Türk Telekom, kredi borcu için yine ek süre talep etti

Haber Müdürü
2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’un %55’lik hissesine sahip olan Oger Telecom, yaşadığı mali sıkıntı nedeni ile Türk bankacılık tarihinin en büyük hacimli kredilerinden birinin kullanımını yaptığı Türk Telekom satın almasından doğan borcunu ödemekte zorluk yaşıyor. Eylül ayında vadesi dolan 290 milyon dolar büyüklüğündeki borcunu ödeyemeyen şirket, yeniden ek süre talep etti.
Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müstaşarlığı tarafından görüşülüp karara bağlanacak olan ek süre talebi Eylül 2017 taksit ödemesi için istendi. Her bir taksit tutarı 290 milyon dolar seviyesinde. Üstelik şirket Eylül 2016 ve Mart 2017 dönemlerinde de geri ödemeleri kaçırmış ve süre talep etmişti.
Ayrıca Bkz. "Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak?"
Bakanlar seviyesinde de yaşanan sorunlar basın önünde dile getirilmeye başlanınca işin rengi değişmeye başladı. Yönetim kurulunda olası bir değişikliğin de yüksek sesle konuşulmaya başlandığı bu günlerde şirketin nasıl bir akıbete uğrayacağı büyük merak konusu.
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Altyapı konusunda hemen hemen tekel durumundalar ve bunu kötüye kullandıkları diğer servis sağlayıcıları tarafından da açıkça dile getiriliyor. Kaldı ki verdikleri hizmetle ücret politikaları da bağdaşmıyor.
Kaç kişi çalışıyordan önce kaç kişi sömürülüyoru bir tartmak lazım. Kaldı ki şirket batarsa devlet yönetimine kalır çok çok. Belki de hazine desteğine sırtını dayamıştır kim bilir... İlk başta özelleştirilmemeliydi zaten.
Türk Telekom güzeller güzeli bir kızdı. Gençti, güzeldi. Talibi çoktu. Çeyizi boldu. Arsalar, binalar, lisans hakları v.s. Araplara verdik. Çeyizlerini satıp savıp yediler. Yaşlanıp güzelliği soldu, çeyizleri tükendi alın geriye diyorlar.