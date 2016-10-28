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Tübitak’tan manyetik silah: SAPAN

Tübitak dünyada çok fazla örneği bulunmayan bir alanda yeni bir silah geliştirmeye hazırlanıyor. Elektromanyetik silah SAPAN, bir tür hava savunma sistemi olarak kullanılacak.
2 yıl
11,1b
1
65
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tübitak’tan manyetik silah: SAPAN
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Savunma sanayi odağında yenilikçi işlere imza atan Tübitak bu kez dünyada pek emsali olmayan bir silah ile gündeme geldi. SAPAN adı verilen teknoloji bir tür elektromanyetik silah. Özel yapısı sayesinde barut kullanmadan mermi atabilen bu teknoloji ile atılan mermiler Mach 10’a (ses hızının yaklaşık 10 katı hıza) erişebiliyor.

TÜBİTAK Sage tarafından geliştirilen silahın detaylarına ilişkin olarak elimizde henüz detaylı bilgi yok. Çalışma da zaten henüz emekleme aşamasında ve önünde uzun bir yol var. 2014 yılından bu yana testleri devam eden ürünün protoip üretimi henüz tamamlanmış. Şu aşamada testler de bu prototip üzerinden yürüyecektir.

Dünyada benzeri türde çalışmalar yapan çok az sayıda sanayi kuruluşu bulunuyor. Özellikle ikinci dünya savaşı öncesinde ve sonrasında bir takım çalışmalar yapılmış. Hatta ikinci dünya savaşında ABD donanmasında saniyede 760 metre hızla atış yapabilen manyetik topa sahip savaş gemileri kullanılmış. Ayrıca ABD’de General Atomics kara ve deniz kuvvetleri odağında bu türde çeşitli atış sistemleri üretmiş.

Manyetik Silahlar Nasıl Çalışıyor?

Geçirgen iki paralel ray üzerinde elektromanyetik etki (Bir raydan çıkan elektrik mermi üzerinden geçerek diğer raydan geri döner ve manyetik bir itki gücü oluşturur) ile hızlanan mermi, barut kullanılmadan elektromanyetik bir itki kullanılarak atılmaktadır. Bilim kurgu filmlerinde hatta oyunlarda sıkça karşılaşılan Rail Gun ve Gauss Gun gibi silahlar da bu esasa dayanarak çalışmaktadır.

Tübitak’tan manyetik silah: SAPAN
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MateryalizminPeygamberi 2 yıl
Duayla büyüyen fasulyeden sonra elektromanyetik silah sapan.
Gelişme var bence.
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beyazsoy 2 yıl
Buna bile laf sokan "Türk"ler var .ne ilginç memleketiz Amerika nasıl oluyor da beleş hayin buluyor diye dusuneler bu sitedeki yorumlara bakıp Amerikanin aslında bu konuda beceriksiz olduğunu görür )))
Buna bile laf sokan "Türk"ler var .ne ilginç memleketiz Amerika nasıl oluyor da beleş hayin buluyor diye dusuneler bu sitedeki yorumlara bakıp Amerikanin aslınd...
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1 Yanıt Yanıtla +47
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mavizaman 2 yıl
her gelişme haberinin altına karalama yorum yapma hastalığından vazgeçin bu muhaliflik değil takıntıdır gerçek muhalif görüşlerde bu kirlilik içinde kayboluyor.
her gelişme haberinin altına karalama yorum yapma hastalığından vazgeçin bu muhaliflik değil takıntıdır gerçek muhalif görüşlerde bu kirlilik içinde kayboluyor....
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merveyanar 2 yıl
duymak istenenler bunlar durmak yok yola devam
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DH Misafiri 2 yıl
savaşlar silahlarla değil insanlarla kazanılır. Şuraya bak elinize atom bombası versek birbirinizin kafasına atacaksınız. Tıpkı F ciler gibi onlarda pkk ya atmadıklarını gidip kendi insanlarının üstüne attılar. Yazıklar olsun.
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AdiqeCaLe 2 yıl
Eski tip barutlu mekanizmaya sahip sistemlerden farklı sistemlere geçilmesi güzel bir haber. İsimlere takılmamak gerekir ama harbiden elektromanyetik etki ile çalışan bir sisteme Sapan ismi verilmesi belki de Tubitak'ın ironisidir.
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uniquebison 2 yıl







çok büyük iş
amerikada yıllık geliri 60K dollar olan her amerikan mühendisinin yaptığı ve sattığı aletler mi?
aferin tübitak.

hangi ecnebinin projesini alıp montelediniz :)))) bu iş papaz eriğini aşar çünki
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Bluflame 2 yıl
MPT’nin seri üretime geçmesi 8 yıl kadar sürdü, şu anda bile askerin %70’i eski g3 kullanıyor,
eh bu sapan’da 20-30 yıl sonra envantere girer, başarılı olursa.
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Mianfei 2 yıl
Silah japon urunudur. El altindan kime yaptırıldı acaba :):)
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Silenforce 2 yıl
Amerika bildiğim kadarıyla envanterinden çıkarttı.Ama tabanca gibi değilde yüksek kalibreli yaparsak iş görür gibi geliyor.
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PowerHazard 2 yıl
YouTube a coilgun yazın. Hayatları kolpa hayatları.
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premiumbeyin 2 yıl
İnşallah ismi gibi saçma sapan bir silah değildir..

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binLadin710 2 yıl
Sapanın mekanizmasını bilmesem elektromanyetik olduğuna inanıcam
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