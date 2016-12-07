Trump: 4 milyar dolarlık Air Force One siparişini iptal edin!

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Salı sabahı tweeter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin milyarlarca dolara mal olacak yeni Air Force One siparişini iptal etmesi gerektiğini söyledi. Trump yaptığı açıklamada "Boeing, gelecekteki başkanlar için yeni 747 Air Force One inşa ediyor ancak maliyeti kontrol dışı kaldı, 4 milyar doları aşıyor. Siparişi iptal edin!" ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü piyasa kapanışında Boeing hisseleri 152.16$ seviyelerindeydi. Hisse senedi Trump'ın tweet'inden sonra açılış %0.9 düşüş yaşayarak 150.90 $'a geriledi. Boeing Salı günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, şirketin ABD hükümeti ile halihazırda bir sözleşme imzaladığını söyledi. Bildiride, "Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gereksinimlerine hizmet eden bu kompleks askeri uçağın kapasitesini belirlemeye yardımcı olmak için 170 milyon dolarlık sözleşme yapmış durumdayız" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Trump, Salı günü New York'taki Trump Tower'da tweet'ini tekrar dile getirdi. Başkan, gazetecilere verdiği demeçte "Uçak tamamen kontrol dışı kaldı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü "Bu 4 milyar doları aşacak... ve sanırım saçma. Boeing'in çok para kazanmasını istiyoruz, ancak o kadar çok değil".
Trump'un telaffuz ettiği rakamının doğru olup olmadığı belli değil. New York Times, geçtiğimiz Ekim ayında Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki mali yılda en az 102 milyon dolar, önümüzdeki beş yıl içinde ise 3 milyar doları gerektirecek iki yeni Air Force One uçağının geliştirilmesini beklediğini bildirmişti.
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-38221579 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya hocam iyi hoş ama bu haberlerin ne işi var donanımhaberde yahu? Değişik bir site oldu yani
1 x A330-200 TC-TUR 90 kişilik 15400 km menzil
1 x A319CJ TC-ANA 8000 km menzil 70 kişilik
2 x G550 (Gulfstream) TC-DAP ve TC-KOP 9000 km 16 kişilik
2 x G450 (Gulfstream) TC-ATA ve TC-GAP SSM kullanıyor 8000 km menzil
2 x Citatıon V (Cessna) TC-LAA ve TC-LAB 8 kişilik 6000 km menzilli
3 x S-92 Sikorsky helikopter 12-16 kişilik
Bu filonun çoğu son 10 yılda alındı.
VIP Filosunda bu kadar uçak varken, üstelik başkanlık sistemine geçiyorken (başbakanlık kalkacak) 78 milyon USD ödeyip - hem de kriz zamanında - yeni bir uçak alınmasının izahını sandıkta verirler mi dersiniz? bence vermezler!..
Ha sorarsan diyecekler ki, "A319 Özal döneminde alınmıştı. Eskidi, onu filodan çıkarıp yerine yeni bir uçak alıyoruz. Hem bu kelepirdi, kaçırmak aptallık olurdu, falan filan..."
77 MIO USD kelepir mi, evet kelepir. Fakat ihtiyacın yokken sırf ucuz diye aldığın şey, aldığın en pahalı şeydir!
O A319 başkanlık sistemine geçince zaten boşa çıkacaktı, ihtiyaç kalmayacaktı. Bunu söylemezler!..
Ha, bu da karşılaştırma için küçük bir havayolunun (Borajet) filosu:
borajet.com.tr/... (toplam 11 uçak)
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