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Turkcell: "Mobil internet paylaşımı 'Hızlı Giriş' ile ücretsiz olacak!

Turkcell çok konuşulacak kararın geri adım attı. Kullanıcılar 'Hızlı Giriş' teknolojisi ile giriş yaparak internetini ücretsiz olarak paylaşabilecek. İşte detaylar:
4 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell çok konuşulan kararından geri adım attı. Mobil internet paylaşımından 9 TL talep eden firma, 'Hızlı Giriş' teknolojisini kullananlardan bu 9 TL'yi almayacak. 'Hızlı Giriş' teknolojisini kullanan kullanıcılar, mobil internetini ücretsiz olarak dilediği kadar cihazla paylaşabilecek.
Mobil erişim noktası veya kişisel erişim noktası olarak adlandırılan hotspot teknolojisi ile telefonunuzdaki interneti diğer cihazlarla paylaşabiliyorsunuz. Hızlı Giriş ile bu teknolojiyi ücretsiz olarak kullanarak tarifenizdeki interneti diğer cihazlar ile paylaşabilirsiniz. Vodafone, mobil internet paylaşımı kullanımlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Türk Telekom'dan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Hızlı Giriş ile ücretsiz mobil internet paylaşımı nasıl yapılır?

iOS ve Android işletim sistemli cihazlarınızın ayarlar menüsünde bulunan 'mobil erişim noktası', 'kişisel erişim noktası' vb. özelliği aktif ettiğinizde karşınıza Turkcell'in bir web sayfası açılacak. Bu sayfaya 'Hızlı Giriş' teknolojisiyle yani telefon numaranız ile giriş yapacaksınız. Hızlı Giriş için onay butonuna basacaksınız. Bu sayede ücretsiz' bir şekilde internetizi paylaşmış olacaksınız.
Hızlı Giriş teknolojisini kullanarak internetinizi paylaştığınızda herhangi bir cihaz sınırı olmadan tarifenizdeki interneti kullanabileceksiniz. Dilerseniz paylaşım kullanımlarınız için aylık 9 TL'ye 2 GB’lık ek internet paketi satın alabilirsiniz. 

Turkcell'den konu ile ilgili açıklama: 

"Turkcell olarak öncelikli amacımız müşterilerimizin değişen kullanım alışkanlıkları ile aynı doğrultuda gelişen yeni taleplerine uygun çözümler üretebilmek. Son dönemde müşterilerimizin yoğun şekilde, “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” özelliğini kullanırken, yetkisiz internet paylaşımı sonucu istenmeyen güvenlik sorunları yaşanmasını engelleyen bir seçenek talep etmeleri üzerine, 15 Ocak’tan itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.  Bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve güvenli hale getiren ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.
Hotspot’la farklı cihazlarla yaptıkları internet paylaşımı sonucu tarifelerindeki internetin tüketimini takip ve kontrol edemeyen, bunun sonucu olarak beklemedikleri fatura bedelleriyle karşılaşan müşterilerimiz de bulunuyor. Bu müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla ‘Hızlı Giriş’ üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 TL’ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB’lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek. Bu 2 GB’lık ek paketin kullanım durumu Hesabım uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca bu müşterilerimiz, 30 günlük süre içerisinde 2 GB’lık paylaşım internetleri sona erdikten sonra ek ücret ödemeden tarifelerindeki interneti paylaşmaya devam edebilecekler.
15 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere hayatımıza girecek bu yenilikler sayesinde müşterilerimizin kişisel internetlerini paylaşırken ortaya çıkabilecek olası güvenlik risklerine karşı korunması ve mobil internet paylaşımlarını daha detaylı şekilde takip edebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.
Hotspot konusu da dahil olmak üzere müşterilerimizden gelebilecek her konudaki yeni öneri ve talepleri her zaman dikkate alarak, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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AğlayacaksanOynamayalım 4 ay en beğenilen
Son dönemde müşterilerimizin yoğun şekilde...
yav he he
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emre1393 4 ay
Ensarcell yine sıvama aşamasına geçmiş.
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Kara_06 4 ay
Bir turkcelli olarak Vodefone ye geçeceğim. Sanane kardeşim internetimi istediğim kişiyle paylaşırım.
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dawras 4 ay
Lan zaten ücretsizdi kalkıp başımıza hızlı giriş getirdiler. Açıklama metni zaten aşırı yalan dolan. Bu hızlı girişin altında başka bir şey var.
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derya78 4 ay
bende paylaşımı açtım hızlı giriş sayfası gelmedi telefonuma tabii başka bi telefon tablet bilgisayara giriş yapmadım sadece telefonunda açtım
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AMC 4 ay
Bu firmalara en büyük dersi aboneliğini taşıyarak verirsin akılları anca başlarına gelir.
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hepsi1lesme 4 ay
Az önce interneti paylaştım direk bağlandım sonradan para düşmesinler bu reziller sistemi oturtamamışlar
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kkartaln 4 ay
15 Ocak 2019 itibariyla, ses hatlarinizda diger cihazlarla internet paylasimini Hizli Giris uzerinden giris yaparak 30 gun boyunca ucretsiz bir sekilde yapabilirsiniz. Paylasiminizin paketinizden dusmesini istemiyorsaniz 30 gunluk tum vergiler dahil 9TL ye 2GB paylasim internetini yurt icinde kullanabilirsiniz. 2GB paylasim internetiniz bittiginde, 30 gun icerisinde paketinizdeki/tarifenizdeki interneti diger cihazlarla paylasmaya devam edebilirsiniz. Detayli bilgi icin www.turkcell.com.tr B002
böyle bir mesaj geldi. hani ücretsiz devam edicekti
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DH Misafiri 4 ay
O zaman oldu olacak başka satın alınan hizmetleri de elektrik su vs. satın alan kişi dışındakilerin yararlanması halinde bu hizmetleri satanlar da fazla para talep edebilir? Bu saçmalığın ve zorbalığın önünü devlet almazsa sonu çok komik yerlere varan saçmalıklarla maruz kalmamız şaşırtmamalı?
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MaDMaxiBo 4 ay
Bu arada amaç izlemek /fişlemek değildir bence çünkü sonuçta internet bağlantısı olan hat her şekilde izleniyor. Vpn bile izleniyor sonuçta o da her tıkı kayıtlı bir ağ üzerinde, internet her şeyi kaydeder.
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deepthrone 4 ay
O zaman oldu olacak başka satın alınan elektrik su vs. gibi hizmetlerden de satın alan kişi dışındakilerin yararlanması halinde bu hizmetleri satanlar fazla para talep edebilir? Anayasal hak ihlali gibi durmuyor mu? Hiç mi kafası çalışan hukukçu yok bu zorbalığa direnebilecek? Parasıyla satın aldığımız hizmeti başka cihazımızda kullanmak için fazla para talebi de nasıl bir cinlik namussuzluktur? Bu saçmalığın ve zorbalığın önünü devlet erken almazsa elektrik dağıtım şirketleri ve belediyeler gibi eşeklerin aklına karpuz kabuğu düşmez mi? Bu nasıl bir koyunluktur?
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Makale_Helvetia 4 ay deepthrone
bilfiil devlet önayak oluyor zaten buna fişleme yapmak için..
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derya78 4 ay
kesin olarak 15 ocak 2019 dan itibaren ücretsiz mi hızlı giriş olarak
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mitokondrioglukadayi 4 ay
Gencler hotspot engelli bir plan tanimliyken (Sadece Facebook ve twitter`a izin veren internet paketi) bilgisayardan giris yapmayi denedim. Aslinda ssh kurarak asmayi beklerken, daha da kolay bir yontemle hotspot yasagindan kurtulmus oldum.
Yurtdisinda da kullanilan bu yontem TTL degerini 65`e sabitlemek. Normalde bu hotspot yasagi koyan ISP`ler IPHONE, ANDROID vs bu telefonlardan TTL degerini 64 olarak bekliyorlar. Yani sizin bilgisayariniz baglandiginda bu TTL otomatik olarak 63`e dusuyor, cunku her baglanti -1 dusuruyor. Eger 65`e sabitlerseniz bilgisayarinizdan 64 TTL gitmis oluyor ve boylece cep telefonundan baglaniyor gibi oluyorsunuz, hotspot da mukemmel calisiyor.
Freebsd sysctl -w net.inet.ip.ttl=65
Linux sysctl net.ipv4.ip_default_ttl=65
Windows
konsoldan
netsh int ipv4 set glob defaultcurhoplimit=65
Hotspot yasaklandiginda bunlara ihtiyaciniz olacak, not alin :)
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MaDMaxiBo 4 ay mitokondrioglukadayi
Operada mobil bağlantı modu vardı bir ara, belki halen vardır...
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