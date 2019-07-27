Türk Telekom, 2019’un ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

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Türk Telekom, 2019 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, yılın ilk 6 ayında yüzde 15,8 büyüme ile 11,2 milyar TL gelir elde etti. İz, amortisman ve vergi öncesi kârı yani FAVÖK değerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttırarak 5,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında elde edilen büyüme sayesinde 745 milyon TL net kar elde edildi. Yatırım harcamaları ise geçen yıla göre yüzde 11 artarak 1,6 milyar TL’ye yükseldi.

Yılın ilk yarısında 1 milyon 57 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 47 milyona taşıdı. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı 213 bin artış ile 11,1 milyonu aşarken mobil abone sayısı ise ilk altı ayda 851 bin artışla 22,4 milyona yükseldi. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41’den yüzde 50’ye yükseldi. Fiber internet hizmeti ulaştırılan hane sayısı 19,4 milyon haneye ulaştı.

Türk Telekom, 2018 yılının ilk 6 ayında 832,3 milyon TL zarar açıklamıştı. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, net kar artışı ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Döviz etkisinden korunmak için kullandığımız türev ürünlerin de etkisiyle, 2018’in ilk yarısında 2,4 milyar dolar eşdeğerinde olan net açık yabancı para pozisyonumuzu 2019’un ilk altı ayı itibarıyla 794 milyon dolara düşürmüş bulunmaktayız. Borçluluk oranımız da dünyadaki benzer diğer büyük telekom operatörlerinden daha düşük seviyede seyrediyor. Türk Telekom’un geçen yılın ilk yarısı 1,93 olan borçluluk oranı (Net Borç/FAVÖK), 30 Haziran 2019 itibarıyla 1,76 puana inmiş durumda. Yabancı para riskinden ve de borçluluktan bu denli hızlı bir şekilde arınmış güçlü bilanço ile tüm paydaşlarımız için daha öngörülebilir bir net kar akışı sağlayacağız."

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-telekom-dan-745-milyon-tl-net-kar/1542758