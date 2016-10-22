Türk Havacılık ve Uzay Sanayii için yeni bir dönem başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Müşteşarlığı ve Türk Hava Kurumu ortaklığındaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni genel müdürü, uzun yıllardır Türk Hava Yolları genel müdürü olarak görev yapan Temel Kotil oldu. Pek çoğumuzun TUSAŞ-TAİ olarak tanıdığı şirket, ülkemizin uzay ve havacılık macerasının bugünlere gelmesinde önemli roller üstlenmiş ve çizdiği vizyonla endüstrinin gelişmesine adına önemli projelerin devamlılığını sağlamıştır. Çalışmalarını yakından takip ettiğim şirket, pek çok farklı alanda bağımsız veya ortaklı teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Yeni nesil teknolojiler kadar, ülkemizin kullandığı mevcut teknolojilerin modernizasyonunda da önemli vazifeler üstlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, insansız hava aracı tarafında ANKA ile, uzay çalışmalarında özgün projesi Göktürk 2, ortak geliştirme projesi olarak Göktürk 2 ve yine uluslararası ölçekte Airbus A400M, Airbus A350 ve Boeing 777 gibi uçaklar için farklı seviyede üretim ile birlikte Atak helikopteri ile Hürkuş gibi uçak projelerini gerçekleştirmiştir. THY ile sivil havacılıkta önemli tecrübeler edinen Temel Kotil, TUSAŞ-TAİ'nin daha etkin bir şirkete dönüşmesini sağlayabilir.

Eğitim hayatı havacılık disiplini etrafında şekillenen Temel Kotil, İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Amerika'ya gitmiş, Michigan Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ardından da aynı üniversitede makine mühendisliği yüksek lisansı yapmış, ayrıca yine makine mühendisliği dalında doktorasını tamamlamış. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde İleri Kompozit Laboratuvarını kuran Kotil, aynı fakültde dekan yardımcılığına kadar yükseltmiş. Avrupa Havacılık Birliği başkanlığı da yapan Kotil, 13 yıl çalıştığı THY'de kariyerinin son 10 yılında ise şirket genel müdürü ve yönetim kurulu başkan vekili olarak hizmet veriyordu.

Temel Kotil'in liderliğinde yeni nesil hava araçlarının geliştirilmesi, yerli yolcu uçağı projelerinin hız kazanması ve TUSAŞ-TAİ ürünlerinin daha hızlı ticari yaygınlığa ulaşması öngörülebilir. Kotil döneminde THY Teknik'in bölgesel merkeze dönüşmesi ve çeşitli parçaları üreterek THY uçaklarında kullanmaya başlaması, aslına bakılırsa az önce bahsettiğim atılımlar için önemli mesajlar taşıyor. Umarız bu atama ülkemiz uzay ve havacılık sanayiinin daha ileri gitmesi ve ülke savunması başta olmak üzere sivil/askeri/ticari hava taşımacılığı, uzay çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlar. Son bir not olarak, eski genel müdür Muharrem Dörtkaşlı'nın da yönetim kurulu başkanı danışmanı olarak görevlendirildiğini de not düşeyim.