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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Truecaller'ın Windows 10 Mobil sürümü yayınlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Truecaller'ın Windows 10 Mobil sürümü yayınlandı
 
Windows Phone cihazlar için True Software Scandinavia tarafından hazırlanan uygulamalardan Truecaller, kısa önce müjdesi verildiği üzere Windows 10 Mobile için kullanıma sunuldu.
Truecaller, temel olarak gelen çağrılara ait bilinmeyen numaraları tanımlamanıza ve kullanıcıların dünya çapında spam veya istenmeyen olarak raporladığı numaralardan oluşan topluluk tabanlı spam listesi sayesinde istenmeyen çağrıları engellemenize yardımcı oluyor. Dünya çapında katkıda bulunan 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, kimlik tarama için 3G veya WiFi bağlantıları ihtiyaç duyuyor ve çağrı ile SMS engelleme ile büyük fayda sağlıyor.
Windows 10 Mobil sürümüyle oldukça güzel görünen bir arayüzle karşımıza çıkan Truecaller, numaralar arasında arama yapabiliyor, Yelp! entegrasyonu ile şirketlerden sonuçlar sunabiliyor ve oldukça hızlı çalışma gösteriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Truecaller uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/truecaller-now-available-windows-10-mobile-gorgeous-new-look Yorum Yaz
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cadde19 4 yıl
Abi rehberi de araklıyor hemen.
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alemburda34 4 yıl
Adamlar herseyi dusunmus ben en iyi numara arama programi. Hizli arama geldigi an isim yaziyor
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oktayakgoz 4 yıl
Arama yaparken ariyim mi diye soruyor mu
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Microsoft Specialist 4 yıl
windows phone'a çok iyi destek veriyorlar bunlar. indirip 5 yıldızlarını verin derim. uygulama çok iyi zaten kullanıyorum ben.
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