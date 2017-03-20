Model S, zincirleme kazadan çevik bir ivmelenme ile kurtuldu

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Elektrikli araçların anlık torku, alışmayan bir kullanıcı için ilk kalkışta kontrolü zor bir özellik gibi görünse de doğru bir kullanımla kazadan kaçmanın etkili bir yolu da olabiliyor. Özellikle ülkemizde satılan Renault Zoe gibi araçlarda elektrik motorunun tepkileri, fosil yakıtlı motorlara yakın olsun diye elektronik olarak daha kontrollü bir hale getiriliyor ve öyle satışa sunuluyor.

Bir kullanıcının YouTube’da paylaştığı videoda ise Model S sahibi, arkasında oluşan zincirleme kazayı fark ediyor ve ani bir tepki ile pedala basıp, sert bir şekilde çarpması muhtemel arkasındaki aracın etkisinden kurtuluyor. Gerçi olaydan sonra Model S sahibi, arkasındaki aracın plaka tutucu vidalarının tamponuna dokunduğunu ve biraz iz bıraktığını söylese de daha sert bir çarpmadan aracın anlık torku sayesinde kurtulmayı başarmış.

Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: