Türk Telekom’da gözaltına alınan yöneticiler istifa etti

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Darbe girişiminin gerçekleştiği tarihten yaklaşık bir hafta sonra göz altına alınan Türk Telekom’un Bireysel İş Birimi CEO’su, Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Teknoloji Grubu Operasyon Direktörü, 9 Ağustos gecesi serbest bırakılmıştı.

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Türk Telekom grubu tarafından yapılan açıklamada ismi geçen yöneticilerin görevlerine devam edeceği açıklanmıştı ancak gelen son bilgi ile işin seyrinin değiştiği ortaya çıktı. Resmi açıklamaya göre salıverilen yöneticilerden Erkan Akdemir ve Coşkun Şahin, kendi rızaları ile görevlerinden ayrılma kararı almış.

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Yeni Atamalar Olacak mı?

Bu kapsamda Erkan Akdemir tarafından yürütülen Bireysel İş Birimi CEO’luğu pozisyonu kaldırılmış ve bu bölümde görev yapan tüm birimler doğrudan Türk Telekom CEO’su Rami Aslan’a bağlanmış. Teknoloji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin’in görevleri de yine Rami Aslan tarafından yürütülecekmiş ancak bu pozisyona en kısa sürede bir atamanın gerçekleştirileceği bilgisi verilmiş. Türk Telekom tarafında yaşanan bu hızlı gündem değişikliği şirketin iş sürecine nasıl yansıyacağını ise zaman gösterecek.