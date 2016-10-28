Tübitak’tan manyetik silah: SAPAN

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Savunma sanayi odağında yenilikçi işlere imza atan Tübitak bu kez dünyada pek emsali olmayan bir silah ile gündeme geldi. SAPAN adı verilen teknoloji bir tür elektromanyetik silah. Özel yapısı sayesinde barut kullanmadan mermi atabilen bu teknoloji ile atılan mermiler Mach 10’a (ses hızının yaklaşık 10 katı hıza) erişebiliyor.

TÜBİTAK Sage tarafından geliştirilen silahın detaylarına ilişkin olarak elimizde henüz detaylı bilgi yok. Çalışma da zaten henüz emekleme aşamasında ve önünde uzun bir yol var. 2014 yılından bu yana testleri devam eden ürünün protoip üretimi henüz tamamlanmış. Şu aşamada testler de bu prototip üzerinden yürüyecektir.

Dünyada benzeri türde çalışmalar yapan çok az sayıda sanayi kuruluşu bulunuyor. Özellikle ikinci dünya savaşı öncesinde ve sonrasında bir takım çalışmalar yapılmış. Hatta ikinci dünya savaşında ABD donanmasında saniyede 760 metre hızla atış yapabilen manyetik topa sahip savaş gemileri kullanılmış. Ayrıca ABD’de General Atomics kara ve deniz kuvvetleri odağında bu türde çeşitli atış sistemleri üretmiş.

Manyetik Silahlar Nasıl Çalışıyor?

Geçirgen iki paralel ray üzerinde elektromanyetik etki (Bir raydan çıkan elektrik mermi üzerinden geçerek diğer raydan geri döner ve manyetik bir itki gücü oluşturur) ile hızlanan mermi, barut kullanılmadan elektromanyetik bir itki kullanılarak atılmaktadır. Bilim kurgu filmlerinde hatta oyunlarda sıkça karşılaşılan Rail Gun ve Gauss Gun gibi silahlar da bu esasa dayanarak çalışmaktadır.