Türk Telekom mobil internet paylaşımından ücret almayacak

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Epey tartışmaya neden olan mobil internet paylaşımının ücretli olması konusunda Türk Telekom açıklama yaptı ve ücret almayacağını duyurdu. Böylelikle Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone kullanıcıları daha önceden de olduğu gibi ücretsiz bir şekilde mobil internet paylaşımı (hotspot) özelliğini kullanabilecek.

Türk Telekom ve Vodafone’da kullanıcıları herhangi bir ek işlem ve ödeme yapmadan ‘mobil erişim noktası, ‘kişisel erişim noktası’ gibi isimlere sahip hotspot özelliğini kullanabilecek.

Turkcell kullanıcıları ise mobil internet paylaşımı özelliğini açtıklarında karşılaşacakları sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi ile giriş yaparak ücretsiz olarak kullanabilir.

Hızlı Giriş ile ücretsiz mobil internet paylaşımı nasıl yapılır?

iOS ve Android işletim sistemli cihazlarınızın ayarlar menüsünde bulunan 'mobil erişim noktası', 'kişisel erişim noktası' vb. özelliği aktif ettiğinizde karşınıza Turkcell'in bir web sayfası açılacak. Bu sayfaya 'Hızlı Giriş' teknolojisiyle yani telefon numaranız ile giriş yapacaksınız. Hızlı Giriş için onay butonuna basacaksınız. Bu sayede 'ücretsiz' bir şekilde internetizi paylaşmış olacaksınız.

Türk Telekom'un açıklaması:

"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."