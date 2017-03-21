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Trump’ın uçaklardaki teknoloji yasağı Türkiye’yi de kapsıyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir yasak kararı ile gündemde. Buna göre bazı ülkelerden ABD’ye yapılan direkt uçuşlarda uçağa telefondan büyük elektronik cihazların alınması yasaklandı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Trump’ın uçaklardaki teknoloji yasağı Türkiye’yi de kapsıyor mu?
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Donald Trump, ilginç kararlarına bir yenisini daha eklemek üzere. ABD medyasında çıkan haberlere göre belirlenen bazı ülkelerden ABD’ye gerçekleştirilen direkt uçuşlarda, kabin bagajına kamera, laptop, dvd oynatıcı gibi elektronik cihazların alınmasına yasak getirdi. Yasaktan 12’den fazla havayolu şirketinin yolcularının ve 13 ülkenin etkileneceği söylenirken henüz kesinlik kazanmış değil.

Güvenlik gerekçesi ile alınan bu tedbir kapsamında gerekli medikal cihazlar ve telefonlar kapsam dışı bırakılmış. BBC’nin hükümet sözcülerine dayandırdığı bilgilere göre bu yasak kararı 10 havaalanı için uygulanacak ve 21 Mart itibariyle uygulanacak.

Bir istihbarat sonucu elde edilen saldırı ihtimaline karşılık uygulanacağı belirtilen kararın 96 saat ile sınırlı olduğu da iddialar arasında. Orta Doğu ve Afrika olarak konuşulan yasak kararının ülkemiz adına en büyük merak edilen ayrıntısı ise Türkiye’nin durumdan etkilenip etkilenmeyeceği.

ABD’ye Atatürk Havalimanı’ndan direkt uçuş gerçekleştiren THY cephesi konuyla ilgili olarak kendilerine gelen bir bilgi olmadığını paylaşıyor ve normal prosedürün devam ettiği belirtiliyor. Bu arada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise bugün THY ile havalimanı güvenlik yetkililerini bir toplantı için çağırdığı da gelen bilgiler arasında.

Assoc,ated Press'in hükumet yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre listede İstanbul da var. Liste şöyle:
  • Mısır
  • Ürdün
  • Kuveyt
  • Fas
  • Katar
  • Suudi Arabistan
  • Türkiye
  • Dubai
  • Birleşik Arap Emirlikleri 

THY'den Resmi Açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;

"ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir."

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Guest-31C579044 2 yıl en beğenilen
Normaldir. Turkiye bir ortadogu ulkesi olmayi istiyorsa onlar gibi muamele gorecek, kacisi yok.
Sen ulkene milyonlarca multeciyi aliyorsan bir de vatandaslik dagitiyorsan sonuclarina katlanacaksin. Ab ve Abd nin multeci nefreti sen pasaport verince gecmiyor, tam tersine kimin suriyeli kimin degil kapasitesini vatandasikla sakladigin icin iki grup da multecilere yaotigi muameleyi turk pasaportu tasiyan herkese gosteriyor gosterecek.
Turk pasaportunun degeri irak iran kadar gercekci olmak lazim.
Normaldir. Turkiye bir ortadogu ulkesi olmayi istiyorsa onlar gibi muamele gorecek, kacisi yok.Sen ulkene milyonlarca multeciyi aliyorsan bir de vatandasl...
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4 Yanıt Yanıtla +188
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-Predestination- 2 yıl CumhurReis6
faati12
Şaşırtan bir durum değil, ileride dikdatörlük rejimi diye köşeye sıkıştıracaklar.

Yalnızca 2 defa seçilme hakkı olan ve 50 den fazla siyasi partiyle seçime giren bir diktatör. Hmm #EVET anlıyorum seni bro.
faati12Şaşırtan bir durum değil, ileride dikdatörlük rejimi diye köşeye sıkıştıracaklar.Yalnızca 2 defaseçilmehakk...
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7 Yanıt Yanıtla +91
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BekirTemel 2 yıl
Tam bir Arap algısı içinde bulunduğumuzun kanıtı şu liste.
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froster2006 2 yıl
Transit noktasi olarak kullanilmasi planlanan yeni havaalani bu karar sonrasinda tamamen bitmistir.Bu kararin alinmasinda katkisi olan turk politikacilarina tesekkur ederiz.Frankfurt bayram ediyordur.
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OkanK23 2 yıl
Listede Dubai ve BAE neden ayrı yazıyor ? Dubai BAE nin bir şehri. Bu arada bizim şirketlerin önünü kesmek için yapılmış onlar için çok mükemmel bir adım bu. Trump USA için gerçekten çok iyi bir başkan fakat bizi batıracak. Bu daha başlangıç daha neler göreceğiz. Tam bir ticaret adamı gerçekten kafa zehir. Onlar bize her türlü yaptırımı uygularken bizim onlara karşı kınamaktan başka kullanabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki. Başta Amerika lı sonra Avrupalı şirketlerin bu işten karlı çıkacağı kesin. Ekonomi yolcusu hadi neyse ama business yolcuyu kaybediyoruz maalesef bu adamlar için zaman çok değerli ve işlerini bu cihazlarla yapıyorlar. Özellikle Qatar, Emirates, Turkish sonra diğerleri bu konuda bence ne yapabileceklerini tartışmalı ve uluslar arası arenada haklarını aramalı. Allah aşkına Dubai zaten batılı iş adamlarının elinde Araptan çok İngiliz falan uçuyor zaten...
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huhuq 2 yıl
Trump çalışıyor
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Doğru karar. Tebrikler Trump.
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sholmes 2 yıl
Bu yasaklamada Katar Bae olması terör tehditinden ziyade bu Ülkelerin havayollarını cezalandırmak adına yapılmış gibi
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Eeltorm 2 yıl
Türkiye o listede olmamalıydı işe bak ya.
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11 52 7 2 yıl
Evet burdaki begenilen yazilari okudum ama hepsi turkiye ye saydiriyor yok arap ulkesi yok orta dogu batakligi filan demis hepsi. Bugun eksi de okudugum su yazi cok mantikli geldi. Savundugu argumanlar arasinda celiski yok ve mantikli neden sonuc iliskisi kurmus.
eksisozluk.com/...
Bir kismini kopyalayim
2015 raporunda ise sadece rakamlar vermekten ziyade en hızlı büyüyen havalimanları ve 2010 yılına kıyasla büyüme oranlarına yer verilmişti, asıl yaygara da bu rapordan sonra koptu zaten. buna göre atatürk havalimanı'ndan 2010 yılında en yoğun günde 30.916 yolcu taşınırken 2015 yılında 328% büyüme ile bu sayı 132.355'e çıktı. sabiha gökçen ise 2010'da en yoğun günde 3.191 yolcu ile hiç bir listede yokken 784% büyüme ile 2015'te 28.199 yolcu sayısına ulaştı ve 2016 yılında avrupa'nın en büyük düşük bütçeli hub'ı haline geldi.
2015'te avrupa'da heathrow'dan sonra ikinci sırada yer alan türkiye, 2016 haziran'ında yapılan saldırının etkisiyle ilk kez düşüş yaşayıp 5. sıraya kadar geriledi. 5. sıradaki gerilemiş haliyle bile madrid, münih, roma, zürih, moskova gibi havaalanlarını geride bıraktı.
şimdi rapora dayalı istatistikleri de göz önüne alarak kronolojiye bakalım
- 2015 raporu yayınlandı. buna göre bir kaç yıl içinde istanbul heathrow'u da geçerek birinciliğe yerleşecekti.
- 2016 haziran ayında atatürk havalimanı saldırısı gerçekleşti.
- 2016 kasım'ında yeni rapor açıklandı ve atatürk havalimanı avrupa'da 5.'liğe düştü.
- 2017 mart merkel abd'yi ziyaret etti.
- 2017 mart başta istanbul olmak üzere büyüme oranı 100%'ün üzerinde olan körfez ülkeleri'nin de yer aldığı listeye göre yanında cep telefonundan büyük elektronik eşya bulundurma yasağı geldi.
kısacası abd'ye bu havaalanlarından yapılan uçuşlar yasağın gelmesiyle birlikte tamamen avrupa'ya kayacak. belirtmekte fayda var, abd'nin bir hub listesinden silinmesi demek, o hub'ın da direk düşmesi demek çünkü avrupa'yı bırakıp dünyaya bakarsak dünyanın en büyük hub'larında ilk 6 sırada abd havaalanları yer alıyor. 2016 raporuna göre ilk 6 havaalanının tamamı, ilk 15 havaalanının da 12'si abd havaalanlarına ait.
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u9ur10 2 yıl
Ee kardeş zorumuza giden ne anlamıyorum ki . Orta doğu ülkesi değilmiyiz. Türkiyede kimin ne olduğunu Öz Türk olarak bilmiyoruz. sokaklar terörist kaynıyor. kendi ülke insanını kalkındırmış gibi milyonlarca sığınmacıyı doldurmuş bir devlet. süper güç te sana kucak açaçak gel diyecek nasıl olursan gel. yok yaaa..... onu anca mitingte yerler şöyle güçlüyüz böyle güçlüyüz şöyle geliştik böyle uçtukkk.
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napolyon07 2 yıl
Tepkilerin olması dogal zira adam haklı olarak bunu yapıyor, normal vatandas için üzücü ama federal devletler için alınması gereken bir onlem. Zira ortadogunun kalbi sayılan istanbulu içermesi de bu yüzden olsa gerek. Ne kadar pislik varsa hepsi istanbul uzerinden Dünyaya yayılıyor. Tabii anti muslumanizm de bu konuda pay alıyor. Zira teroru destekleyen hiç bir batılı devlet baska bir batılı devlete teroru puskurtmez an itibariyle. Bu durumda karar dogru, cunku adam muhafazakar. Kaldı ki, aynı yasagı tüm dünyada coktandır uygulanması gerekirdi diye dusunuyorum. Cunku ucak kacıranlar , patlatanlar hep bu yollarla amaclarına ulastılar. Havacılık sektorunde boyle olaylara daha dikkatli yaklasmak gerekiyor.
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kasamak5656 2 yıl
komiksiniz ki bu kararın neden alındığını bilmiyorsunuz
1)Müslüman düşmanlığı
2)Arap ve bizim havayolllarımızın yükselen marka değerleri
Yakında avrupa da aynı kararları alacaktır sırf 3.havaalanına inat ve bizim hükümete inat
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napolyon07 2 yıl kasamak5656
1.Musluman dusmanlıgı (katılıyorum)
2.Marka degeri? Ne dediğinin farkında mısın? Yani istanbuldan kalkan bir delta havayolları kabine tablet sokacak THY mi sokamayacak? Tum ucusları kapsıyor. Alakası yok, bu kabine cihaz almama olayı marka degerini hiçbir sekilde etkilemez zira yapılacak bir yatırım ile uzun ucuslarda kullanılabilecek tabletler ( eglence sistemleri zaten mevcut ama daha gelismis olanlarından bahsediyorum. Mesela Lutfhansa bir ara ucaklarına psp koymustu) yapılırsa aksine marka degerini arttıracak bir harekete cevirmis olursun. Bu tespitin sacma yani.
Avrupa bu kararları alacaktır elbette dusmanlık ve Turkiye arasında yasadıkları gerginlik yuzunden ama 3ç havalimanı ile ne alakası var?
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ComradeMRX 2 yıl kasamak5656
kasamak5656
komiksiniz ki bu kararın neden alındığını bilmiyorsunuz
1)Müslüman düşmanlığı
2)Arap ve bizim havayolllarımızın yükselen marka değerleri
Yakında avrupa da aynı kararları alacaktır sırf 3.havaalanına inat ve bizim hükümete inat

Kardeşim sizde şunu anlamıyorsunuz adamlar zaten sevmiyor..dolaylı yoldan yapiyor.. kominizm düşmanlığı vardı,berlin duvarı yıkıldı bitti.
Şuan islam düşmanlığı var? adamlarda zaten korkmuyor diyor, içe kapanma, bretix,avrupada yükselen sağ? ee yapacak birşeyin varmı?onu anlat
*Abd ve avrupa nota verebiliyormusun?
*ekonomik yaptirim yapabiliyormusun?
kronoloji ,rusya uçak olayı adamlar yaptırım yaptı turizm tarım,biz hiç birşey yapamadık,almanya hollanda problem, varmı yaptırım? yok,abd ve ingiltere.yine yok. B planın var mı onu anlat,adam sevmiyor, havacılık sektöründe bunu yapiyor,yapabileceğimiz ne var?
Usa , 350 milyon nüfus, 18 trilyon dolar milli gelir, nükler ve teknoloji güç
Türkiye , 80 milyon nüfus + 4 milyon mülteci , 720 milyar dolar milli gelir
1500 yıllarda kılıç kalkandı,artık teknoloji,finans gücün yoksa hiçbirşeysin.
evet adamlar düşman, evet adamlar havacılık sektöründe engelleme yapiyor, serbest piyasada herşey mümkün,yapabileceğin ne var?
Bugun ab ve abd, rusyaya uyguladığı yaptırımları türkiyeye uygulasa,bizde iç savaş çıkar.
Doğada nasıl savaş varsa,bugun ülkeler,halklar arasında rekabet var, kendini geliştirmen lazım. japonya,g.kore bunlar aynı coğrafyada değil, dinleride aynı değil,ama kendini geliştirmiş ülkeler. Ab ve abd siz başımızı okşayıp dolar,euro yağdırıp, her türlü kolaylığımı yapacak sanıyorsunuz?? komik ya..
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