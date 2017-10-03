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Türk Telekom, kredi borcu için yine ek süre talep etti

Türk Telekom’un satın alınması sırasında kullandığı kredinin ödenmesi için Eylül sonunda dolan süreyi geçiren Oger, yine ek süre talep etti. Konuya ilişkin detaylar yazımızda:
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom, kredi borcu için yine ek süre talep etti
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2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’un %55’lik hissesine sahip olan Oger Telecom, yaşadığı mali sıkıntı nedeni ile Türk bankacılık tarihinin en büyük hacimli kredilerinden birinin kullanımını yaptığı Türk Telekom satın almasından doğan borcunu ödemekte zorluk yaşıyor. Eylül ayında vadesi dolan 290 milyon dolar büyüklüğündeki borcunu ödeyemeyen şirket, yeniden ek süre talep etti.


Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müstaşarlığı tarafından görüşülüp karara bağlanacak olan ek süre talebi Eylül 2017 taksit ödemesi için istendi. Her bir taksit tutarı 290 milyon dolar seviyesinde. Üstelik şirket Eylül 2016 ve Mart 2017 dönemlerinde de geri ödemeleri kaçırmış ve süre talep etmişti.


Ayrıca Bkz. "Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak?"

Bakanlar seviyesinde de yaşanan sorunlar basın önünde dile getirilmeye başlanınca işin rengi değişmeye başladı. Yönetim kurulunda olası bir değişikliğin de yüksek sesle konuşulmaya başlandığı bu günlerde şirketin nasıl bir akıbete uğrayacağı büyük merak konusu.


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CWaRRioR 1 yıl en beğenilen ezimuse
Orijinalden alıntı: ezimuse

Şimdi batsıncılar gelir. Oysa ki kaç kişinin o şirkette çalıştığını bilmeden sallar.

Altyapı konusunda hemen hemen tekel durumundalar ve bunu kötüye kullandıkları diğer servis sağlayıcıları tarafından da açıkça dile getiriliyor. Kaldı ki verdikleri hizmetle ücret politikaları da bağdaşmıyor.

Kaç kişi çalışıyordan önce kaç kişi sömürülüyoru bir tartmak lazım. Kaldı ki şirket batarsa devlet yönetimine kalır çok çok. Belki de hazine desteğine sırtını dayamıştır kim bilir... İlk başta özelleştirilmemeliydi zaten.
Orijinalden alıntı: ezimuseŞimdi batsıncılar gelir. Oysa ki kaç kişinin o şirkette çalıştığını bilmeden sallar.Altyapı konusunda ...
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3 Yanıt Yanıtla +76
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Kral_Jumong 1 yıl
Beter olsunlar
1 Yanıt Yanıtla +41
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egemena 1 yıl muroooo19
muroooo19
adamlar şirketin içini boşalttı borcu da taktı çıkacaklar siz birbirinizi yiyin!
Hatta şirketten borç taktılar millete 50 milyar lira borcu barmış şirketin. türk telekomun borçlarını kim ödeyecek hazine yani biz. yeni vergileri sakin ve dingin bi biçimde bekliyorum.

Türk Telekom güzeller güzeli bir kızdı. Gençti, güzeldi. Talibi çoktu. Çeyizi boldu. Arsalar, binalar, lisans hakları v.s. Araplara verdik. Çeyizlerini satıp savıp yediler. Yaşlanıp güzelliği soldu, çeyizleri tükendi alın geriye diyorlar.
muroooo19adamlar şirketin içini boşalttı borcu da taktı çıkacaklar siz birbirinizi yiyin!Hatta şirketten borç taktılar millete 50 milyar ...
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DH Misafiri 1 yıl
İlk önce müşterilerini rahatsiz ettirdikleri taşeron firmalardan baslasinlar. Gece gündüz demeden arattirip yol tarife bilmem
ne. Geçenlerde artık suç duyurusunda bulunacagim dedim kurtulabildim. Ozellesmeden dahami iyiydi ne. Zaten bedava alıp hemen sattılar 2 milyar dolar daha artırıldı ihaleye itirazdan sonra. Aradaki fark nereye kimlerin cebine gidecekti Allah bilir. Telekom müşteri sini kaybetmistir bu diriltilar boşa.
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Project Scorpio 1 yıl
Batsalarda kurtulsak.
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DH Misafiri 1 yıl
Telekom olayını gayet güzel soygulayan HaberTürk yazatı Fatih Altaylı'nın 04.10.2017 tarihli yazısını okumanızı öneririm. Acı bir tablo.
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firat_kilic 1 yıl
bizim bankadan borç çek git bizim telekomu al sonrada ödeme... 1 satanın... 2 alanın........... araştırılması lazım... millet var mı? işte ona millet deniliyor. Neden Atatürkü müfredattan çıkardıklarını anlarsın yani. Cumhuriyetin Türk Telekomu ve Cumhuriyetin milleti buradamısınız? yoksa sadece m si silik sadece illet mi kalmış?
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brshr 1 yıl firat_kilic
Bunun konuyla ne alakası var. He ondan oluyor bunlar he
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O40 1 yıl Vanished Man
Vanished Man

O40

Vanished Man

O40

Bualix
Çok büyük ihtimal tekrar süre verilecek. Ve epey bi ileri atarlar ki unutulsun gündem değişsin.
Araplara artistlik yapamazlar tekrar yazıyorum. Bu ülkedeki para girişini yani musluğu kapatırlarsa bittik demektir. Şu an Türkiye, dış politikada araplar hariç tüm dünya tarafından adamdan sayılmıyor ve dışlanıyor.Birbirimizi kandırmayalım.
Özet: Artık hayal kurmayın alüminyum.Bir ülkenin telekom ağını özelleştirirsen. Ne benim senin ne de kimsenin ağlamaya zırlamaya hakkı yok. Her daim şöyle düşünün ve kendinizi avutun(yoksa sıyırırsınız)sokakta gördüğünüz her iki insandan birisi bu durumdan memnun.Hemde 15-16 yıldır.


Kullandığın face Twitter Instagram da zaten tüm.bilgilerini sunmuşsun gelip nutuk cekiyon 15 16 yıl öncesi o kadroları dolduranlar senin verdiğin vergiyle yarım asırdır yatıyor özelleştirme yanlış ama anca bundan anlayan bir millet var ki gelip eleştirenlerin çoğu lüks yaşam sürüyor

Eleştirenlere lüks hayatı devlet sağlıyor sanki. Sanki biz hiçbirşeyiz şu hükümet bizim herşeyimizi sağlıyor.
Kafandaki biat ve kendini değersiz görme mantığını bize dayatmasan ya. Herkes senin gibi değil.

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Diyene bak

Kullanıcı adı 040 eski ismi An nim
Hepsi özgün isimler gerçekten.

Yav he he laf olsun torba dolsun saptırmayın konuyu
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O40 1 yıl Vanished Man
Vanished Man

O40

Bualix
Çok büyük ihtimal tekrar süre verilecek. Ve epey bi ileri atarlar ki unutulsun gündem değişsin.
Araplara artistlik yapamazlar tekrar yazıyorum. Bu ülkedeki para girişini yani musluğu kapatırlarsa bittik demektir. Şu an Türkiye, dış politikada araplar hariç tüm dünya tarafından adamdan sayılmıyor ve dışlanıyor.Birbirimizi kandırmayalım.
Özet: Artık hayal kurmayın alüminyum.Bir ülkenin telekom ağını özelleştirirsen. Ne benim senin ne de kimsenin ağlamaya zırlamaya hakkı yok. Her daim şöyle düşünün ve kendinizi avutun(yoksa sıyırırsınız)sokakta gördüğünüz her iki insandan birisi bu durumdan memnun.Hemde 15-16 yıldır.


Kullandığın face Twitter Instagram da zaten tüm.bilgilerini sunmuşsun gelip nutuk cekiyon 15 16 yıl öncesi o kadroları dolduranlar senin verdiğin vergiyle yarım asırdır yatıyor özelleştirme yanlış ama anca bundan anlayan bir millet var ki gelip eleştirenlerin çoğu lüks yaşam sürüyor

Eleştirenlere lüks hayatı devlet sağlıyor sanki. Sanki biz hiçbirşeyiz şu hükümet bizim herşeyimizi sağlıyor.
Kafandaki biat ve kendini değersiz görme mantığını bize dayatmasan ya. Herkes senin gibi değil.

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Vanished Man 1 yıl O40
O40

Vanished Man

O40

Bualix
Çok büyük ihtimal tekrar süre verilecek. Ve epey bi ileri atarlar ki unutulsun gündem değişsin.
Araplara artistlik yapamazlar tekrar yazıyorum. Bu ülkedeki para girişini yani musluğu kapatırlarsa bittik demektir. Şu an Türkiye, dış politikada araplar hariç tüm dünya tarafından adamdan sayılmıyor ve dışlanıyor.Birbirimizi kandırmayalım.
Özet: Artık hayal kurmayın alüminyum.Bir ülkenin telekom ağını özelleştirirsen. Ne benim senin ne de kimsenin ağlamaya zırlamaya hakkı yok. Her daim şöyle düşünün ve kendinizi avutun(yoksa sıyırırsınız)sokakta gördüğünüz her iki insandan birisi bu durumdan memnun.Hemde 15-16 yıldır.


Kullandığın face Twitter Instagram da zaten tüm.bilgilerini sunmuşsun gelip nutuk cekiyon 15 16 yıl öncesi o kadroları dolduranlar senin verdiğin vergiyle yarım asırdır yatıyor özelleştirme yanlış ama anca bundan anlayan bir millet var ki gelip eleştirenlerin çoğu lüks yaşam sürüyor

Eleştirenlere lüks hayatı devlet sağlıyor sanki. Sanki biz hiçbirşeyiz şu hükümet bizim herşeyimizi sağlıyor.
Kafandaki biat ve kendini değersiz görme mantığını bize dayatmasan ya. Herkes senin gibi değil.

Adın bile özenti yorumları oku saçma saçma muhalefet etmek için yazma

Diyene bak

Kullanıcı adı 040 eski ismi An nim
Hepsi özgün isimler gerçekten.
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hikmetg 1 yıl
Türk telekom 'un satılmasının doğru olmadığını söyledik anlatamadık. Şimdi 50 milyar tl borçtan bahsediliyor. Siyasiler bunun bedelini halka değil kendileri ödemesi gerekir.
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murat204 1 yıl
"Avea" ile birleşmesinden sonra oldu bunlar...
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O40 1 yıl alito
alito
Bu ülkeyi nasıl batırdıklarını artık anlamışsınızdır herhalde.

Gözlükle bakarken gördüğün 😀
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O40 1 yıl bkadem
bkadem
Haberi düzeltmek gerekiyor; Borç Türk Telekom'un değil %55 hisse sahibi olan Oger Telekom'un borcu. Ayrıca ek süreyi isteyen Oger Telekom değil %35 ortağı olan Saudi Telekom.

Habercilik diyorlar hocam buna senin yazdığın doğruyu kimse görmez 😀
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