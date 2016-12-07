Trump: 4 milyar dolarlık Air Force One siparişini iptal edin!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Salı sabahı tweeter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin milyarlarca dolara mal olacak yeni Air Force One siparişini iptal etmesi gerektiğini söyledi. Trump yaptığı açıklamada "Boeing, gelecekteki başkanlar için yeni 747 Air Force One inşa ediyor ancak maliyeti kontrol dışı kaldı, 4 milyar doları aşıyor. Siparişi iptal edin!" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü piyasa kapanışında Boeing hisseleri 152.16$ seviyelerindeydi. Hisse senedi Trump'ın tweet'inden sonra açılış %0.9 düşüş yaşayarak 150.90 $'a geriledi. Boeing Salı günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, şirketin ABD hükümeti ile halihazırda bir sözleşme imzaladığını söyledi. Bildiride, "Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gereksinimlerine hizmet eden bu kompleks askeri uçağın kapasitesini belirlemeye yardımcı olmak için 170 milyon dolarlık sözleşme yapmış durumdayız" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Trump, Salı günü New York'taki Trump Tower'da tweet'ini tekrar dile getirdi. Başkan, gazetecilere verdiği demeçte "Uçak tamamen kontrol dışı kaldı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü "Bu 4 milyar doları aşacak... ve sanırım saçma. Boeing'in çok para kazanmasını istiyoruz, ancak o kadar çok değil".

Trump'un telaffuz ettiği rakamının doğru olup olmadığı belli değil. New York Times, geçtiğimiz Ekim ayında Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki mali yılda en az 102 milyon dolar, önümüzdeki beş yıl içinde ise 3 milyar doları gerektirecek iki yeni Air Force One uçağının geliştirilmesini beklediğini bildirmişti.

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-38221579