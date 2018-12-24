Türk Telekom’un hisse devri tamamlandı, yeni yönetim kurulu belli oldu

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Türk Telekom’daki yüzde 55 hissesini teminat göstererek Türkiye’deki bankalardan kredi çeken ve borcunu ödeyemeyen Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ) hisseleri bankalara devroldu. Bankaların yüzde 55’lik hisse içerisindeki payı ve yeni yönetim kurulu belli oldu.

Ojer Telekomünikasyon A.Ş’nin yüzde 55’lik hissesi, bankalar tarafından yeni kurulan yeni kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.‘ye devredildi.

Yapılan değişikler sonrasında Türk Telekom’un hisse dağılımı:

Levent Yapılandırma A.Ş. – % 55

Hazine ve Maliye Bakanlığı – % 25

Türkiye Varlık Fonu – %6.68

Halka açık – %13.32

Levent Yapılandırma A.Ş. içindeki hisse dağılımı:

Akbank - % 35.5

Garanti Bankası - %22.1

İş Bankası - %11.5

Yapı Kredi - %4.9

Vakıfbank - %4.2

OTAŞ’a kredi veren diğer kreditörler - %21.5

Yeni yönetim kurulu

Hisse devrinin ardından yönetim yapısı da değişti. OTAŞ’a ait yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. Yeni yönetim kurulu başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve eski BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Eyüp Engin oldu.

Türk Telekom'un yeni Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri: Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin, Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren.