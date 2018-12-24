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Türk Telekom’un hisse devri tamamlandı, yeni yönetim kurulu belli oldu

OTAŞ'ın Türk Telekom'daki yüzde 55 hissesinin bankalara devri gerçekleşti. Hisselerin tamamen devrolmasının ardından yönetim kurulu üyeleri de değişti. İşte Türk Telekom'un yeni yönetim kurulu üyeleri
4 ay
12,4b
1
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom’un hisse devri tamamlandı, yeni yönetim kurulu belli oldu
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Türk Telekom’daki yüzde 55 hissesini teminat göstererek Türkiye’deki bankalardan kredi çeken ve borcunu ödeyemeyen Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin (OTAŞ) hisseleri bankalara devroldu. Bankaların yüzde 55’lik hisse içerisindeki payı ve yeni yönetim kurulu belli oldu.

Ojer Telekomünikasyon A.Ş’nin yüzde 55’lik hissesi, bankalar tarafından yeni kurulan yeni kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.‘ye devredildi.

Yapılan değişikler sonrasında Türk Telekom’un hisse dağılımı:

  • Levent Yapılandırma A.Ş. – % 55
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı – % 25
  • Türkiye Varlık Fonu – %6.68
  • Halka açık – %13.32                          

Levent Yapılandırma A.Ş. içindeki hisse dağılımı:

  • Akbank - % 35.5
  • Garanti Bankası - %22.1
  • İş Bankası - %11.5
  • Yapı Kredi - %4.9
  • Vakıfbank - %4.2
  • OTAŞ’a kredi veren diğer kreditörler - %21.5

Yeni yönetim kurulu

Hisse devrinin ardından yönetim yapısı da değişti. OTAŞ’a ait yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. Yeni yönetim kurulu başkanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve eski BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan getirildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Eyüp Engin oldu.

Türk Telekom'un yeni Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri: Bülent Aksu, Dr. Nureddin Nebati, Hakan Aran, Muammer Cüneyt Sezgin, Selim Dursun, Yiğit Bulut, Sefer Turan, İbrahim Eren.


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Jazzalyn 4 ay en beğenilen
Araplar yediğiyle kaldı ya la.
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volkie 4 ay
türk telekom türkiye cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından biridir, göz göre göre soyulduk enayi yerine koyulduk, umarım birgun buna neden olanlar yargılanır
türk telekom türkiye cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından biridir, göz göre göre soyulduk enayi yerine koyulduk, umarım birgun buna neden olanlar yargıl...
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tobepeople 4 ay
AKP Genel Başkan Yardımcısının kardeşi, Yeni yönetim kurulu başkanı olmuş sıkıntı yok ya sömürün lan bizi ; resimdeki adamın kulağının arkasından girip yakında ağzına girecek gibi durması halkımızı tarif ediyor sanırım :D
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AKP Genel Başkan Yardımcısının kardeşi, Yeni yönetim kurulu başkanı olmuş sıkıntı yok ya sömürün lan bizi ; resimdeki adamın kulağının arkasından girip yakında ...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Camino Del Rio 4 ay
Arapların attığı 2. Sağlam kazık (birincisi savaşta sirtimizdan vurmaları)
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DH Misafiri 4 ay
tek parça en büyük pay hazinede, sonrada garanti bankası %19
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Sharparrow 4 ay
Şirket bankaların eline geçtiyse şimdi b.ku yedik.. bu ülkede milleti en fazla soyan sektör banka sektörüdür.. şimdi TT ile başlayan internet zamları domino etkisiyle bütün sağlayıcılara sıçrayacak. Artan asgari ücretin maliyet baskısı "gerekçesiyle" yılın ilk çeyreğindeki zam dalgasında en büyük tsunami'yi yaşatacaklar.. O BEĞENMEMEDİĞİNİZ ARAPLARI MUMLA ARAYACAKSINIZ. UNUTMAYIN TÜRK'ÜN EN BÜYÜK DÜŞMANI YİNE TÜRKTÜR.
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Tekno moomce 4 ay
Beyler siz sunu anlamıyormusunu Türk telekom hem toptancı hemde perakendeci adam hem
Suyun sahibi hemde şişeleyip su satıyor . olacak beli aynı tas aynı hamama soyulmaya
devam . Basar zamlı tarifeyi BTK onaylar görürüz 90 liraya internet kulanmaya başlarız
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ilkerinanç 4 ay
Araplardan şikayetçi olanları piste alacağım yakında.Bankaların eline geçtiyse Allah sonumuzu hayretsin.Zaten tarifelerden üç aşağı beş yukarı ben tahmin ediyorum ne derece öpülürüz...
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kuruwa 4 ay
Yeni öpücülerimiz hayırlı uğurlu olsun..
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Technical.assistance 4 ay
Adamlar gostere gostere tt yi satamiyacaklarina gore batirip kurus para ödemeden devrettirdiler guzel taktik
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OverClocK1ng 4 ay
İnanılmaz matematik iş başında:
Akbank: % 35.5 , Garanti Bnk: %22.1 , İş Bnk: %11.5 , Yapı Kredi: %4.9 ,
Vakıfbank: %4.2 , OTAŞ’a kredi veren diğer kreditörler: %21.5
Toplam = 99.7
%0.03 ü naaptınız yuvarladınız mı?
Hayır, az para olsa anlarım. 6.5 Milyar Doların %0.03 ü 3.445 Milyar lira yapıyor. O paraya köprü yapılıyor da...
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Jazzalyn 4 ay OverClocK1ng
Abi şirketin %55'i gitmiş sen %0.03 nerede diyosun.

Böyle olacağını bilsem ben bankalardan kredi çekip TT alırdım.
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CoreXXX 4 ay OverClocK1ng
sanki yüzde 15 i kayıpmış gibi tepki vermişssin
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MR.BERK 4 ay
Eveet bankalara geçtiğine göre iç çamaşırlarımızı nereye kargoluyoruz ?
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renega 4 ay MR.BERK
kimse zorla para ödemiyor alternatifler var ben 2016'da kurtuldum TürkNet'e geçtim her gün şükrediyorum
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TurboBoosted 4 ay
“OTAŞ’a kredi veren diğer kreditörler” dediğiniz kişiler kim? Teferciler mi? Neden isimleri yok?
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