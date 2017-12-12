Trump imzaladı: Amerikan astronotlar Ay'a geri dönüyor

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, ABD'nin Ay'a tekrar insan göndermeye başlayacağını resmen açıkladı. Trump, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında Amerikalı astronotların tekrar Ay'a gönderilmesiyle ilgili talimatı ilk kez imzalayarak NASA'ya Ay'a geri dönme emri verdi.



Basın toplantısı sırasında uzay araştırmalarının geleceği hakkında konuşan başkan Trump,"Bugün imzalamış olduğum bu direktif Amerika'nın insanlı uzay çalışmalarına tekrar yön verecek. Bu sefer Ay'a sadece bayrak dikmeye ve ayak izlerimizi bırakmaya değil insanoğlunun Mars'a giden yolunda dev bir uzay üssü kurmaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, 1972 yılındaki son Apollo görevinden bu yana tam 45 yıldır Ay'a herhangi bir insanlı görev düzenlemedi. 1969 yılındaki Apollo 11 göreviyle Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i Ay yüzeyine indirerek uzay araştırmaları tarihinin en büyük başarısına imza atan ABD uzay ajansı NASA, daha sonra 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenlemiş ve 12 ABD'li Ay yüzeyine ayak izlerini bırakmıştı.

Bu görevlerden sonuncusu olan Apollo 17 ile Ay'a giden ünlü astronot Harrison Schmitt de bugünkü basın toplantısı sırasında başkan Donald Trump'ın hemen yanında yer aldı. Uydumuz Ay'da yürüme şansı bulabilen son iki insandan birisi olan Schmitt; ABD'nin tekrar Ay'a dönmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, Ay görevlerinin nihai hedef olan Mars'a insan indirme planları için büyük önem taşıdığını söyledi.



Ay'ın yörüngesinde dev bir uzay istasyonu

Trump'ın bugün imzaladığı yönerge aslında NASA'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Deep Space Gateway projesinin resmiyete dökülmesi oldu. NASA'nın, hem Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alması hem de Mars'a giden yolda bir basamak olması için hazırladığı Deep Space Gateway'in inşaası, 2022 yılındaki ilk insanlı Ay görevleriyle birlikte başlayacak.



Ay'ın yörüngesinde kurulacak olan bu dev uzay üssü NASA liderliğinde geliştiriliyor olsa da dünyanın her tarafından birçok ülkenin de desteğini alacak. Tıpkı ISS gibi yine uluslararası bir proje olan Deep Space Gateway'e Rusya ve Japonya gibi dünya devleri destek veriyor.

https://arstechnica.com/science/2017/12/president-trump-says-were-going-back-to-the-moon/