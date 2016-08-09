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Turkcell ile Türk Telekom arasındaki savaş büyüyor

Turkcell, Türk Telekom’un yasal boşlukları kullanarak DSL aboneliklerinde Türk Telekom dışındaki bir sağlayıcıdan hizmet almak isteyen abonelere zorluk yaşattığını iddia ediyor.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell ile Türk Telekom arasındaki savaş büyüyor
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Türk Telekom’un elindeki tekel olma gücünü kullanarak diğer internet hizmeti sağlayıcı şirketlere gelen abonelik taleplerini zorlaştırdığına yönelik iddialara bir yenisi daha Turkcell tarafından eklendi. Özellikle DSL aktivasyonlarında tüketicilerin mağdur edildiğini söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, ADSL/VDSL tarafındaki yasal prosedürleri Türk Telekom’un kendi çıkarlarına göre kullandığını iddia ediyor.

Türk Telekom’un, Turkcell tarafından gelen aktivasyon taleplerinde müşterilere “port yok, müşteriye ulaşamadık ya da müşteri talebini iptal etmek istiyor” gibi asılsız bahaneler ile zorluk çıkardıkları iddia ediliyor. Bu konuda önemli analizler yaptıklarını belirten Turkcell tarafı, son üç aya yakın bir zaman dilimi içinde 30 bin aktivasyonun bu gibi bahanelerle gerçekleştirilemediği belirtiliyor.

Turkcell ile Türk Telekom arasındaki savaş büyüyor
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Fiberin Ardından DSL Atışması

Zaten fiberde ortak alt yapı talebine Türk Telekom’un yanaşmaması nedeniyle gerilen ipler, şimdi yeni bir boyut kazanmış oldu. Turkcell tarafı ortaya çıkan bu vaziyetten ciddi anlamda rahatsız olmuş durumda ve işi daha somut bir hale getirmek için gerçek kullanıcı hikayelerinden oluşan, sayfalar dolusu bir rapor hazırlamış. Bu raporu da BTK’ya sunmuş durumda. Konuyla ilgili olarak şu anda iş BTK tarafında. Turkcell yöneticileri de gelecek yanıtı veya uygulanacak yaptırımları merakla beklediklerini bile getiriyor.

Özellikle son bir yılda bu konuda Türk Telekom’un daha saldırgan bir tutum izlediğini düşünen Turkcell, geçen yıl DSL abonelikleriyle ilgili taleplerin aktivasyona dönüştürülme oranını %70’in üzerindeyken bu yıl %50 seviyelerine gerilediğinden şikayetçi.

Türk Telekom’un kritik durumlarda portları kendilerine tahsil ettiğini ve adil davranmadığını, tüketici taleplerini hiçe saydığını belirten şirket, bu durum için kanunda belirtilen cezai yaptırımların da uygulanma noktasında Türk Telekom’un süreci kendi lehine kanalize ettiğini söylüyor. Müşterinin ilk etaptan itibaren yaşadığı sıkıntılar ile geçiş esnasında yıldırılmaya çalışıldığı en büyük iddia. Bu süreçten sonra uğraşmaktan vazgeçerek, Türk Telekom’da kalan birçok abonenin ise tüm sorunlarının aynı gün çözüme kavuşturulduğunu Turkcell müşterilere tek tek ulaşarak tespit ettiğini söylüyor.

“Turkcell’in Aylık Kaybı 1,5 Milyon Lira”

Türk Telekom’un yaşattığı gecikmeler karşılığında 1-2TL gibi çok cüzi cezalar ödediğini söyleyen Turkcell, gecikme nedeni ile açtıkları ikinci aktivasyon başvurusunun sürecin devam etmesi nedeni ile reddi durumunda talep başına 7-8TL gibi cezai bir rakamın ödendiğini belirtiyor.

Tabi Turkcell, cezalar bir yana abone başına yaşadıkları kaybın çok büyük olduğundan şikayetçi. Türkiye’de aylık ortalama internet faturası ücretinin 50TL olduğundan yola çıkılarak yapılan hesaplamada 30 bin aboneden aylık 1,5 milyon lira gelir kaybı yaşadığını söylüyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran ise bu yılın sonuna kadar okulların da açılmasının yaratacağı hareketlilik ile  kayıp abone sayısının 100 bine ulaşacağı tahminini yapıyor.

Turkcell'den BTK’ya Kapsamlı Rapor

Turkcell’in Türk Telekom ile ilgili olarak BTK’ya sunduğu raporda yer alan bazı dikkat çekici detaylar ise şöyle: 

  • Son bir yıl içinde Türk Telekom tarafından xDSL başvurularında “boş port yok” gerekçesi ile reddedilen talep oranı bir yıl içinde 10 kat artmış.
  • Türk Telekom’un “boş port yok” gerekçesi ile reddettiği talepler için Turkcell’in aboneleri arayıp durumu bildirmesinden sonra aynı aynı abonelerin TTNET kanalı ile abone yapıldığı ve port tahsisinin hızlıca yapıldığı görülmüş.
  • Türk Telekom’un “abone vazgeçti/erteledi” gerekçesi ile reddedittiği aktivasyon taleplerinin %25’inde müşterilerin Türk Telekom tarafından hiç aranmadığı ortaya çıkmış.
  • Müşteriler tarafında açılmış arıza kayıtlarında “sorun Türk Telekom kaynaklı değildir” şeklinde kapatılan şikayetlerin %22,5’inde sorunun Türk Telekom kaynaklı olduğu tespit edilmiş.

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PowerPC 2 yıl en beğenilen
her satıra imzamı atarım sinyal gücü bile düşüyor bu tekel zihniyette. forumda binlerce mesaj var bunla alakalı yetkililer kanıt istiyorsa girsin baksın.

ttnette aldığın 16mbit hız iss değiştirince 8mbit oluyor sinyal gücün düşüyor. ulaşılabilir hızın düşüyor. taşımayı geciktirmeler, talepleri boşa düşürmeler, arızalara geç veya hiç yanıt vermeme kapatma. say say bitmez forumun ilgili bölümü şikayetlerle dolu.

Aşağıdaki videodan daha güzel bir kanıt olabilir mi?


Forumdaki konusu forum.donanimhaber.com/...

Videonun özeti kişi vodafone aboneliğini tamamlıyor vdsl kullanıcı adını ve şifresini alıyor ama telekom bir türlü sinyali vermiyor türlü yalanlar uyduruyor bina tesisatı vodafonda sorun var yalanları sıkıyor. Sonra vodafone aboneliği varken aynı kişi ttnete başvuruyor tak sinyal geliyor hemde vodafone kullanıcı adıyla.
her satıra imzamı atarım sinyal gücü bile düşüyor bu tekel zihniyette. forumda binlerce mesaj var bunla alakalı yetkililer kanıt istiyorsa girsin baksın....
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4 Yanıt Yanıtla +214
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Aslanhan. 2 yıl
Çirkef TT ye bak sen, herkesi sadece biz kazıklayacaz diyorlar,

belki biz, başkası kazıklasın istiyoruz kardeşim.
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Kefelon 2 yıl
Turkcell'in amacı sen güzel kazıklıyon milleti banada pay ver, boşuna sevinmeyin. Kısaca Turkcell'in duruşu Türk Telekom'dan hiç farklı değil...
1 Yanıt Yanıtla +113
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DH Misafiri 4 ay
ben ttnet kullanıcısıyım bir tane tv box aldım kullanmak istediğim zaman ekranda yetersiz ve kalitesiz internet siye yazıyor,türk telekomun kalitesini siz hesap edin
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DH Misafiri 4 ay
bende türkrelekom maduruyumher arızakaydında gelen yanıt bina içi kablolarınızdan kaynaklı deniyor gelipte kontrol bile edilmiyor düpedüz kullanıcıları soyuyorlar reklamlara harcadıkları paraları yatırıma dönüştürseler sorunlar çözülecek yapmıyorlar neden yapsınlar öylede para kazanıyorlar böylede kazanıyorlar olan vatandaşa oluyor
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DH Misafiri 5 ay
Turkcell,elestri yapacagina once kendi ahlakini duzeltmeli,Agustos ayindan veri superonlyn hizmeti alamiyorum,iptal ettirdim 1.5 ay once hala iptal islemimi yapmiyorlar,ve internet baglatamiyorum,ustelik vermedilikleri hizmet karsiliginda utanmadan para talep ediyorlar.Is adli makamlara gidecek uyarisina ragmen degisen hicbirsey yok.Bunlara bu rahatligi veren hukumet ise 3 maymunu oynuyor.Cok yazik.
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DH Misafiri 5 ay
Evet Türk Telekom'un o konuda yaptığı davranışa şahit oldum.Özellikle telefon hattında oluşan problemler de interneti başka firmadan aldığınız için meydana gelen arızaları Türk Telekom gidermemekte.Arayıp neden gelmediklerini sorduğunuzda internet hizmetini kimden alıyorsanız onlar yapsın diyerek işi çirkefe bağlıyorlar.
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DH Misafiri 5 ay
BEN 2 YIL ÖNCE VODAFONE DEN İNTERNETE BAŞVURDUM İMZA BİR SÜRÜ PÜSÜR ŞEY İSTEDİLER AMA SÖYLEMEMİŞLERDİ TAM HER ŞEY HAZIR İKEN YETKİLİ PERSONEL DEDİ Kİ 2 HAFTA SONRA BAĞLANIR İNTERNETİNİZ ! OHA DEDİM TÜRKTELEKOMDAN KAÇTIM SİZE GELDİM SİZ NİYE BÖYLE YAPIYORSUNUZ ? FALAN ONLARIN NE ZAMAN CANI İSTERSE AÇACAKLARINI SADECE ONLARA KİRA VERDİKLERİNİ DUYUNCA HER ŞEYİ İPTAL EDİP TT GİBİ HAİN BİR FİRMAYA EYVALLAH ETMEYE MAHKUM OLDUM BİR DE ARADA MODEM KAKALADILAR HİÇ HABERİM YOK 5.50 TL YE MODEMİM OLDUĞU HALDE HEMEN İNTERNETİMİ AÇMIŞLARDI MODEMİ DE GERİ ALMADILAR PAKETE EK FALAN DİYE YALAN ATTI ADİLER smile internet başvurduk 2007 de neyse aldık bağlandı sürekli internet gidiyor geliyor o zaman öyle değildi TT ekip gelir bağlar giderdi bedavaydı telefona bağlarlar sonra pcye çevirmeli bağlantı şeklinde neyse adam 2 ay boyunca sürekli geldi gitti olmuyor bu iş interneti ne hızına göre nede verimli kullanıyorduk kotalı lanet bir şey vardı kota bittiğinde 150 liraya kadar para alıyorlardı seve seve öpe öpe bizimde başımıza geldi 2 sene boyunca bu lanet derdi çektik TT kullanan komsu dan 2009 yılında internet almaya başlamıştık ülkemizin durumu maalesef çok kötü avrupa gibi değil avrupada 18.99 euro gibi cuzi fiyata 1000 mpbs veriyorlar ki bizim ülkede anca 100-150 sene sonra inşallah TT kapanırsa tabi (=
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DH Misafiri 5 ay
eeee beter olun. sizler alırda ülkeyi tek bir adama mahkum edereniz onun yandaşlarıda böyle kafalarına göre takılır. hangi mahkemeye vereceksinki bunları mahkemede onların haimde savcıda yargıda yetkide. kimi kime şikatey edeceksiniz şimdi eyyy akılsız millet. uyanın artık uyanınnnnn
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DH Misafiri 5 ay
tamamda hersey güzelde türkcell zaten telekomdan kiralıyor alt yapıyı mıllete superonlıne dıye satıyor ne alaka yanı taşaöronluk yapıyor zaten kendı fıber alt yapısı yok arkadaslar 81 ılde sadece fiber alt yapısı olan türk telekom süperonlıneye geçınce telekomuda mumla ararasnzı 6 aydan önce glemezler arızıa olsa
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DH Misafiri 1 yıl
Bu kadar küçük bir şirket görmedim yalancı sahtekar dolandırıcı daha saymakla bitmez bir haftadır beni dolandırıyorlar dah açözüm bulamadılar.arıyorlar sonrada biz aramadık diyorlar yalancı sahtekarlar
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tufanumur12 1 yıl
bu türk telekom hayatımda gördüğüm en pis en lanet firma. Bende bu tarifeye geçtiğimde bana 89.90 tarife ücreti dediler bana 120-130 tl arası fatura geliyor aradım ev telefonunu bahane ettiler görüşmemde bu tarifede ektra bir ücret alınmayacağını belirttiler aradım ses kaydının dinlenmesini talep ettim. Dinledik öyle bir konuşma yok dediler ses kaydını bende dinlemek istiyorum dedim. Kıvırmaya başladılar. benim ses kaydımı bana dinletemeyeceklerini söylediler. Adım gibi de bu konuyu konuştuğumuza eminim ama hiç bir şekilde kendim ses kaydı almadığım için dinleyemiyorum.
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mcrew 1 yıl tufanumur12
eğer ne konuştuğuna eminsen her şey dahil 89,9 tl ye anlaştıysan savcılığa gidip ses kaydını dinleme talebinde bulunabilirsin.
89 lira deyip 120 lira fatura gönderiyorlarsa bu dolandırıcılığa girer. Savcılık da gerekeni yapar.
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karakteristik61 2 yıl
tt den nefret ediyorum. Allah akn nin hesabını sorar inşallah...
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