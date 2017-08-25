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Türk Telekom'da hisse satışı iddiası: Kamu kurumu alıcı olabilir

Reuters'ın iddiasına göre Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'ini elinde tutan Oger Telecom, bu hisselerini Saudi Telecom'a satabilir. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Furkan Babur
Yazar
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Reuters'ın ismini paylaşmadığı kaynaklarına dayanan iddialara göre Türk Telekom yakın bir zamanda el değiştirebilir. Halihazırda Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'ine sahip olan Suudi Arabistan merkezli Oger Telecom'un, Türk Telekom'u satın alırken kullandığı toplamda 4.75 milyar dolarlık krediye ait geri ödeme borcu bulunuyor. Eylül ve mart aylarında 290 milyon dolarlık ödeme yapması gereken şirket, bu tarihlerde ödeme yapmadığı için şu an borcun yeniden yapılandırılması ile karşı karşıya. Şirketin finansal durumunu düzlüğe çıkarmak adına sahip olduğu Türk Telekom hisselerini satması bekleniyor. 

Hükümet Devreye Girebilir 

Bu satışa karışık şu an için hisseleri satın almaya en yakın şirket Suudi Arabistan merkezli bir diğer telekomünikasyon şirketi olan Saudi Telecom Company(STC). Konuyla ilgili bilgi veren üç kaynak STC'yi, Türk Telekom hisselerinin muhtemel alıcısı olarak gördüğünü belirtirken görüşmelerin başarıyla sonuçlanması halinde hükümetin de devreye girip Türk Telekom'a ait hisseleri bir kamu kurumu aracılığıyla satın alabileceğini dile getirdi. Ayrıca kaynaklara göre şu anda müzakereler sadece STC ile yürütülüyor. 
Oger Telecom, Türk Telekom'un çoğunluk hisselerine sahip olsa da satışta tek başına söz hakkına sahip değil. Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 25'i halen Hazine Müsteşarlığı'na ait ve Hazine'nin bir hisse satışı durumunda veto ve onay hakkı bulunuyor. Bu durumda iki şirket anlaşma sağlasa bile Hazine'nin hisse satışına engel olma ihtimali de söz konusu. Kaynaklar bu ihtimale de dikkat çekerek hükümetin ilerleyen dönemlerde kamu kurumlarıyla aktif bir alıcı olarak masaya oturabileceğinin altını çizdi. 
Türk Telekom'da hisse satışı iddiası: Kamu kurumu alıcı olabilir
 
İddialarla ilgili henüz Oger Telecom ve STC'den herhangi bir açıklama gelmiş değil ancak Hazine, geçtiğimiz ayın başında Oger Telecom'un, Türk Telekom'u satın alırken Türkiye'de kurduğu şirket olan Ojer Telekomünikasyon AŞ'ye yazı göndererek kredi sorununu çözmesi için 60 günlük süre tanımıştı.

https://www.reuters.com/article/us-global-markets-idUSKCN1B504R Yorum Yaz
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floydrose 1 yıl en beğenilen
Halimize bak... Ülkenin telefon altyapısı elden ele geziyor. Bu ülkede parti sempatizanlığından ve cehaletinden dolayı bu durumu savunabilecek insanlar bile çok fazla. Gerçekten yazık.
Halimize bak... Ülkenin telefon altyapısı elden ele geziyor. Bu ülkede parti sempatizanlığından ve cehaletinden dolayı bu durumu savunabilecek insanlar bile çok...
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diemcizone 1 yıl
Al birini vur ötekine, Araptan al, Arap'a sat.
Ulaşım ve iletişim özelleştirilemez!!!! :@
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dr20mouse 1 yıl
Devlet bunu geri almalı bir an evvel iletişim şirketi satılmaz.
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alemburda34 1 yıl
Yine ayni muhabbetler ve yine bir cacik cikmaz 3 ay sonra yine ayni haber onumuze gelir aha buraya yaziyorum. Kac defa su haberi okudum artik gina geldi.
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kadirirdem 1 yıl
Alt yapı'dan bir haber firma.
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Nevfel 1 yıl
Öncelikle özelleştirme hakkında bilgi sahibi olmadan konuşuyor herkes. Oger hisselere 2023 e kadar sahip. O nedenle başka bir firma, 2023 de zaten hazineye geçecek hisseler için alım yapmaz. Devlette salak mı ki 2023 de kendisine devir olacak hisseleri borca kefil olup alsın.
Bu parayı borç veren bankaların sorunu. O nedenle şuanda yapılandırma için yırtınıyorlar çünki hisseleri 6-7 sene için rehin bile alsalar alacaklarını tahsil etmeleri zor. Ogerin dara düşmesinin nedeni de ödeme yapmayan suud devleti. Petrol fiyatları düşünce ogere ödeme yapmadılar ogerde dara düştü krediyi ödeyemedi.
Netice olarak çok sıkıntılı bir durum var.
Devlet nasıl çözer iş bu noktaya nasıl geldi göreceğiz. Her halükarda bu bizim başımıza sıkıntı olacak maalesef.
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a-f-h 1 yıl
sozcu.com.tr/...
Ne olacağı belli aslında. 4.75 milyar dolara Kredi Garanti Fonu ile hazine kefil olacak. Yani borç hazineden ödenecek. 6.55 milyar dolara özelleştirilen telekomdan hazineye 1.8 milyar dolar kalacak (11-12 senelik kur farkını sayarsak borçlu bile çıkarız). 12 senelik kârın %55'ine ve takılan 4.75 milyar dolar borcun üstüne bir bardak soğuk su iyi gider.
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dr20mouse 1 yıl
Devlet bunu geri almalı bir an evvel iletişim şirketi satılmaz.
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Jon SNOW 37 1 yıl
Ayrıca iletişim şirketi satılır mı ya
Adamlar hattan geçen bütün veriyi satıyor
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mert1907 1 yıl
Şirket oyuncak oldu ya.
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Jon SNOW 37 1 yıl
Yalnız Oger Telecom battı
6.5 milyar dolar borcun 1.9 mılyarını odedi sadece
Buna devlet el koymalı ama şu anki ceo ve yönetime ellememeli
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floydrose 1 yıl en beğenilen
Halimize bak... Ülkenin telefon altyapısı elden ele geziyor. Bu ülkede parti sempatizanlığından ve cehaletinden dolayı bu durumu savunabilecek insanlar bile çok fazla. Gerçekten yazık.
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nForcer 1 yıl
Ojer Telekom'un payındaki %10-15'lik Türk Telekom hissesi Türkiye Varlık Fonu'na satılır diye tahmin ediyorum.
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