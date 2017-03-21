Trump’ın uçaklardaki teknoloji yasağı Türkiye’yi de kapsıyor mu?

Güvenlik gerekçesi ile alınan bu tedbir kapsamında gerekli medikal cihazlar ve telefonlar kapsam dışı bırakılmış. BBC’nin hükümet sözcülerine dayandırdığı bilgilere göre bu yasak kararı 10 havaalanı için uygulanacak ve 21 Mart itibariyle uygulanacak.
Bir istihbarat sonucu elde edilen saldırı ihtimaline karşılık uygulanacağı belirtilen kararın 96 saat ile sınırlı olduğu da iddialar arasında. Orta Doğu ve Afrika olarak konuşulan yasak kararının ülkemiz adına en büyük merak edilen ayrıntısı ise Türkiye’nin durumdan etkilenip etkilenmeyeceği.
ABD’ye Atatürk Havalimanı’ndan direkt uçuş gerçekleştiren THY cephesi konuyla ilgili olarak kendilerine gelen bir bilgi olmadığını paylaşıyor ve normal prosedürün devam ettiği belirtiliyor. Bu arada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise bugün THY ile havalimanı güvenlik yetkililerini bir toplantı için çağırdığı da gelen bilgiler arasında.
- Mısır
- Ürdün
- Kuveyt
- Fas
- Katar
- Suudi Arabistan
- Türkiye
- Dubai
- Birleşik Arap Emirlikleri
THY'den Resmi Açıklama!
"ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir."
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Sen ulkene milyonlarca multeciyi aliyorsan bir de vatandaslik dagitiyorsan sonuclarina katlanacaksin. Ab ve Abd nin multeci nefreti sen pasaport verince gecmiyor, tam tersine kimin suriyeli kimin degil kapasitesini vatandasikla sakladigin icin iki grup da multecilere yaotigi muameleyi turk pasaportu tasiyan herkese gosteriyor gosterecek.
Turk pasaportunun degeri irak iran kadar gercekci olmak lazim.
Yalnızca 2 defa seçilme hakkı olan ve 50 den fazla siyasi partiyle seçime giren bir diktatör. Hmm #EVET anlıyorum seni bro.