Türk Telekom'da hisse satışı iddiası: Kamu kurumu alıcı olabilir

Reuters'ın ismini paylaşmadığı kaynaklarına dayanan iddialara göre Türk Telekom yakın bir zamanda el değiştirebilir. Halihazırda Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'ine sahip olan Suudi Arabistan merkezli Oger Telecom'un, Türk Telekom'u satın alırken kullandığı toplamda 4.75 milyar dolarlık krediye ait geri ödeme borcu bulunuyor. Eylül ve mart aylarında 290 milyon dolarlık ödeme yapması gereken şirket, bu tarihlerde ödeme yapmadığı için şu an borcun yeniden yapılandırılması ile karşı karşıya. Şirketin finansal durumunu düzlüğe çıkarmak adına sahip olduğu Türk Telekom hisselerini satması bekleniyor.

Hükümet Devreye Girebilir

Bu satışa karışık şu an için hisseleri satın almaya en yakın şirket Suudi Arabistan merkezli bir diğer telekomünikasyon şirketi olan Saudi Telecom Company(STC). Konuyla ilgili bilgi veren üç kaynak STC'yi, Türk Telekom hisselerinin muhtemel alıcısı olarak gördüğünü belirtirken görüşmelerin başarıyla sonuçlanması halinde hükümetin de devreye girip Türk Telekom'a ait hisseleri bir kamu kurumu aracılığıyla satın alabileceğini dile getirdi. Ayrıca kaynaklara göre şu anda müzakereler sadece STC ile yürütülüyor.

Oger Telecom, Türk Telekom'un çoğunluk hisselerine sahip olsa da satışta tek başına söz hakkına sahip değil. Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 25'i halen Hazine Müsteşarlığı'na ait ve Hazine'nin bir hisse satışı durumunda veto ve onay hakkı bulunuyor. Bu durumda iki şirket anlaşma sağlasa bile Hazine'nin hisse satışına engel olma ihtimali de söz konusu. Kaynaklar bu ihtimale de dikkat çekerek hükümetin ilerleyen dönemlerde kamu kurumlarıyla aktif bir alıcı olarak masaya oturabileceğinin altını çizdi.

İddialarla ilgili henüz Oger Telecom ve STC'den herhangi bir açıklama gelmiş değil ancak Hazine, geçtiğimiz ayın başında Oger Telecom'un, Türk Telekom'u satın alırken Türkiye'de kurduğu şirket olan Ojer Telekomünikasyon AŞ'ye yazı göndererek kredi sorununu çözmesi için 60 günlük süre tanımıştı.

https://www.reuters.com/article/us-global-markets-idUSKCN1B504R