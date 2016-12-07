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Trump: 4 milyar dolarlık Air Force One siparişini iptal edin!

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump enteresan çıkışlarına bir yenisini ekledi. Trump yeni başkanlık uçağı Air Force One siparişinin yüksek maliyeti nedeniyle iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Salı sabahı tweeter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin milyarlarca dolara mal olacak yeni Air Force One siparişini iptal etmesi gerektiğini söyledi. Trump yaptığı açıklamada "Boeing, gelecekteki başkanlar için yeni 747 Air Force One inşa ediyor ancak maliyeti kontrol dışı kaldı, 4 milyar doları aşıyor. Siparişi iptal edin!" ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü piyasa kapanışında Boeing hisseleri 152.16$ seviyelerindeydi. Hisse senedi Trump'ın tweet'inden sonra açılış %0.9 düşüş yaşayarak 150.90 $'a geriledi. Boeing Salı günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, şirketin ABD hükümeti ile halihazırda bir sözleşme imzaladığını söyledi. Bildiride, "Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gereksinimlerine hizmet eden bu kompleks askeri uçağın kapasitesini belirlemeye yardımcı olmak için 170 milyon dolarlık sözleşme yapmış durumdayız" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Trump, Salı günü New York'taki Trump Tower'da tweet'ini tekrar dile getirdi. Başkan, gazetecilere verdiği demeçte "Uçak tamamen kontrol dışı kaldı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü "Bu 4 milyar doları aşacak... ve sanırım saçma. Boeing'in çok para kazanmasını istiyoruz, ancak o kadar çok değil".
Trump'un telaffuz ettiği rakamının doğru olup olmadığı belli değil. New York Times, geçtiğimiz Ekim ayında Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki mali yılda en az 102 milyon dolar, önümüzdeki beş yıl içinde ise 3 milyar doları gerektirecek iki yeni Air Force One uçağının geliştirilmesini beklediğini bildirmişti.

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-38221579 Yorum Yaz
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Starrk35 2 yıl en beğenilen
Ne kadar itibarsız ve küçük bir devletmiş şu ABD. Halbuki bizim ne güzel uçaklarımız ne güzel saraylarımız var !
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cray 2 yıl
Devrik Tunus liderinin Uçağını aldik bunuda biz alalim. Bizimde Airforce one başkanlık uçağımız olur. Yakışır, hem bizim neyimiz eksik. Ötv'ye zam yapılır veya gida gibi temek ihtiyaçlarimizada ötv konur halk olarak öderiz ne olacak.
Devrik Tunus liderinin Uçağını aldik bunuda biz alalim. Bizimde Airforce one başkanlık uçağımız olur. Yakışır, hem bizim neyimiz eksik. Ötv'ye zam yapılır veya ...
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ccguven 2 yıl
Zengin adam başa geçince amacı para olmuyor. Kendisi kumarhaneci hiç sevmem ama paraya doymuş olduğundan ülkeden pek fazla ayakkabı kutusu çıkacağını sanmıyorum bu adamla.
Zengin adam başa geçince amacı para olmuyor. Kendisi kumarhaneci hiç sevmem ama paraya doymuş olduğundan ülkeden pek fazla ayakkabı kutusu çıkacağını sanmıyorum...
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IamxMSFT 2 yıl
Milletin adami
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~Lion King~ 2 yıl
Çalmıyor ama çalışıyor.
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quattrovalvole 2 yıl
Ulan şükrünü bilmezler nankörlük edenler elalemin adamı 4 Milyarlık uçak siparişini iptal etti diye sizin ne haddinize devlet büyüklerine saygısızlık etmek ? Tabii sizin gibiler bahane arar hemen laf üretmek için şükredin şükür. Afrika , Filistin , ırak , Suriye , Afganistan , Arakan... gibi yerlerde yaratsaydı ALLAH sizi ne edecektiniz ? Şükrümüzü bilmiyoruz. ALLAH sonumuzu hayır etsin. Babalarınız dedeleriniz yiyecek bir lokma ekmek bulamaz iken sizin ne haddinize isyan etmek ? SİZİN ALDIĞINIZ PARANIN 10 1'İ ONLARDA OLSAYDI BUGÜN NE ONLAR AÇ KALIRDI NE SİZ. Sizin gibilere para veriyorlar ya bende onların aklına tüküreyim. O kadar zengin olmak istiyorsanız gidin ABD ye gidin israil e gidin avrupkka ya . Türküm diye geçinen şükrünü bilmez yaratıklar
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MegaWolt38 2 yıl
Çok sıradan ülke bu ABD ve başkanı da çok vizyonsuz. Yaptırsana şöyle 1100 odalıdan büyük bir saray da dünyaki en büyük devlet ve başkan kimmiş görsün.
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AC_Hawker 2 yıl
Bizde belediye başkanı bile zenginlik tribine giriyor

Ya hocam iyi hoş ama bu haberlerin ne işi var donanımhaberde yahu? Değişik bir site oldu yani


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bymetx 2 yıl AC_Hawker
artık burası islam düşmanlarının devlet düşmanlarının koministlerin ateistlerin barındığı bir yer oldu, teknoloji sitesi demeye uzak kalıyor
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bestercan 2 yıl
İtibar yerlebir oldu desenize. Abd artık 3.dünya ülkesi olur
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mcrew 2 yıl
twitter
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WB 2 yıl
Secim oncesi Trump karsiti olanlar bir anda Trumpci olarak konuyu basmis
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keskin53 2 yıl
beklentim büyük yakında beyaz sarayıda kapatır bu adam :)
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Torlak Kemal 2 yıl
TC VIP Filosu:
1 x A330-200 TC-TUR 90 kişilik 15400 km menzil
1 x A319CJ TC-ANA 8000 km menzil 70 kişilik
2 x G550 (Gulfstream) TC-DAP ve TC-KOP 9000 km 16 kişilik
2 x G450 (Gulfstream) TC-ATA ve TC-GAP SSM kullanıyor 8000 km menzil
2 x Citatıon V (Cessna) TC-LAA ve TC-LAB 8 kişilik 6000 km menzilli
3 x S-92 Sikorsky helikopter 12-16 kişilik
Bu filonun çoğu son 10 yılda alındı.
VIP Filosunda bu kadar uçak varken, üstelik başkanlık sistemine geçiyorken (başbakanlık kalkacak) 78 milyon USD ödeyip - hem de kriz zamanında - yeni bir uçak alınmasının izahını sandıkta verirler mi dersiniz? bence vermezler!..
Ha sorarsan diyecekler ki, "A319 Özal döneminde alınmıştı. Eskidi, onu filodan çıkarıp yerine yeni bir uçak alıyoruz. Hem bu kelepirdi, kaçırmak aptallık olurdu, falan filan..."
77 MIO USD kelepir mi, evet kelepir. Fakat ihtiyacın yokken sırf ucuz diye aldığın şey, aldığın en pahalı şeydir!
O A319 başkanlık sistemine geçince zaten boşa çıkacaktı, ihtiyaç kalmayacaktı. Bunu söylemezler!..
Ha, bu da karşılaştırma için küçük bir havayolunun (Borajet) filosu:
borajet.com.tr/... (toplam 11 uçak)
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