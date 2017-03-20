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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Model S, zincirleme kazadan çevik bir ivmelenme ile kurtuldu

Tesla Model S sahini, zincirleme bir kazadan aracın alık torku sayesinde son anda kurtuldu. Bu anlar, arkadaki bir aracın kamerasından kayıt altına alındı. Videoda izleyin!
2 yıl
7,5b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Model S, zincirleme kazadan çevik bir ivmelenme ile kurtuldu
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Elektrikli araçların anlık torku, alışmayan bir kullanıcı için ilk kalkışta kontrolü zor bir özellik gibi görünse de doğru bir kullanımla kazadan kaçmanın etkili bir yolu da olabiliyor. Özellikle ülkemizde satılan Renault Zoe gibi araçlarda elektrik motorunun tepkileri, fosil yakıtlı motorlara yakın olsun diye elektronik olarak daha kontrollü bir hale getiriliyor ve öyle satışa sunuluyor.

Bir kullanıcının YouTube’da paylaştığı videoda ise Model S sahibi, arkasında oluşan zincirleme kazayı fark ediyor ve ani bir tepki ile pedala basıp, sert bir şekilde çarpması muhtemel arkasındaki aracın etkisinden kurtuluyor. Gerçi olaydan sonra Model S sahibi, arkasındaki aracın plaka tutucu vidalarının tamponuna dokunduğunu ve biraz iz bıraktığını söylese de daha sert bir çarpmadan aracın anlık torku sayesinde kurtulmayı başarmış.

Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:


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karakabus_ 2 yıl en beğenilen
Hamdolsun bugünde tesla haberimizi okuduk...
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sadrag 2 yıl
Bende kaza diyince kaza sanmıştım harbiden. Bu gidişle aracın üstüne sinek konsa videosu yayınlanacak..
"Tesla üzerine doğru gelen sinekten son anda..." iyyy..
Bende kaza diyince kaza sanmıştım harbiden. Bu gidişle aracın üstüne sinek konsa videosu yayınlanacak.."Tesla üzerine doğru gelen sinekten son anda..." iyy...
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Xloud 2 yıl
Yirim sini tisliii iyi ki virsin kihriminimiz
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Krone 2 yıl
Jip sürücüsü neden BMW'nin kıçında fren yapıyor ? Bence kasıtlı yapılmış bir şey bu.
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dreedevil 2 yıl
Model X olduğunu bile görmeden viral haber yapalım mı dedin editör ?
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kymelria 2 yıl
arkadaş bunun da haberi mi yapılır artık, elektrikli veya değil farketmez torku yüksek tüm araçlar bunu yapabilir. abartmayın.
ayrıca bu ivmelenmeyi araç otonom olarak da yapmıyor. şöför yapıyor.
sonuç olarak da gayet olağan bir durum haline geliyor. tamam tesla iyidir falan ama haber yaparken de biraz düzgün haber yapmak lazım...
düzgün haber demişken;
1-videodaki model s değil X
2-haber başlığı aracın otonom sistemi kazadan kaçınmış izlenimi yaratıyor. düzeltin.
3-Model S "sahini" dediğin şey dahiBi olsa gerek
4-"alık torku" da galiba aNlık torku
özenmeseniz bile baştan savma iş yapmayın bari
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Berk.Armani 2 yıl
Tesla Model S sahini, zincirleme bir kazadan aracın alık torku sayesinde son anda kurtuldu. Bu anlar, arkadaki bir aracın kamerasından kayıt altına alındı. Videoda izleyin!
Şu yazdığınız yazıyı bir kontrol edin sahini ? alık torku ne zaten günde bir tane yazı giriyorsunuz onuda yazamıyorsunuz
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ardicli2000 2 yıl
Asfalt ağlamış...
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darkaura 2 yıl
tesla karsiti blokda olusmaya basladigina gore artik bir tesla hype inin ortaya ciktigini soyliyebiliriz. klasik amerikan pazarlama gucu is basinda. elektrikli araclarin yayginlasmasiyla apple gibi bir anda yuzmilyarca dolarlik bir deve donusup nokia gibi eski avrupali oyunculari piyasadan silerler.
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madmax50 2 yıl
Haber liseli arkadaşların ilgisini çekmemiş anlaşılan. Şu kazada bile aracın sensör ve otonom sisteminin başarısı alkışlanacak düzeyde. Arkadan bir kamyon sizi ve ailenizi biçmek üzereyken araç öne fırlayıp hayatınızı kurtarıyor. Teslayı Türkiye'ye bekliyoruz. Sıfır ÖTV ile parasını son kuruşuna kadar hakeden bir araç olacak.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Armin van Buuren* 2 yıl madmax50
madmax50
Haber liseli arkadaşların ilgisini çekmemiş anlaşılan. Şu kazada bile aracın sensör ve otonom sisteminin başarısı alkışlanacak düzeyde. Arkadan bir kamyon sizi ve ailenizi biçmek üzereyken araç öne fırlayıp hayatınızı kurtarıyor. Teslayı Türkiye'ye bekliyoruz. Sıfır ÖTV ile parasını son kuruşuna kadar hakeden bir araç olacak.

Millete ahkam kesiyorsun da, araç otonom olarak kendi karar verip kendi kendine kazadan kurtulmuyor. Haberde otonom ile ilgili vurgu hiç yok, instant torque vurgulanıyor. Yorum yazmadan önce haberi okuyun lütfen.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Holy-Ghost 2 yıl
Burdaki bazı tipler inanılır gibi değil, farklı haberler görünce burası teknoloji sitesi hülo oluyo, dünyada seri üretimi olan otonom tek arabanın haberi olunca gene mi tesla, neyin haberini yapıcaktı şerit takip hayat kurtardı!!! , karanlıkta kendiliğinden açılan farlar, kararan dikiz aynası bla bla... haberi mi yapıcak?
başka hangi araba markasında seri üretimde teslanın otonom özellikleri var!?
1 Yanıt Yanıtla +9
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Linns Judy 2 yıl Holy-Ghost
Orijinalden alıntı: Holy-Ghost
Burdaki bazı tipler inanılır gibi değil, farklı haberler görünce burası teknoloji sitesi hülo oluyo, dünyada seri üretimi olan otonom tek arabanın haberi olunca gene mi tesla, neyin haberini yapıcaktı şerit takip hayat kurtardı!!! , karanlıkta kendiliğinden açılan farlar, kararan dikiz aynası bla bla... haberi mi yapıcak?
başka hangi araba markasında seri üretimde teslanın otonom özellikleri var!?

TESLA OTONOM DEĞİL.
TESLA OTONOM DEĞİL.
TESLA OTONOM DEĞİL.
SİZİ KANDIRIYORLAR. TESLA 3. DERECEDEN OTONOM ÖZELLİKLERİ SUNAN BİR ARABA. SENİN DÜŞÜNDÜĞÜN OTONOM 5. DERECE.
TESLA OTONOM ÖZELLİKLERİ OLAN BİR ARABA.
MERCEDES 2003 YILINDAN BERİ 1. DERECE OTONOM ÖZELLİKLERİ SUNUYOR.
TESLA SADECE SİZİN ÜZERİNİZDE ALGI YARATIYOR. FULL KENDİ GİDEN ARABA YAPMIŞ GİBİ.
ARABA KAZA YAPINCA "SÜRÜCÜYE YARDIMCI ÖZELLİKLER", "BETA AŞAMASINDA", "TAM OTONOM DEĞİL" DİYOR.
BÖYLE HABERLERLE DE SİZE TAMAMIYLA KENDİ GİDEN ARABAYI ÇOKTAN YAPMIŞ DA PİYASAYA SÜRMÜŞ GİBİ ALGI YARATTIRIYOR.
3. DERECE OTONOM ÖZELLİKLER SUNAN SÜRÜYLE ŞİRKET VAR. HİÇ BİRİ TESLA'NIN YAPTIĞI ALGI ÇALIŞMASINI YAPMIYOR.
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KaleyDeskop 2 yıl
elon reis............
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kadirirdem 2 yıl
Bende bir şey sandım dokunmuş sadece...
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