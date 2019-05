Tüm istatistikleri alt üst eden Pokemon Go hakkında dudak uçuklatan rakamlar

Ülkemizdeki darbe girişimi nedeni ile gündemdeki yerini kaybetmiş olsa da Pokemon Go tüm dünyada halen çok popüler. Geliştiricisi Niantic ve Pokemon markasının hak sahibi Nintendo tarafında da ciddi bir hareketlilik yaratmayı başaran oyunun büyüleyici yükselişi çarpıcı rakamları ortaya çıkardı.

İlk 5 günde Candy Crush ve Angry Birds’ün ulaştığı rakamları geride bırakarak tüm zamanların en popüler oyunu olmayı başaran Pokemon Go, 6 Temmuz tarihinde yayınlandı. Bir gün sonra yani 7 Temmuz’da ABD’de Android cihazlara Tinder’dan daha fazla sayıda indirildi. 8 Temmuz’da ise ABD’de kullanımdaki Android cihazların %5.16’sına Pokemon Go yüklenmişti.

İlk 3 hafta sonunda ise dünya genelinde Pokemon Go indirilme sayısı 75 milyonu aşmış oldu. Bu rakamın yaklaşık %35’lik dilimini Android, %65’lik kısmını ise iOS cihazlar oluşturdu. Başka bir deyişle Pokemon Go, her saniyede 55 iOS, 26 da Android cihazına indirildi.





Pokemon Go hakkındaki diğer çarpıcı rakamlar ise şöyle:

Kullanıcılar günde 33 dakika 25 saniye Pokemon Go oynuyor. Bu rakam Snapchat ve Instagram toplamına eşit

Oyun şimdiden Twitter’dan daha fazla aktif günlük kullanıcıya sahip

Niantic’e yapılan yatırımlar ise 30 milyon dolar seviyesine ulaşmış

Pokemon Go ilk gününde 4.5 milyon dolar kazanç elde etmiş

İlk iki haftada oyunun kazancı ise 35 milyon dolar

Pokemon Go’nun sadece iPhone kullanıcılarından günde 1.6 ile 2.5 milyon dolar arasında kazanç elde ettiği tahmin ediliyor

Pokemon Go Theme Song, oyunun çıktığı ilk hafta sonunda normal seyrinden %382 kez daha fazla çalınmış

Pokemon Go, 30 dakikada iPhone 6s’in şarjının %20’sini tüketiyor

Oyun her 30 dakika için 5MB veri tüketiyor. Hatta T-Mobile bunun için oyunculara ücretsiz data paketi sunmaya başlamış

Pokemon Go ile birlikte küresel ölçekte powerbank satışları %50 artmış

Google’da Pokemon aramaları adult içerik aramalarını geride bırakmış

