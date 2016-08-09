Turkcell ile Türk Telekom arasındaki savaş büyüyor

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Türk Telekom’un elindeki tekel olma gücünü kullanarak diğer internet hizmeti sağlayıcı şirketlere gelen abonelik taleplerini zorlaştırdığına yönelik iddialara bir yenisi daha Turkcell tarafından eklendi. Özellikle DSL aktivasyonlarında tüketicilerin mağdur edildiğini söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, ADSL/VDSL tarafındaki yasal prosedürleri Türk Telekom’un kendi çıkarlarına göre kullandığını iddia ediyor.

Türk Telekom’un, Turkcell tarafından gelen aktivasyon taleplerinde müşterilere “port yok, müşteriye ulaşamadık ya da müşteri talebini iptal etmek istiyor” gibi asılsız bahaneler ile zorluk çıkardıkları iddia ediliyor. Bu konuda önemli analizler yaptıklarını belirten Turkcell tarafı, son üç aya yakın bir zaman dilimi içinde 30 bin aktivasyonun bu gibi bahanelerle gerçekleştirilemediği belirtiliyor.

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Fiberin Ardından DSL Atışması

Zaten fiberde ortak alt yapı talebine Türk Telekom’un yanaşmaması nedeniyle gerilen ipler, şimdi yeni bir boyut kazanmış oldu. Turkcell tarafı ortaya çıkan bu vaziyetten ciddi anlamda rahatsız olmuş durumda ve işi daha somut bir hale getirmek için gerçek kullanıcı hikayelerinden oluşan, sayfalar dolusu bir rapor hazırlamış. Bu raporu da BTK’ya sunmuş durumda. Konuyla ilgili olarak şu anda iş BTK tarafında. Turkcell yöneticileri de gelecek yanıtı veya uygulanacak yaptırımları merakla beklediklerini bile getiriyor.

Özellikle son bir yılda bu konuda Türk Telekom’un daha saldırgan bir tutum izlediğini düşünen Turkcell, geçen yıl DSL abonelikleriyle ilgili taleplerin aktivasyona dönüştürülme oranını %70’in üzerindeyken bu yıl %50 seviyelerine gerilediğinden şikayetçi.

Türk Telekom’un kritik durumlarda portları kendilerine tahsil ettiğini ve adil davranmadığını, tüketici taleplerini hiçe saydığını belirten şirket, bu durum için kanunda belirtilen cezai yaptırımların da uygulanma noktasında Türk Telekom’un süreci kendi lehine kanalize ettiğini söylüyor. Müşterinin ilk etaptan itibaren yaşadığı sıkıntılar ile geçiş esnasında yıldırılmaya çalışıldığı en büyük iddia. Bu süreçten sonra uğraşmaktan vazgeçerek, Türk Telekom’da kalan birçok abonenin ise tüm sorunlarının aynı gün çözüme kavuşturulduğunu Turkcell müşterilere tek tek ulaşarak tespit ettiğini söylüyor.

“Turkcell’in Aylık Kaybı 1,5 Milyon Lira”

Türk Telekom’un yaşattığı gecikmeler karşılığında 1-2TL gibi çok cüzi cezalar ödediğini söyleyen Turkcell, gecikme nedeni ile açtıkları ikinci aktivasyon başvurusunun sürecin devam etmesi nedeni ile reddi durumunda talep başına 7-8TL gibi cezai bir rakamın ödendiğini belirtiyor.

Tabi Turkcell, cezalar bir yana abone başına yaşadıkları kaybın çok büyük olduğundan şikayetçi. Türkiye’de aylık ortalama internet faturası ücretinin 50TL olduğundan yola çıkılarak yapılan hesaplamada 30 bin aboneden aylık 1,5 milyon lira gelir kaybı yaşadığını söylüyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran ise bu yılın sonuna kadar okulların da açılmasının yaratacağı hareketlilik ile kayıp abone sayısının 100 bine ulaşacağı tahminini yapıyor.

Turkcell'den BTK’ya Kapsamlı Rapor

Turkcell’in Türk Telekom ile ilgili olarak BTK’ya sunduğu raporda yer alan bazı dikkat çekici detaylar ise şöyle:

Son bir yıl içinde Türk Telekom tarafından xDSL başvurularında “boş port yok” gerekçesi ile reddedilen talep oranı bir yıl içinde 10 kat artmış.

Türk Telekom’un “boş port yok” gerekçesi ile reddettiği talepler için Turkcell’in aboneleri arayıp durumu bildirmesinden sonra aynı aynı abonelerin TTNET kanalı ile abone yapıldığı ve port tahsisinin hızlıca yapıldığı görülmüş.

Türk Telekom’un “abone vazgeçti/erteledi” gerekçesi ile reddedittiği aktivasyon taleplerinin %25’inde müşterilerin Türk Telekom tarafından hiç aranmadığı ortaya çıkmış.

Müşteriler tarafında açılmış arıza kayıtlarında “sorun Türk Telekom kaynaklı değildir” şeklinde kapatılan şikayetlerin %22,5’inde sorunun Türk Telekom kaynaklı olduğu tespit edilmiş.