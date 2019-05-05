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Tumblr, onu eski günlerine döndürecek yeni sahibini arıyor

Zamanında pornografik içeriklerin yasaklanmasıyla kullanıcılarının üçte birini kaybeden Tumblr, PornHub tarafından satın alınmak isteniyor. Platform bu satın alımla eski günlerine dönecek.
2 hf.
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Web Siteleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Tumblr’ın şimdiki sahibi Verizon, platformda pornografik içeriklerin yasaklanmasının ardından kullanıcıların üçte biri olan 100 milyonu kaybetmişti. Bunu bir fırsat olarak gören ve açıklama yayınlayan PornHub, Tumblr’ı satın alarak eski haline getirmekle ilgilendiğini belirtti. 
ilk olarak Yahoo tarafından 1,1 milyar dolara 2013 yılında satın alınan Tumblr, üç yıl sonra Verizon tarafından 230 milyon dolara satın alındı. Sosyal medya platformunun şimdiki değerinin bu iki değer arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Herhangi bir potansiyel alıcının pornografik içeriklerin yasaklanmasının ardından fiyatta indirim talep edecek olması ise bir hayli mümkün. 
PornHub Başkan Vekili Corey Price tarafından Forbes’a yapılan açıklama şöyle: 
“Tumblr, cinselliğini keşfetmek ve ifade etmek isteyenler için güvenli bir cennetti. Uzun zamandır erotik toplulukları ortadan kaldırmak için yapılanlar dikkatimizi çekiyor ve bu durum, bireyleri korumasız bırakıyor. PornHub ve Tumblr arasında şüphesiz bir sinerji var ve markamız bundan büyük bir değer elde edebilir. Platformu satın alma konusuna kesinlikle ilgiliyiz ve onu eski NSFW (İş için uygun olmayan, erotik) içerikli haline döndürmeyi dört gözle bekliyoruz.”

https://www.wsj.com/articles/verizon-looks-to-unload-tumblr-blogging-site-11556823135 Yorum Yaz
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shkoksal 2 hf. en beğenilen
Valla soft porn tarzı gönderileri engelleyince 3000 küsür takipçili hesabımı bırakıp silmiştim uygulamayı.
Umarım eski günlerine döner.
Not: Tek derdimiz estetik algı, sanat sanat için.
Valla soft porn tarzı gönderileri engelleyince 3000 küsür takipçili hesabımı bırakıp silmiştim uygulamayı.Umarım eski günlerine döner.Not: Tek derdim...
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TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
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Krone 2 hf.
İçeriği engelleyeceklerine dair habere de yazmıştık bundan sonra işleri biter diye. Aynen oldu.
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qoqoCAN 2 hf.
AAA porno mu ? TR de engelli değil mi? xD ülkemi ne çok seviyorum ah ah bir bilseniz.
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huseyincarnege 2 hf.
ŞAHİN K olabir yeni sahibi :)
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papatyasınem 2 hf. yeni yorumcu
Artık zamanımızda bu tür içerikler olmayan siteler , uygulamalar yok maalesef ... isteyen istediği içeriğe giriyor , Tumblr çok farklı bi ortamdı ..
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sniper23 2 hf.
Buradaki muhterem bilge kişiler olayı çözmüşler ve bende onlara kesinlikle katılıyorum.
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KaleyDeskop 2 hf.
demiştim porno içerikler olmadan kapanır, en iyisi satılması..
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a_y_k_u_t 2 hf.
Tumblr'ın hitap ettiği konu çok başkaydı. Pornografik içerik isteyen zaten girer malum sitelere, ama tumblr'daki içerikler başka hiç bir yerde yok :) Naber la tarzında sitelere hasret kaldık.
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maxe 2 hf.
Sex sells
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zaferq 2 hf.
Chaturbate de sağlam paralar dönüyor. Elini taşın altına koysun
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