. Bunun için raylar döşemeli trenler satın almalı ve vatandaşlara hizmet sunmalısınız. Oldukça karmaşık menü ve istatistik tabloları yanında dokunmatik kontroller daha iyi hale getirilmiş. Oyunun fiyatı ise 17TL. 




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time123456 4 yıl
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Zig Zag 4 yıl time123456
time123456

Hocam ilk yazan 5 kişiye kod verilir genellikle kod alabilirmiyim


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Mr. Jingles 4 yıl
17 TL mi? Buna 17 TL verecek adamın aklına şaşarım.
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