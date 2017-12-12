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Trump imzaladı: Amerikan astronotlar Ay'a geri dönüyor

Donald Trump, son Apollo görevinin 45. yıl dönümünde ABD'li astronotların tekrar Ay'a gideceğini resmen açıkladı. Trump, ilgili yönergeyi bugün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında imzaladı
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, ABD'nin Ay'a tekrar insan göndermeye başlayacağını resmen açıkladı. Trump, bugün Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında Amerikalı astronotların tekrar Ay'a gönderilmesiyle ilgili talimatı ilk kez imzalayarak NASA'ya Ay'a geri dönme emri verdi.

Basın toplantısı sırasında uzay araştırmalarının geleceği hakkında konuşan başkan Trump,"Bugün imzalamış olduğum bu direktif Amerika'nın insanlı uzay çalışmalarına tekrar yön verecek. Bu sefer Ay'a sadece bayrak dikmeye ve ayak izlerimizi bırakmaya değil insanoğlunun Mars'a giden yolunda dev bir uzay üssü kurmaya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
ABD, 1972 yılındaki son Apollo görevinden bu yana tam 45 yıldır Ay'a herhangi bir insanlı görev düzenlemedi. 1969 yılındaki Apollo 11 göreviyle Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'i Ay yüzeyine indirerek uzay araştırmaları tarihinin en büyük başarısına imza atan ABD uzay ajansı NASA, daha sonra 1969-1972 yılları arasında tam 7 farklı Apollo görevi düzenlemiş ve 12 ABD'li Ay yüzeyine ayak izlerini bırakmıştı.
Bu görevlerden sonuncusu olan Apollo 17 ile Ay'a giden ünlü astronot Harrison Schmitt de bugünkü basın toplantısı sırasında başkan Donald Trump'ın hemen yanında yer aldı. Uydumuz Ay'da yürüme şansı bulabilen son iki insandan birisi olan Schmitt; ABD'nin tekrar Ay'a dönmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, Ay görevlerinin nihai hedef olan Mars'a insan indirme planları için büyük önem taşıdığını söyledi.

Ay'ın yörüngesinde dev bir uzay istasyonu


Trump'ın bugün imzaladığı yönerge aslında NASA'nın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Deep Space Gateway projesinin resmiyete dökülmesi oldu. NASA'nın, hem Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alması hem de Mars'a giden yolda bir basamak olması için hazırladığı Deep Space Gateway'in inşaası, 2022 yılındaki ilk insanlı Ay görevleriyle birlikte başlayacak.

Ay'ın yörüngesinde kurulacak olan bu dev uzay üssü NASA liderliğinde geliştiriliyor olsa da dünyanın her tarafından birçok ülkenin de desteğini alacak. Tıpkı ISS gibi yine uluslararası bir proje olan Deep Space Gateway'e Rusya ve Japonya gibi dünya devleri destek veriyor.

https://arstechnica.com/science/2017/12/president-trump-says-were-going-back-to-the-moon/ Yorum Yaz
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floydrose 1 yıl en beğenilen
Bilgi eksikliğinden kaynaklı komplo teorilerinden artık gına geldi. Bilim haberlerini okuyamaz hale geldik. İlla altında boş yorumlar olmak zorunda. Lütfen cehaletinizi kendinize saklayın.
Bilgi eksikliğinden kaynaklı komplo teorilerinden artık gına geldi. Bilim haberlerini okuyamaz hale geldik. İlla altında boş yorumlar olmak zorunda. Lütfen ceha...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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feylosoft 1 yıl yimmasabi
yimmasabi
Aya iniş gerçek mi yoksa kurgu muydu ? Şu sorular hala aklımızda xD xD xD
Bayrak rüzgâra maruz kalmış gibi dalgalanıyor. Böyle bir şey havasız ortamda gerçekleşemez!
Neden resimlerde hiç yıldız gözükmüyor? Bu stüdyoda çekildiğinin kanıtı değil mi?
Astronotların Ayak izleri çok derin, 1/6g de o kadar derin olur mu ?
Astronotların ayak izlerindeki farklı gölge uzunlukları, farklı ışıklar mı kullanıldı?
Resimler analiz edilidğinde projeksiyon hesaba göre ayın daireselliği farklı çıkıyor
Birden fazla gölge olması ve gölgelerin dağılımları, çekimin stüdyo ışıkları altında yapıldığını göstermiyor mu?
Kurguyu o zamanlar kullanılan "Front Projection" tekniği ile veya başka tekniklerle S.Kubrik mi çekti? iddiaları da var vimeo.com/...
listverse.com/...
theguardian.com/...

Bravo 1990 ve 00'ların şehir efsanesi olmuş, binlerce kez en küçük bir şüphe kalmayacak şekilde cevaplandırılmış ve tamamen cahillikten kaynaklanan soruları bir kez daha soruyorsunuz. Keşke yaklaşık 15 sn'nizi alacak küçük bir araştırma yapsaydınız.
Kubrick iddiası ayrı bir komik, burnundan kıl aldırmayan sosyalist ingiliz yönetmen işi gücü yok bunla uğraşacak... İşte keşke 100 fikrimiz olacağına 1 bilgimiz olsa...
yimmasabiAya iniş gerçek mi yoksa kurgu muydu ? Şu sorular hala aklımızda xD xD xDBayrak rüzgâra maruz kalmış gibi dalgalanıyor. Böyle bi...
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BumberShoot 1 yıl floydrose
floydrose
Bilgi eksikliğinden kaynaklı komplo teorilerinden artık gına geldi. Bilim haberlerini okuyamaz hale geldik. İlla altında boş yorumlar olmak zorunda. Lütfen cehaletinizi kendinize saklayın.

Malesef öyle oldu bir de kendi mükemmel komplo teorilerinden o kadar eminler ki hangi kanıtı sunarsan sun reddediyorlar.
floydroseBilgi eksikliğinden kaynaklı komplo teorilerinden artık gına geldi. Bilim haberlerini okuyamaz hale geldik. İlla altında boş yorumlar...
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Black_34 1 yıl
O radyasyonu sen gidip gördün herhalde.
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erdogan_82 1 yıl
Aya çıkılan o yıllarda çok antika bilgisayarlar vardı. Şimdiki hesap basit bir hesap makinesi kadar bile işlem hacmi olmayan makinalar. O yıllarda o teknolojiyle aya çıkmak yalandan başka birşey değil. Hadi çıktı diyelim nasıl geri döndü okadar basitmi bu işler. Dünyanın atmosferi dışındaki yüksek radyasyonu nasıl aşabildiler bunlar hep muamma. Bence aya hiçbir insan gidemedi.
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erturkcan2 1 yıl
Şuanki teknolojiyi ve bundan 45 yıl önceki teknolojiyi düşündüğümde ABD'nin Ay'a gittik demesinin ne derece yalan olduğunu daha iyi anlıyorum.
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obsesoz 1 yıl
Gitmişler miydi ki¿
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MustafaC53 1 yıl
Bu adam (!) da imza atmaktan başka show yaptığı yok.
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grafman09 1 yıl
Yaw dünya dönüyor demi, ayda bizi takip ederken kendi ekseninde dönüyor.. Biz niye sürekli bir yönünü görüyoruz? Ayın çapı dönme süresi farklı, haliyle dünyanında farklı.. Aynı yüzü görüyor olmamız bir aldatmaca mı?
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feylosoft 1 yıl grafman09
Orijinalden alıntı: grafman09

Yaw dünya dönüyor demi, ayda bizi takip ederken kendi ekseninde dönüyor.. Biz niye sürekli bir yönünü görüyoruz? Ayın çapı dönme süresi farklı, haliyle dünyanında farklı.. Aynı yüzü görüyor olmamız bir aldatmaca mı?

kozmikanafor.com/...
... Ay bizi aldatmaz merak etmeyin...
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aspirin_00 1 yıl
ayın arka tarafına gitsinler ön tarafının arsalar bana ait...
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sendomi 1 yıl
şu fotoğrafa bakın arkada duran hödükler size birşey anımsattı mı,bu adamda diktatörlük var resmen
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pspoor 1 yıl sendomi
Yine yalan, yine dolan, yine iftira. Tebrikler.
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hdtv 1 yıl
Hiç gazete bilim haberi okumayan yayımlanan 10 binlerce fotografa rağmen ve ayın günlük mesafe ölçümlerinin nasıl yapıldığını bile bilmeyen komplo kafalılar hemen gelmiş. Yaw he he gidilmedi.
Cahilsen komple teorisine meyledersin çünkü okuma alışkanlığın yoktur.
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floydrose 1 yıl en beğenilen
Bilgi eksikliğinden kaynaklı komplo teorilerinden artık gına geldi. Bilim haberlerini okuyamaz hale geldik. İlla altında boş yorumlar olmak zorunda. Lütfen cehaletinizi kendinize saklayın.
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BumberShoot 1 yıl floydrose
floydrose
Bilgi eksikliğinden kaynaklı komplo teorilerinden artık gına geldi. Bilim haberlerini okuyamaz hale geldik. İlla altında boş yorumlar olmak zorunda. Lütfen cehaletinizi kendinize saklayın.

Malesef öyle oldu bir de kendi mükemmel komplo teorilerinden o kadar eminler ki hangi kanıtı sunarsan sun reddediyorlar.
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