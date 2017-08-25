Türk Telekom'dan Türklere özgü klavye: Tambu

IOS ve Android platformlarında yayınlanan Tambu, klavyesindeki araç çubuğu ile birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye’ye getiriyor. Yerli öğelere sahip ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkese açık olan TAMBU, dijital dünyadaki pek çok yeniliği bir arada sunan ‘ilk yerli dijital platform’.
Ayrıca, öğrenen sistem ile yapay zekanın kapılarını aralayan ilk yerli dijital platform Tambu ile lokasyon bildirimi, başka dillere çeviri, konuş yaz imkanı gibi birçok özellik tek bir arayüz üzerinde sunulacak.
Tambu'nun en sevilen özelliklerinden olan yerelleştirilmiş çıkartmalarda ince belli bardakta çay, simit, nazar boncuğu, saz ve darbuka gibi kültürümüze özgü seçenekler bulunuyor.
Tambu, gelişime açık ve esnek yapısıyla herhangi bir operatör kısıtı olmadan herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Tambuyu Android için buradan, iOS için buradan indirebilirsiniz.
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Swiftkey candır
%100 haklısın hocam
100 milyon indirme var Google play store da
Çok kullanışlı kelime tahmini süper.
İki dili ayni anda secebiliyorsunuz. Yabancı bir arkadaşınızla konuşacağıniz zaman iki saat sözlük dilini TR den En e çevir muhabbeti de yok.
1 Misafir
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