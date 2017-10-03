Türk Telekom, kredi borcu için yine ek süre talep etti

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2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’un %55’lik hissesine sahip olan Oger Telecom, yaşadığı mali sıkıntı nedeni ile Türk bankacılık tarihinin en büyük hacimli kredilerinden birinin kullanımını yaptığı Türk Telekom satın almasından doğan borcunu ödemekte zorluk yaşıyor. Eylül ayında vadesi dolan 290 milyon dolar büyüklüğündeki borcunu ödeyemeyen şirket, yeniden ek süre talep etti.





Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müstaşarlığı tarafından görüşülüp karara bağlanacak olan ek süre talebi Eylül 2017 taksit ödemesi için istendi. Her bir taksit tutarı 290 milyon dolar seviyesinde. Üstelik şirket Eylül 2016 ve Mart 2017 dönemlerinde de geri ödemeleri kaçırmış ve süre talep etmişti.





Ayrıca Bkz. "Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak?"

Bakanlar seviyesinde de yaşanan sorunlar basın önünde dile getirilmeye başlanınca işin rengi değişmeye başladı. Yönetim kurulunda olası bir değişikliğin de yüksek sesle konuşulmaya başlandığı bu günlerde şirketin nasıl bir akıbete uğrayacağı büyük merak konusu.