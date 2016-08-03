Tübitak’ta 10 Milyar Dolar’lık teknoloji casusluğu!





Türkiye’de bilimsel konularda araştırma yapmak ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak adına kurulan Tübitak için şok bir iddia ortaya atıldı. Darbe girişimi sonrasında terör örgütü sempatizanlarının yerleştiği kurumlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Tübitak’tan şok bilgiler ortaya çıktı.





Zaten darbeci askerlerin Tübitak’ın geliştirdiği kriptolu telefonları kullandığının ortaya çıkması üzerine hakkındaki önemli iddialar ortaya atılan kurumun şimdi de devletin ARGE yatırımlarını desteklemek ve ülkenin kalkınmasına hız kazandırmak üzere desteklediği projeler üzerinden şok edici bir kazanç elde ettiği iddia ediliyor. Buna göre Tübitak’taki bir grup yetkili, teşvik alabilmek için sunulan projeleri yurt dışındaki üçüncü şahıslara ve yabancı istihbarat teşkilatlarına sattığı söyleniyor.





Çok sayıda açıktan atama yapılan kurumda, yaşanan olaylara karşı çıkan ve durumun farkına vararak bu durumları şikayet eden 600’den fazla uzmanın çeşitli gerekçeler gösterilerek kurumdan uzaklaştırıldığı ve yerlerine aynı mantalitedeki isimlerin getirildiği ifade ediliyor.

80 Binden Fazla Proje

2009 – 2013 yılları arasında 80 binden fazla bilim ve sanayi projesini inceleyen Tübitak, içerde yapılanan ekibin sızdırması ile para edebilecek bir çok proje stratejik önemini kaybetmiş olabilir. Bu arada Tübitak’a son dönemde açılmış bir çok davanın bulunması da işi farklı bir boyuta taşıyor. Özellikle savunma sanayiinde faaliyet gösteren özel şirketlerin projelerinin yurt dışındaki rakiplerince kopyalanmasına yönelik Tübitak aleyhinde ciddi suçlamalar bulunuyor.





2014 yılında Ankara OSTİM’de faaliyet gösteren bir firma, bir savunma sanayii projesi için uygulamaya geçmek üzereyken Polonya’daki bir firmanın seri üretime geçtiğini farkedip Tübitak yetkilileri ve projedeki sorumlu akademisyenler hakkında dava açmıştı. Tübitak’a sadece son 5 yılda yapılan ve kabul gören proje başvurularının değeri 10 milyar Dolar olarak ifade ediliyor.