Tren simülasyonu Trainz Simulator 2, iPad için yayımlandı





Geçen yılın başarılı simülasyon oyunları arasında yer alan Trainz Simulator bununla birlikte bazı performans sıkıntıları nedeniyle eleştirilmişti. Geliştirici, Trainz Simulator 2 ile bu eleştirileri gidermeyi amaçlıyor.





Oyun simüasyon oyunlarını sevenlere hitap ediyor. Zira geniş bir içerik kapasitesi olduğu için hem çok zaman ayırmak hem de çaba sarfetmek gerekiyor.





Oyunda amaç en büyük demiryolu imparatorluğunu kurabilmek. Bunun için raylar döşemeli trenler satın almalı ve vatandaşlara hizmet sunmalısınız. Oldukça karmaşık menü ve istatistik tabloları yanında dokunmatik kontroller daha iyi hale getirilmiş. Oyunun fiyatı ise 17TL.











