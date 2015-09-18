Truecaller'ın Windows 10 Mobil sürümü yayınlandı

Windows Phone cihazlar için True Software Scandinavia tarafından hazırlanan uygulamalardan Truecaller, kısa önce müjdesi verildiği üzere Windows 10 Mobile için kullanıma sunuldu.

Truecaller, temel olarak gelen çağrılara ait bilinmeyen numaraları tanımlamanıza ve kullanıcıların dünya çapında spam veya istenmeyen olarak raporladığı numaralardan oluşan topluluk tabanlı spam listesi sayesinde istenmeyen çağrıları engellemenize yardımcı oluyor. Dünya çapında katkıda bulunan 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan uygulama, kimlik tarama için 3G veya WiFi bağlantıları ihtiyaç duyuyor ve çağrı ile SMS engelleme ile büyük fayda sağlıyor.

Windows 10 Mobil sürümüyle oldukça güzel görünen bir arayüzle karşımıza çıkan Truecaller, numaralar arasında arama yapabiliyor, Yelp! entegrasyonu ile şirketlerden sonuçlar sunabiliyor ve oldukça hızlı çalışma gösteriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Truecaller uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/truecaller-now-available-windows-10-mobile-gorgeous-new-look