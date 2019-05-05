Tumblr, onu eski günlerine döndürecek yeni sahibini arıyor

Tumblr’ın şimdiki sahibi Verizon, platformda pornografik içeriklerin yasaklanmasının ardından kullanıcıların üçte biri olan 100 milyonu kaybetmişti. Bunu bir fırsat olarak gören ve açıklama yayınlayan PornHub, Tumblr’ı satın alarak eski haline getirmekle ilgilendiğini belirtti.

ilk olarak Yahoo tarafından 1,1 milyar dolara 2013 yılında satın alınan Tumblr, üç yıl sonra Verizon tarafından 230 milyon dolara satın alındı. Sosyal medya platformunun şimdiki değerinin bu iki değer arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Herhangi bir potansiyel alıcının pornografik içeriklerin yasaklanmasının ardından fiyatta indirim talep edecek olması ise bir hayli mümkün.

PornHub Başkan Vekili Corey Price tarafından Forbes’a yapılan açıklama şöyle:

https://www.wsj.com/articles/verizon-looks-to-unload-tumblr-blogging-site-11556823135

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“Tumblr, cinselliğini keşfetmek ve ifade etmek isteyenler için güvenli bir cennetti. Uzun zamandır erotik toplulukları ortadan kaldırmak için yapılanlar dikkatimizi çekiyor ve bu durum, bireyleri korumasız bırakıyor. PornHub ve Tumblr arasında şüphesiz bir sinerji var ve markamız bundan büyük bir değer elde edebilir. Platformu satın alma konusuna kesinlikle ilgiliyiz ve onu eski NSFW (İş için uygun olmayan, erotik) içerikli haline döndürmeyi dört gözle bekliyoruz.”