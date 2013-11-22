TripAdvisor, Windows 8.1 ve Bing'de arama sonuçlarına entegre edildi

Dünyanın sayılı seyahat uygulamalarından biri olan TripAdvisor, Microsoft ile işbirliğine giderek kendisini Windows sistemlerine entegre edecek adımı attı.



Yapılan duyuruya göre TripAdvisor'un otel değerlendirmeleri, fotoğrafları, puanlamaları, fiyat karşılaştırmaları ve diğer içerikleri Windows 8.1'in akıllı arama sonuçlarına ve aynı zamanda Bing arama sonuçlarına entegre edildi.



Dünya çapında 3.1 milyon otel ve restorana ilişkin 125 milyon değerlendirme barındıran TripAdvisor ayrıca Windows 8.1 için ilk uygulamasını da mağaza üzerinden indirmeye sundu.

http://microsoft-news.com/tripadvisors-content-to-be-integrated-into-bing-web-search-results-and-smart-search-in-windows-8-1/