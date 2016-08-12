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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom’da gözaltına alınan yöneticiler istifa etti

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan ve bir hafta sonra serbest bırakılan Türk Telekom yöneticileri, serbest kaldıktan kısa bir süre içerisinde istifa ettiklerini açıkladı.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom’da gözaltına alınan yöneticiler istifa etti
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Darbe girişiminin gerçekleştiği tarihten yaklaşık bir hafta sonra göz altına alınan Türk Telekom’un Bireysel İş Birimi CEO’su, Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Grubu Operasyon Direktörü, 9 Ağustos gecesi serbest bırakılmıştı.
Ayrıca Bkz. "Gözaltına alınan Türk Telekom yöneticileri serbest bırakıldı"

Türk Telekom grubu tarafından yapılan açıklamada ismi geçen yöneticilerin görevlerine devam edeceği açıklanmıştı ancak gelen son bilgi ile işin seyrinin değiştiği ortaya çıktı. Resmi açıklamaya göre salıverilen yöneticilerden Erkan Akdemir ve Coşkun Şahin, kendi rızaları ile görevlerinden ayrılma kararı almış.

Ayrıca Bkz. "Turkcell ile Türk Telekom arasındaki savaş büyüyor"

Yeni Atamalar Olacak mı? 

Bu kapsamda Erkan Akdemir tarafından yürütülen Bireysel İş Birimi CEO’luğu pozisyonu kaldırılmış ve bu bölümde görev yapan tüm birimler doğrudan Türk Telekom CEO’su Rami Aslan’a bağlanmış. Teknoloji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin’in görevleri de yine Rami Aslan tarafından yürütülecekmiş ancak bu pozisyona en kısa sürede bir atamanın gerçekleştirileceği bilgisi verilmiş. Türk Telekom tarafında yaşanan bu hızlı gündem değişikliği şirketin iş sürecine nasıl yansıyacağını ise zaman gösterecek.

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asiruhh1903 2 yıl en beğenilen
Hayret ülke de birileri istifa etmiş

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GLaDiaTR01 2 yıl
Beter olsunlar
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odyssa 2 yıl
müşteriye daha iyi hizmet vermek yerine müşteriyi daha iyi yolmanın peşinde koşan bu firma yöneticilerinin istifası nedense beni çok keyiflendirdi. yazmak istemediğim bir çok şey var bu firmayla ilgili ama terbiye bozmaya gerek yok.
müşteriye daha iyi hizmet vermek yerine müşteriyi daha iyi yolmanın peşinde koşan bu firma yöneticilerinin istifası nedense beni çok keyiflendirdi. yazmak iste...
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1 Yanıt Yanıtla +47
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Akone 2 yıl
Darısı Oger Telekom'un başına
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bkaakco 2 yıl
Ülkemizde pek alışkın olmadığımız bir şeyi yapmışlar.
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kadirirdem 2 yıl
çok iyi haber.Umarım yeni gelen yönetici akk yi kaldırır.
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Blue_Low 2 yıl

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asosyal mühendis 2 yıl
IIII laya III laya gelmiş Ohhh diyim gitsin hatta sildirsin gitsin. Böyle müdürlere ihtiyacımız yok kendini değil ülkeyi düşünen birileri gelsin. Fakir halkını düşünmeyen bizden değildir!
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Blindfire 2 yıl
Gider ayak yanlarında Akk/Akn yide götürsünler.
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senjido 2 yıl
oh beter olun sürünün
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T A R I K 2 yıl
Yakında adil kullanım kotasını kaldirirlar. Akk aslında cemaatin oyunuymuş
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usstaa 2 yıl
darısı diğer yöneticilere !! Düzgün müşteriyi dinleyen adam gelsin buralara
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Şeker Hapı 2 yıl
Eee görevimden eee istifa eee ediyorum eee $#$!'%
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Barni Moloztaş 2 yıl
Kayyum gelsin
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