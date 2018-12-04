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Tumblr yetişkin içeriği yasaklayacağını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde çocuk istismarı görüntüleri nedeniyle uygulaması App Store'dan kaldırılan Tumblr, 17 Aralık'tan itibaren platformda yetişkin içeriği yasaklayacağını duyurdu.
5 ay
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10
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en popüler blog platformlarından biri olan Tumblr, geçtiğimiz hafta Apple'ın uygulama marketi App Store'dan kaldırılmıştı. Çocuk istismarı görüntülerinin paylaşılması nedeniyle kaldırıldığını açıklanan Tumblr radikal bir karar aldı ve artık platformda yetişkin içeriğe yer verilmeyeceğini açıkladı.

Son gün 17 Aralık

Tumblr'dan yapılan duyuruya göre 17 Aralık tarihinden itibaren platformda cinsel içerikten çıplaklığa kadar her şeyi içeren görsel, video ve mesajların kaldırılacağı ifade edildi. Çıplak heykel, haber değeri taşıyan içerik ve politik protestolar gibi konular ise bu yasağın dışında kalacak.
Tüm bunlara ek olarak şirket, daha önce açılmış müstehcen içerikli blogların ise, "açık" olarak işaretlenmesi durumunda sıkı bir kullanıcı filtresinden geçirilerek yayınlarına devam edeceklerini de belirti. Bu bloglarda yayınlanan gönderiler arama sonuçlarında da listelenmeyecek.

https://www.theverge.com/2018/12/3/18123752/tumblr-adult-content-porn-ban-date-explicit-changes-why-safe-mode Yorum Yaz
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KaleyDeskop 5 ay en beğenilen
zaten trafiğin yüzde 50'si müstescen sayfalardan geliyordu?? yasaktan sonra 1 yıl içerisinde tumblr kesin ya kapanır yada satılır..
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TncyKrmn 5 ay
Vpn'siz , engelsiz , yasaksız bi bu kalmıştı rahat rahat girebildiğimiz oda gideyeaaa :( :(
1 Yanıt Yanıtla +11
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Ohol Oula 5 ay
Vpn mpn olmadan çok rahat cinsel sexks siteleri bulunabilir. Benim toplam 4 tb'lık arşivim var. Her gün açıyorum birini; evde sesini duysam yeter. Tumblr'daki şeyler bana göre değildi hem.
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T-E-K- 5 ay
Tumbrlaaaa seriat geliii portakal sesinizi duy gilicdarerreee
Pardon ya turkiye sandim neyse avrupa amerika da dahilse dogrudur ehe
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sniper23 5 ay
Hayda...
Şimdi artık Hairy göremeyeceğiz?
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Omisis046 5 ay
Trump yetişkin içeriği yasaklayacağını açıkladı şeklinde okudum.
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TncyKrmn 5 ay
Vpn'siz , engelsiz , yasaksız bi bu kalmıştı rahat rahat girebildiğimiz oda gideyeaaa :( :(
1 Yanıt Yanıtla +11
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mahmut716 5 ay TncyKrmn
aynen, yastayız hocam

şimdiden alternatifleri araştıralım
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Bay Robot 5 ay
Tambılır elden gidiyeah
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elektrontan 5 ay
Çocuk istismarıyla yetişkin içeriğin ne alakası var ya!
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KaleyDeskop 5 ay en beğenilen
zaten trafiğin yüzde 50'si müstescen sayfalardan geliyordu?? yasaktan sonra 1 yıl içerisinde tumblr kesin ya kapanır yada satılır..
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