Tumblr yetişkin içeriği yasaklayacağını açıkladı

Teknoloji Editörü
Dünyanın en popüler blog platformlarından biri olan Tumblr, geçtiğimiz hafta Apple'ın uygulama marketi App Store'dan kaldırılmıştı. Çocuk istismarı görüntülerinin paylaşılması nedeniyle kaldırıldığını açıklanan Tumblr radikal bir karar aldı ve artık platformda yetişkin içeriğe yer verilmeyeceğini açıkladı.
Son gün 17 Aralık
Tumblr'dan yapılan duyuruya göre 17 Aralık tarihinden itibaren platformda cinsel içerikten çıplaklığa kadar her şeyi içeren görsel, video ve mesajların kaldırılacağı ifade edildi. Çıplak heykel, haber değeri taşıyan içerik ve politik protestolar gibi konular ise bu yasağın dışında kalacak.Tüm bunlara ek olarak şirket, daha önce açılmış müstehcen içerikli blogların ise, "açık" olarak işaretlenmesi durumunda sıkı bir kullanıcı filtresinden geçirilerek yayınlarına devam edeceklerini de belirti. Bu bloglarda yayınlanan gönderiler arama sonuçlarında da listelenmeyecek.
https://www.theverge.com/2018/12/3/18123752/tumblr-adult-content-porn-ban-date-explicit-changes-why-safe-mode Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pardon ya turkiye sandim neyse avrupa amerika da dahilse dogrudur ehe
Şimdi artık Hairy göremeyeceğiz?
şimdiden alternatifleri araştıralım
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Tumblr, yasak ve