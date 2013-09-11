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Trials Frontier yıl bitmeden mobil oyuncular ile buluşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Trials Frontier yıl bitmeden mobil oyuncular ile buluşacak
Ubisoft, haziran ayında akıllı telefonlar ve tabletler için duyurduğu Trials Frontier için yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Tanıtım videosuyla birlikte oyu içi görüntüleri bizlerle paylaşan Ubisoft, oyunun yıl içerisinde yayınlanacağını da müjdeledi. Fizik tabanlı bir motosiklet yarışı olan Trials Frontier'in benzerlerine mobil cihazlarda sıklıkla rastlıyoruz. Ancak, Trials markası altında bir oyunun yayınlanacak olması bizleri heyecanlandırmıyor değil. Bu arada Trials Frontier'in birbirinden zorlu parkurların yanı sıra, çeşitli motosikletler ve yükseltme seçeneklerini oyuncuların beğenisine sunacağını belirtelim.

Akıllı telefonlar ver tabletler için yayınlanacak olan Trials Frontier'in nasıl bir oyun deneyimi sunacağını yıl bitmeden hep birlikte göreceğiz.

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Lion 6 yıl
Alternatiflerinden daha iyi duruyor.
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SpyM3GTR 3 yıl
Ninja verem ettti benii. Resmen elmas harcayalım diye oyun Ninjaya kıyak geçiyor. Sen fazla yüksege zıplayınca fark açıyor o zıplayınca yanına iniyor.
Oyun çok başarılı tavsiye ederim.

Ekleme.: Adamı çileden çıkaran maplar var onlara bayılıyorum favorim melancholy temple


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