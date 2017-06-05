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Türk Telekom ve Vodafone, 1472 yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti götürecek

Evrensel Hizmet Fonu kapsamında mobil haberleşme altyapısı olmayan 1472 yerleşim yerine hizmet götürülmesi için düzenlenen ihale en iyi teklifi veren Türk Telekom ve Vodafone iş ortaklığında kaldı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Onur Seven
Haber Editörü
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından mobil haberleşme altyapısı olmayan 1472 yerleşim yerine bu hizmetin götürülmesi amacıyla 13 Mart tarihinde yapılan ihale sonuçları açıklandı. İhale KDV hariç 1 milyar 587 milyon TL ile en iyi teklifi veren Türk Telekom ve Vodafone iş ortaklığında kaldı.
Türkiye’de mobil iletişim hizmetinden faydalanmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmaması için birlikte çalışacak olan Türk Telekom Grubu ve Vodafone arasında bu kapsamda yüzde 51 Türk Telekom Grubu’nun mobil operatörü Avea, yüzde 49 Vodafone paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacak.
Bakanlığın önderliğinde hayata geçirilen ve 36 ay içerisinde tamamlanması planlanan projede Türk Telekom ve Vodafone sahip oldukları altyapı, teknoloji ve bilgi birikimini bu projede birlikte kullanacak.
Coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle mobil haberleşme hizmetinin verilemediği bölgelere özel olarak hazırlanan ‘Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması Projesi’nde tüm masraflar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Evrensel Hizmet Bütçesi’nden karşılanacak. Proje kapsamında inşa edilecek altyapı, diğer operatör ve aboneler tarafından da kullanılabilecek.

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wolf silver 1 yıl
Yine ingiliz ve Arap komplo teorileri başlamış. Dünyada bizim kadar komplo teorileri üreten ülke yoktur. Hani ülkenin kıskanılacak bir yanı olsa neyse diyecem ???? dünyada rekabetci araba markan yok. Rekabetci telefon markan yok, rekabetci bir pazarın yok ama gel gör ki dünyanın tüm gözü üzerimizde ?? bir Amerikalı ingiliz Alman Rus Koreli japon Çin söylerse neyse diyecem. Bunların dünyada ünlü markaları var ve hepsi rekabet içinde. Biri diğerinin düşmesini bekliyor. Peki samsung Lg kalkıp vesteli mi kıskanacak? Yada Bmw mercedes Volvo toyota yada Tesla kalkıp bizim daha ortaya çıkmayan yerli arabamızı mi kıskanacak ????
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muroooo19 1 yıl
işimiz bunlara kaldıysa buyrun cenaze namazına!
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Jimmy McNulty 1 yıl

Türk Telekom ile yatan şaşı kalkıyo. Açmayın dedeler.
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firat_kilic 1 yıl
Türk telekom %55 yabancı arap sanıyordum onun arkasında ingilizler varmış. Vodafone zaten ingiliz. İngilizlere emanetiz...
Arap ve ingiliz efendilere dikkat...
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Ö1f1 1 yıl firat_kilic
Yanlış anlamışsınız siz. Türk Telekom'a Vodafone ortak değil. Projeye ortak katılmışlar.
Türk Telekom'un hisselerinin %85'i devlete ait. Ancak %55 hissesi 2026 yılına kadar STC'de kiralık. %30 hissesi Hazine'de (bunun da %7.3...'luk kısmı da Varlık Fonu'nda) %15'i de borsada işlem görüyor.
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mcrew 1 yıl
Bildiğim kadarıyla devlet bu yerleşim yerlerine 4g üzerinden limitsiz internet de verecek. Adsl paketlerine denk paketler sunarak.
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Virinom 1 yıl
Şimdiye kadar yapılmamış olması hata ama bu da bir şey.
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