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Türk Silahlı Kuvvetleri artık Twitter ve Instagram'da

Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçecek yeni bir adım daha attı. Artık Youtube, Flickr ve Google Plus'ın ardından Twitter ve Instagram'da da yayına başladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
1
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Bilgi kirliliğinin yoğun bir şekilde görüldüğü sosyal medyada artık Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi hesaplarıyla bu durumunun önüne geçilmesi bekleniyor.
İlk olarak Youtube, Flickr ve Google Plus hesaplarıyla sosyal medyaya giriş yapan Türk Silahlı Kuvvetleri son olarak Instragram ve Twitter hesaplarını da kullanıma açtığını duyurdu.
Bu sayede sosyal medya platformlarında Türk Silahlı Kuvvetleri adı altında açılan sahte hesaplardan gelen bilgi kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi sosyal medya hesaplarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

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