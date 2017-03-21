Trump’ın uçaklardaki teknoloji yasağı Türkiye’yi de kapsıyor mu?

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Donald Trump, ilginç kararlarına bir yenisini daha eklemek üzere. ABD medyasında çıkan haberlere göre belirlenen bazı ülkelerden ABD’ye gerçekleştirilen direkt uçuşlarda, kabin bagajına kamera, laptop, dvd oynatıcı gibi elektronik cihazların alınmasına yasak getirdi. Yasaktan 12’den fazla havayolu şirketinin yolcularının ve 13 ülkenin etkileneceği söylenirken henüz kesinlik kazanmış değil.

Güvenlik gerekçesi ile alınan bu tedbir kapsamında gerekli medikal cihazlar ve telefonlar kapsam dışı bırakılmış. BBC’nin hükümet sözcülerine dayandırdığı bilgilere göre bu yasak kararı 10 havaalanı için uygulanacak ve 21 Mart itibariyle uygulanacak.

Bir istihbarat sonucu elde edilen saldırı ihtimaline karşılık uygulanacağı belirtilen kararın 96 saat ile sınırlı olduğu da iddialar arasında. Orta Doğu ve Afrika olarak konuşulan yasak kararının ülkemiz adına en büyük merak edilen ayrıntısı ise Türkiye’nin durumdan etkilenip etkilenmeyeceği.

ABD’ye Atatürk Havalimanı’ndan direkt uçuş gerçekleştiren THY cephesi konuyla ilgili olarak kendilerine gelen bir bilgi olmadığını paylaşıyor ve normal prosedürün devam ettiği belirtiliyor. Bu arada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ise bugün THY ile havalimanı güvenlik yetkililerini bir toplantı için çağırdığı da gelen bilgiler arasında.

Assoc,ated Press'in hükumet yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre listede İstanbul da var. Liste şöyle:

Mısır

Ürdün

Kuveyt

Fas

Katar

Suudi Arabistan

Türkiye

Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri

THY'den Resmi Açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;



"ABD varışlı seferlerimizde geçerli olmak üzere, cep telefonu veya akıllı telefondan daha büyük elektronik cihazların kabin içinde taşınmaması konusunda ilgili otoritelerce karar alınmıştır. Medikal cihazların hariç tutulduğu uygulama kapsamında elektronik eşyalar uçak altı kargo bölümünde taşınabilmektedir."