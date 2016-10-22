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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii için yeni bir dönem başlıyor

Türk Hava Yolları'nın uluslararası bir deve dönüşmesinde önemli katkıları olan genel müdürü Dr. Temel Kotil, sahip olduğu tecrübelerini ülkemizin uzay ve havacılık sanayii için kullanmaya karar verdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Müşteşarlığı ve Türk Hava Kurumu ortaklığındaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yeni genel müdürü, uzun yıllardır Türk Hava Yolları genel müdürü olarak görev yapan Temel Kotil oldu. Pek çoğumuzun TUSAŞ-TAİ olarak tanıdığı şirket, ülkemizin uzay ve havacılık macerasının bugünlere gelmesinde önemli roller üstlenmiş ve çizdiği vizyonla endüstrinin gelişmesine adına önemli projelerin devamlılığını sağlamıştır. Çalışmalarını yakından takip ettiğim şirket, pek çok farklı alanda bağımsız veya ortaklı teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.
Yeni nesil teknolojiler kadar, ülkemizin kullandığı mevcut teknolojilerin modernizasyonunda da önemli vazifeler üstlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, insansız hava aracı tarafında ANKA ile, uzay çalışmalarında özgün projesi Göktürk 2, ortak geliştirme projesi olarak Göktürk 2 ve yine uluslararası ölçekte Airbus A400M, Airbus A350 ve Boeing 777 gibi uçaklar için farklı seviyede üretim ile birlikte Atak helikopteri ile Hürkuş gibi uçak projelerini gerçekleştirmiştir. THY ile sivil havacılıkta önemli tecrübeler edinen Temel Kotil, TUSAŞ-TAİ'nin daha etkin bir şirkete dönüşmesini sağlayabilir.
Eğitim hayatı havacılık disiplini etrafında şekillenen Temel Kotil, İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Amerika'ya gitmiş, Michigan Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ardından da aynı üniversitede makine mühendisliği yüksek lisansı yapmış, ayrıca yine makine mühendisliği dalında doktorasını tamamlamış. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde İleri Kompozit Laboratuvarını kuran Kotil, aynı fakültde dekan yardımcılığına kadar yükseltmiş. Avrupa Havacılık Birliği başkanlığı da yapan Kotil, 13 yıl çalıştığı THY'de kariyerinin son 10 yılında ise şirket genel müdürü ve yönetim kurulu başkan vekili olarak hizmet veriyordu.
Temel Kotil'in liderliğinde yeni nesil hava araçlarının geliştirilmesi, yerli yolcu uçağı projelerinin hız kazanması ve TUSAŞ-TAİ ürünlerinin daha hızlı ticari yaygınlığa ulaşması öngörülebilir. Kotil döneminde THY Teknik'in bölgesel merkeze dönüşmesi ve çeşitli parçaları üreterek THY uçaklarında kullanmaya başlaması, aslına bakılırsa az önce bahsettiğim atılımlar için önemli mesajlar taşıyor. Umarız bu atama ülkemiz uzay ve havacılık sanayiinin daha ileri gitmesi ve ülke savunması başta olmak üzere sivil/askeri/ticari hava taşımacılığı, uzay çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlar. Son bir not olarak, eski genel müdür Muharrem Dörtkaşlı'nın da yönetim kurulu başkanı danışmanı olarak görevlendirildiğini de not düşeyim. 

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redoracle 3 yıl en beğenilen
Bu konularda atılımlar,gelişmelerin olması çok güzel ama...

Ülkede Tarım ve Hayvancılık gibi hayati alanlardada gelişmeler olması lazım,yoksa böyle giderse yol,köprü,yerli oto-uçak filan yiyeceğiz.

Eskiden gıda konusunda kendi kendine yetebilen ülkelerden biriyken, şu an herşeyi dışardan getirtir olduk,bir an önce el atılması gereken önemli bir meselemiz.

Hatta ilerde olacak su sıkıntıları düşünülüp su stokları,yeni barajlar vs gibi önlemlerede başlanmalı,hatta İstanbulda deprem olacağı düşünülürse buna uygun tedbirlerde alınmalı ama pek bu konularda bir çalışma göremiyoruz malesef.

Deprem olduğunda nasıl çaresiz kaldığını insanlarımızın unutmadık daha, şu an istanbulda büyük bir deprem yaşansa çok feci kayıplar veririz büyük olasılıkla, bu günleride düşünmek gerek.
Bu konularda atılımlar,gelişmelerin olması çok güzel ama...Ülkede Tarım ve Hayvancılık gibi hayati alanlardada gelişmeler olması lazım,yoksa böyle gi...
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Krone 3 yıl
Adamın akademik kariyeri iyiymiş.
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eric13 3 yıl
Nasa dusunsun artik Turkler geliyor
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu haberler sürekli çıkıyor ve güzel gelişmeler ama patatesin kilosu 6, soğanın kilosu 7 lira oldu onu ne yapacağız? Uçağımızı da yapalım ama tarlalarımızı da boş bırakmayalım değil mi...
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
bir tanede dursun buldumu tamamdır sonra dünya düşünsun
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WaylandIZMIR 3 yıl
Türk uzay sanayinin büyük keşfi: Geceleri görünen beyaz gezegen Ay'mış
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Xreleave 3 yıl
TAI gibi bir kurumun politik ve siyasi ilişkilerle aldığı gövde işçiliğinden, sheet metalci olma durumundan öte biraz daha teknoloji üretir düzeye erişebilmesi, mevcut donanımını teknolojiyi üreten seviyeye çıkarabilmesi en çok istediğimiz vizyondur.
Kurumun Akıncılardaki ana imalat fabrikasının ön girişinde şu yazılıdır; "Bu tesis bize milletimizin emanetidir. Koruyacağız, yücelteceğiz." Bu cümle bu kurumun en temel prensibi olmalı, liyakatsizliğe, siyasi torpille istihdama katiyen müsade edilmemelidir.
Temel Kotil başarılı biri, umarız kıymetli kurumu daha iyi yerlere getirmekte başarılı olur. Zira ülkenin öncü sanayi şirketlerinden birinin yerinde sayması, uçak piyasasında ucuz iş gücü olarak görülmesi hayallerimizi ve kurumun iç enerjisini köreltecektir.
Türk savunma sanayii sektörü hakkındaki haberlerin sürekliliği, teknolojiyi takip eden insanların konu hakkında daha fazla bilinçlenmesinde pay sahibi olmanız dileği ile.
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katilkedi_pisicik 3 yıl
deve kesilecek mi?
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Kasatka 3 yıl
Bizde her nedense iyi okulda okuyan, kariyer yapan yada yapmak isteyen kişiler kendilerini hep ofis, mudurluk yada okul sonrasi makam odasi için hazirliyorlar. Hic onluğu giyip saha inen yok. Alayi yönetici anasini satayim ki o yüzden hic bir teknolojik konuda kaydadeger telif hakkimiz yok.
Acin tv yi bi tartisma programi bulun sagci prof solcuya atiyor solcu prof sağcıya demediğini birakiyor ama ikisinin de ortak noktasi bi tane bile kendi dallarinda önceden SOYLENMISIN üzerine bir tek HECE bile yok. Papaganlik anca. Sebebi alayi siyasetle ugrasmasi, devletin kolayca Profluk verip göbek ve alt tarafi yaymasina yetecek mevki ve maaas vermesi.Sonuc COGRAFI kesifler II, yani uzay madenciliği baslarken bizim bel bagladigimiz yönetici elinde ingilizin urettigi yolcu ucagiyla sırıtarak resim çektiriyor.
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Xreleave 3 yıl Kasatka
Kasatka

Bizde her nedense iyi okulda okuyan, kariyer yapan yada yapmak isteyen kişiler kendilerini hep ofis, mudurluk yada okul sonrasi makam odasi için hazirliyorlar. Hic onluğu giyip saha inen yok. Alayi yönetici anasini satayim ki o yüzden hic bir teknolojik konuda kaydadeger telif hakkimiz yok.

Acin tv yi bi tartisma programi bulun sagci prof solcuya atiyor solcu prof sağcıya demediğini birakiyor ama ikisinin de ortak noktasi bi tane bile kendi dallarinda önceden SOYLENMISIN üzerine bir tek HECE bile yok. Papaganlik anca. Sebebi alayi siyasetle ugrasmasi, devletin kolayca Profluk verip göbek ve alt tarafi yaymasina yetecek mevki ve maaas vermesi.Sonuc COGRAFI kesifler II, yani uzay madenciliği baslarken bizim bel bagladigimiz yönetici elinde ingilizin urettigi yolcu ucagiyla sırıtarak resim çektiriyor.

Bunun pekçok sebebi olmasının yanı sıra, eğitim almış insanlar maddi kaygıyla nefes aldığı müddetçe kazançları yetmediği sürece birşeyler üretmekte güçlük çekerler.

Şu an türkiyede inşaat ve bilgisayar-yazılım sektörü haricinde makine-elektrik-mekatronik mühendisi maaş piyasası hakkında fikriniz varmı ? Düğmeci olarak anılan işgücünden bazen daha az bazen çok az bir yükseklikte işbaşı yapan insanlar iyi kötü 4 5 yıllarını heba etmiş oluyor. Açılan bina üniversiteleri gençlere hayal satıyor. Nufusu ilçe düzeyinde olan ile bile üniversite açar buraya mühendislik bölümü koyarsanız, tabela üniversitelerini arttırırsanız böyle olur.

Ek olarak bu ülkede mühendislik eğitimi bilim üretecek seviyede verilmez. Bu ülkenin mühendislik müfredatı eskidir, geri kalmıştır. Akademsiyenlerinin büyük çoğunluğu hayatında profosyonel çalışmamış, 18 19 yaşında girdiği okuldan sanayiye adım atmamış, sadece okulda kalmıştır. Zaten lisans sonrası sanayi tecrübesi olan hoca ile olmayan arasındaki uçurum bariz şekilde derslerde belli olur. Mesele prof olmak değil, ünvan almak kolay, eskiden dahada kolaymış. Mesele proje danışmanlıkları, mesele nerede kime hangi davada bilirkişi seçildiği, hocanın öğrencisinin tezleri vb.

Ek olarak insanlar rahat bir hayat istiyorlarki bahsettiğiniz ofis, müdürlük v.b. beyaz yakanın beyaz hali konforludur. En büyük derdiniz yine bilgisayarınız üzerindedir. Direk saha mühendisliği o konforu size sunmaz, sorumluluk ve uğraştığınız iş hatta kişi farklıdır. İnsanlar rahatı istemekte haksız değil.

Neyse konuyu daa fazla baltalamayalım
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CENS. 3 yıl
Paylaşmayın böyle haberler sayın editörler. Ülkesinden memnun olmayan kesimin nazarı değmesin. Kimsede böyle gelişmelerden haberdar olmasın 6. dünya ülkesi sansınlar bizi, bundan hoşlananlar var nasıl olsa.
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ae2096 3 yıl
Temel Kotil, akademik alanda boş bir adam değildir ancak sektör çalışmalarında pek bir başarı göremezsiniz. Zamanında THY'ye başvurduğunda alınmamış bir adamdır kendisi. Yıllar sonra AKP hükumetine olan yakınlığı "sayesinde" ise bir anda yönetim kuruluna girip çok geçmeden başına geçmiştir. Aşama aşama yükselmemiştir.

TAI'ye devlet tarafından çok paralar veriliyor. Bu pozisyona siyasi kimliği dillere pelesenk olmuş bir insanın gelmesi, "acaba arkada neler dönecek" sorusunu akıllara getiriyor.
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BekirHan 3 yıl
Bir de o dediklerini nasıl yaptığını az araştırsanız. Ah araştırsanız! O zaman anlardınız olayın gerçek yüzünüde, herkes şişirilmiş bir habere yorum yapmayı sever. Haliyle tembel milletiz. Haber değil kişisel övgü dizgisi sadece...
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oray 3 yıl
bu adam THY'yi yıllardır zarar uğrattığı için istifa etmedi mi daha dün...
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mcrew 3 yıl oray
Thy yıllardır kâr eden bir şirket

sadece bu sene ciddi sıkıntılar içinde

şirket genelde yaz sezonunda para kazanır.

ocak şubat mart yani ilk çeyrekte uçakların ağır bakım maliyetleri yolcu azlığı nedeniyle ilk çeyrek her zaman zarar açıklar

bunu da milliyet hürriyet gibi gazeteler manşetlerinde sitelerinde boy boy gösterirler. Thy ilk çeyrek zarar açıkladı diye.

biz de zannederiz şirket zarar ediyor.

ama yıl sonunda 1 milyar dolar açıkladığı net kârdan pek söz etmezler.
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1BilimAdamı 3 yıl
Böyle adamlar sayesinde ülke bir sonraki seviyeye geçebilecek
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