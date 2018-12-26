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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom mobil internet paylaşımından ücret almayacak

Turkcell ve Vodafone'un hotspot açıklamalarının ardından Türk Telekom da açıklama yaptı ve mobil internet paylaşımından (hotspot) ücret talep etmeyeceğini duyurdu.
4 ay
13,4b
1
43
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom mobil internet paylaşımından ücret almayacak
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Epey tartışmaya neden olan mobil internet paylaşımının ücretli olması konusunda Türk Telekom açıklama yaptı ve ücret almayacağını duyurdu. Böylelikle Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları daha önceden de olduğu gibi ücretsiz bir şekilde mobil internet paylaşımı (hotspot) özelliğini kullanabilecek.

Türk Telekom ve Vodafone’da kullanıcıları herhangi bir ek işlem ve ödeme yapmadan ‘mobil erişim noktası, ‘kişisel erişim noktası’ gibi isimlere sahip hotspot özelliğini kullanabilecek.

Turkcell kullanıcıları ise mobil internet paylaşımı özelliğini açtıklarında karşılaşacakları sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi ile giriş yaparak ücretsiz olarak kullanabilir.

Hızlı Giriş ile ücretsiz mobil internet paylaşımı nasıl yapılır?

iOS ve Android işletim sistemli cihazlarınızın ayarlar menüsünde bulunan 'mobil erişim noktası', 'kişisel erişim noktası' vb. özelliği aktif ettiğinizde karşınıza Turkcell'in bir web sayfası açılacak. Bu sayfaya 'Hızlı Giriş' teknolojisiyle yani telefon numaranız ile giriş yapacaksınız. Hızlı Giriş için onay butonuna basacaksınız. Bu sayede 'ücretsiz' bir şekilde internetizi paylaşmış olacaksınız.

Türk Telekom'un açıklaması:

"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür
Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.
Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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312 . 4 ay en beğenilen
Turkcell rezil rüzva oldu. Umarım bu rezillikten sonra tosun ceo kaanı kovarlar. Lafa gelince vatan millet sakarya 15 temmuz vs. vatandaşı soymaya gelince kırk takla atıyorlar. İlk akn kararında da kotalı tarifeleri sızmıştı millete anında geçirmeye çalışıcaklardı gelen tepkilerden sonra yalanlamışlardı o tarifelerini. Tam açgöz bir firma btk kararı olmasa 2030'a kadar bu millete 3 mbite kadar internet vermekten gram utanmayacak bir firma. Ülkenin gelişimindeki en büyük sorunlar bu firmalardır. Full kar açıklarlar sıfır altyapı yatırımı yaparlar milyon yalan ile izin vermiyolarmış mış. Sen hayır kurumumusun ki bedava hizmet mi veriyorsunda bedava ülkeyi kazacaksın kimse senden para istemeyecek. O kadar alışmışlar ki sadece yemeye soymaya. Allah sonlarını göstersin gerçekten ülkenin kalkınmasını düşünen yanında da para kazanan işletmeler nasip etsin rabbim bu ülkeye bunların yerine.
Turkcell rezil rüzva oldu. Umarım bu rezillikten sonra tosun ceo kaanı kovarlar. Lafa gelince vatan millet sakarya 15 temmuz vs. vatandaşı soymaya gelince kırk ...
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gkn_ymz 4 ay
Tabiri caizse Türkcell aç köpek gibi hemen atladı sonra geri vites TT ve Vodafone uyanık kullanıcı tepkisini bekledi şimdi şirin gözüküyorlar, bunların hepsi sonuç itibari ile kan emici
Tabiri caizse Türkcell aç köpek gibi hemen atladı sonra geri vites TT ve Vodafone uyanık kullanıcı tepkisini bekledi şimdi şirin gözüküyorlar, bunların hepsi s...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Orta Seviye Gitarist 4 ay gkn_ymz
Turkcell abone kaybetti bile bence
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ali.kose 4 ay
Zaten telsiz ücretine yapılan zam yetmıyormu nerden para keseceklerini bilmiyorlar yeminle ya
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IbolarKisilikBozuklugu 4 ay
Tt nin 2019 fiyatları hakkında bir konu gelmeyecek mi?
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deepthrone 4 ay
O zaman oldu olacak başka satın alınan elektrik su vs. gibi hizmetlerden de satın alan kişi dışındakilerin yararlanması halinde bu hizmetleri satanlar fazla para talep edebilir? Anayasal hak ihlali gibi durmuyor mu? Hiç mi kafası çalışan hukukçu yok bu zorbalığa direnebilecek? Parasıyla satın aldığımız hizmeti başka cihazımızda kullanmak için fazla para talebi de nasıl bir cinlik namussuzluktur? Bu saçmalığın ve zorbalığın önünü devlet erken almazsa elektrik dağıtım şirketleri ve belediyeler gibi eşeklerin aklına karpuz kabuğu düşmez mi? Bu nasıl bir koyunluktur?
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expressimo 4 ay
Firmalara telekom şirketlerini şikayet edip üzerine de dava açsalar kazanırlar ne diyim şimdi ? Tel in içindeki bir yazılımı para karşılığı satamazsın,bu firmalar enayi mi de abonelik sistemi koymamışlar mesela zenfone da bu özelliği kullanman için asus a abonelik gerekmezken, telekom firmalarına niye para verelim ki ? Turkcell başarsaydı ve bu üreticilere mail yolu ile gitseydi baya sağlam bir ceza alacaktı.
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cleancoder 4 ay
Avrupa'da örneği var ama o sınırsız internetli tarifeler için. Turkcell sen kim oluyorsun da 5-10GB'lık tarifine bir de Hotspot ücreti almaya kalkıyorsun? Hadsiz! Önce sınırsız tarife sunun, sonra gelin konuşalım. Alışmışsın milletin kanını emmeye! Önümüzdeki ay operatör değişiyorum!
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redferrari 4 ay
Alsaydı da tt kullanmaz geçerdik,, zaten yavaşsın bide hotspot uğraşacağım,, İnternet çok pahalı, 99 dan beri yüzümüz gülmedi,, 146 internet bile günümüz yavsajligilvdan eğlenceliydi,,
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Lumibrite 4 ay
Turkcell kullanan zaten azalmış vaziyette...

Mağazaları bile azaldı.Heryerde Vodafone, Telekom var
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deoks 4 ay
Olması gereken şeye şükreder hale geldik. İyi taktik valla. Ortaya absürt bir uygulama at. Sonra diğerleri bunu uygulamayınca kıymete binsin.
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yibo90 4 ay
Ne iyi firma , cennetlik
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Guest-907EA767C 4 ay
Ensar katkı payı çocuklarınız güvende
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