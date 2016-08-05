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Tüm istatistikleri alt üst eden Pokemon Go hakkında dudak uçuklatan rakamlar

Çıktığı andan itibaren ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada gündemi değiştiren Pokemon Go, sadece 5 günde en popüler oyun olmayı başardı. İşte bu sıra dışı yapım hakkında çarpıcı bilgiler:
2 yıl
7,2b
1
26
Mobil Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ülkemizdeki darbe girişimi nedeni ile gündemdeki yerini kaybetmiş olsa da Pokemon Go tüm dünyada halen çok popüler. Geliştiricisi Niantic ve Pokemon markasının hak sahibi Nintendo tarafında da ciddi bir hareketlilik yaratmayı başaran oyunun büyüleyici yükselişi çarpıcı rakamları ortaya çıkardı.

İlk 5 günde Candy Crush ve Angry Birds’ün ulaştığı rakamları geride bırakarak tüm zamanların en popüler oyunu olmayı başaran Pokemon Go, 6 Temmuz tarihinde yayınlandı. Bir gün sonra yani 7 Temmuz’da ABD’de Android cihazlara Tinder’dan daha fazla sayıda indirildi. 8 Temmuz’da ise ABD’de kullanımdaki Android cihazların %5.16’sına Pokemon Go yüklenmişti.

İlk 3 hafta sonunda ise dünya genelinde Pokemon Go indirilme sayısı 75 milyonu aşmış oldu. Bu rakamın yaklaşık %35’lik dilimini Android, %65’lik kısmını ise iOS cihazlar oluşturdu. Başka bir deyişle Pokemon Go, her saniyede 55 iOS, 26 da Android cihazına indirildi.

Tüm istatistikleri alt üst eden Pokemon Go hakkında dudak uçuklatan rakamlar

Pokemon Go hakkındaki diğer çarpıcı rakamlar ise şöyle: 

  • Kullanıcılar günde 33 dakika 25 saniye Pokemon Go oynuyor. Bu rakam Snapchat ve Instagram toplamına eşit
  • Oyun şimdiden Twitter’dan daha fazla aktif günlük kullanıcıya sahip
  • Niantic’e yapılan yatırımlar ise 30 milyon dolar seviyesine ulaşmış
  • Pokemon Go ilk gününde 4.5 milyon dolar kazanç elde etmiş
  • İlk iki haftada oyunun kazancı ise 35 milyon dolar
  • Pokemon Go’nun sadece iPhone kullanıcılarından günde 1.6 ile 2.5 milyon dolar arasında kazanç elde ettiği tahmin ediliyor
  • Pokemon Go Theme Song, oyunun çıktığı ilk hafta sonunda normal seyrinden %382 kez daha fazla çalınmış
  • Pokemon Go, 30 dakikada iPhone 6s’in şarjının %20’sini tüketiyor
  • Oyun her 30 dakika için 5MB veri tüketiyor. Hatta T-Mobile bunun için oyunculara ücretsiz data paketi sunmaya başlamış
  • Pokemon Go ile birlikte küresel ölçekte powerbank satışları %50 artmış
  • Google’da Pokemon aramaları adult içerik aramalarını geride bırakmış
Pokemon Go'yu telefonunuza indirip oynadınız mı? Oy Ver 2655 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

https://www.bargainfox.co.uk/pokemon-go-ultimate-news/#/?_k=h14voq Yorum Yaz
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ccguven 2 yıl en beğenilen
Ben daha oynamadım, resimlerine bakınca da oynayasım gelmiyor. İncelemelerde gördüğüm kadarıyla gps, augmented reality özelliklerinin dışında albenisi yok. Tek artısı milleti sokağa dökmesi biraz popolarını kaldırmış oluyor.
Ama oyun ultra basit ne grafik var ne heyecan. Pokemon gör top at yakala eee?
Ben daha oynamadım, resimlerine bakınca da oynayasım gelmiyor. İncelemelerde gördüğüm kadarıyla gps, augmented reality özelliklerinin dışında albenisi yok. Tek ...
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MysTerYBoY 2 yıl
Gün geçtikçe oyun albenisini hızla yitirecek. pokemon'u sevmeme hatta çok sevmeme rağmen bu oyun kadar saçma bi uyarlaması olamazdı diye düşünüyorum.
Eldeki teknolojileye bak ortaya çıkan ucube bak. Beta diye savunmasın kimse.
Ayrıca Sanal gerçeklik oyunu diyenler var? Vakti zamanında nokia telefonlarda bulunan kamera vasıtasıyla oynanan sanal gerçeklik oyunu buna 10 basar sanal gerçeklik bağlamında.
Gün geçtikçe oyun albenisini hızla yitirecek. pokemon'u sevmeme hatta çok sevmeme rağmen bu oyun kadar saçma bi uyarlaması olamazdı diye düşünüyorum.Eldeki...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Barni Moloztaş 2 yıl
Bunun da havası sönecek hatta başladı sönmeye.
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zodia 2 yıl

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DH Misafiri 2 yıl
twitter a lütfen pokemon go nun Türkiye ye gelmesi için niantic firmasına yazalım ısrarcı olalım
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Batman 2 yıl
Konuda ne çok atom parçalama öğrencisi varmış. Nasıl da zırlamışlar oyun hakkında. Oyun oğlum bu. Nasıl bir yaklaşım içersindesiniz siz. Oynarsın veya oynamazsın. Hype aldı diye nasıl da zoruna gidiyor bazı şeyler milletin. Kendi boktan zevklerinizi millet beğenmez. Milletin boktan zevklerini de siz beğenmezsiniz bu kadar basit. Kendi zevklerinizi bir boka benzetmeye çalışmayın
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SpyChef 2 yıl
Mişlet deli gibi bunj bekliyormul meğersem ama gelişmesi gereken fazlasıyla basit bi oyun
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reikideiki 2 yıl

Adamların triplerine gel neymiş şu yasında acıp izlenmezmiş pokemon neymiş hiçbir eğitici yanı yokmuş sanal gercekliği kötü falanmış.
Neyse sırayla cevap vereyim Ar ile Vr farklı seyler bu oyuna sanal gerceklik diyenle iletişimi kes.
Pokemonu cıkmış efsane yapımlarla karsılastırmış ama sunun farkına var o eserlerin coğunun mangalarıda efsane oldugu için onlarda efsane.Burada kimse cıkıp pokemon > anime dünyası vs demedi o yuzden bu kadar celallenme.Herneyse sanki memlekette miyizaki gibi adamlar varda pokemon oynayan adamlar bunları engelliyor hayattaki en buyuk basarısı foruma uye olup millete işsiz demdk insanlardan gına geldi.Bak millet eğlenmek için herseyi yapıyor kimisi dagcılık yapar kimisi evde anime izler durur buna kimse hakaret edemez.Herkes eğlenmekte özgür sonucta senin özgürlüğünü kısıtlayan birsey yok milletin bu oyunu oynamasıda cok takıyorsa sana eve kapan tekrar tekrar anime izle dur ama bence arada mangaları veya romanlarını oku zira anime izleyerek hiçbirsey öğrenmemişsin sen o eğitici seylerden
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KaleyDeskop 2 yıl
abartılıyor 1 yıla artık konuşulmaz, adamlar bildikleri için dövüş sistemi pokemon besleme ve chat gibi özellikleri yavaş yavaş açıcak, tabi yine hack yapımcıları ve account satıcılarının yüzü gülücek
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IcyTea Lemon 2 yıl
Oyundaki olması gereken önemli özellikler şuan için devre dışı, bu yüzden biraz popülerliğini yitiriyor. Fakat niantic yeni CM aldı ekibe. Eleman şuan oyuncularla hep iletişim halinde, insanlara yine umut geldi. Bekliyoruz bakalım, yeni track sistemi gelsin oyun eski popülerliğine kavuşacak zaten
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keskin53 2 yıl
daha yeni 17 seviye oldum
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DraGonS 2 yıl
Pokemon ne lan? Hadi çizgifilmini izledik ergen aklıyla. Başka hiçbir şeyi kaliteli değildi ki. Tasoları bile berbattı zamanında.
1993-1996 yılları arasındaki sevimli kahramanlar tasolarını yeniden bassınlar. Özellikle mega tasoları. Bu yaşımda çıkar sokaklarda oynarım şerefsizim :D
Telefonla pokemon yakalamak ne la. Memleket işsiz dolu.
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darkdiva 2 yıl DraGonS
DraGonS

Pokemon ne lan? Hadi çizgifilmini izledik ergen aklıyla. Başka hiçbir şeyi kaliteli değildi ki. Tasoları bile berbattı zamanında.

1993-1996 yılları arasındaki sevimli kahramanlar tasolarını yeniden bassınlar. Özellikle mega tasoları. Bu yaşımda çıkar sokaklarda oynarım şerefsizim :D

Telefonla pokemon yakalamak ne la. Memleket işsiz dolu.

Şaka değil mi yaptığınız? :D
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Sirkadyen 2 yıl DraGonS
DraGonS

Pokemon ne lan? Hadi çizgifilmini izledik ergen aklıyla. Başka hiçbir şeyi kaliteli değildi ki. Tasoları bile berbattı zamanında.

1993-1996 yılları arasındaki sevimli kahramanlar tasolarını yeniden bassınlar. Özellikle mega tasoları. Bu yaşımda çıkar sokaklarda oynarım şerefsizim :D

Telefonla pokemon yakalamak ne la. Memleket işsiz dolu.

Kaliteli olmadığından 980 küsür bölüme ulaşıp dünya çapında milyonlarca hayran topladı zaten.
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muratkaya 2 yıl
İyi bir uçuk kremi bilen var mı?
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Angel of the Lord 2 yıl
Digimon GO çıksa keşke..
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adsizbedevi 2 yıl
Birileri yapar, birileri oynar..
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