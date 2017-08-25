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Türk Telekom'dan Türklere özgü klavye: Tambu

Türk Telekom, kültürümüze özgü içeriklerle süslenmiş dijital klavye uygulaması olan Tambu'yu kullanıma sundu. Tambu'da yüzden fazla çıkarma ve elliden fazla GIF bulunuyor.
1 yıl
9,1b
1
25
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom'dan Türklere özgü klavye: Tambu
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Türk Telekom yeni mobil klavyesi Tambu'yu kullanıma sundu. Türklere özgü geliştirilen klavyede kültürümüzü yansıtan çıkartmalar, GIF'ler ve temalar bulunuyor. Rakiplerinden farklı olarak klavyenin sözlüğünde atasözleri ve deyimler de yer alıyor.

IOS ve Android platformlarında yayınlanan Tambu, klavyesindeki araç çubuğu ile birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye’ye getiriyor. Yerli öğelere sahip ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkese açık olan TAMBU, dijital dünyadaki pek çok yeniliği bir arada sunan ‘ilk yerli dijital platform’.


Ayrıca, öğrenen sistem ile yapay zekanın kapılarını aralayan ilk yerli dijital platform Tambu ile lokasyon bildirimi, başka dillere çeviri, konuş yaz imkanı gibi birçok özellik tek bir arayüz üzerinde sunulacak.


Tambu'nun en sevilen özelliklerinden olan yerelleştirilmiş çıkartmalarda ince belli bardakta çay, simit, nazar boncuğu, saz ve darbuka gibi kültürümüze özgü seçenekler bulunuyor.


Tambu, gelişime açık ve esnek yapısıyla herhangi bir operatör kısıtı olmadan herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Tambuyu Android için buradan, iOS için buradan indirebilirsiniz.


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Overkahan 1 yıl en beğenilen
Yapılsın, yapılmasın demiyorum.Fakat önce adam akıllı bir altyapı yapsınlar.Yıl olmuş 2017, biz hala 8 mbit internet kullanıyoruz
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Galatas4ray 1 yıl
Bir bu eksikti he tam oldu.
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ESvED1453 1 yıl
Ulan elin klavyesi yerine kendi klavyemizi kullanayım dedim hiç seri değil kullanışlı değil hızlı yazarken 20 harfin 15inde falan tık sesi geliyor boşluk tuşu orantısız.. Geliştirilmesi lazım şu an için yetersiz.. Tek hoşuma giden fava click sesi alternatifi olması
Swiftkey candır
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D. B. Cooper 1 yıl ESvED1453
ESvED1453
Ulan elin klavyesi yerine kendi klavyemizi kullanayım dedim hiç seri değil kullanışlı değil hızlı yazarken 20 harfin 15inde falan tık sesi geliyor boşluk tuşu orantısız.. Geliştirilmesi lazım şu an için yetersiz.. Tek hoşuma giden fava click sesi alternatifi olması
Swiftkey candır

%100 haklısın hocam
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cem650 1 yıl
tüm yazışmalarım kayda alınsın dimi :)))
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mcrew 1 yıl
SwiftKey en iyi klavye değil mi
100 milyon indirme var Google play store da
Çok kullanışlı kelime tahmini süper.
İki dili ayni anda secebiliyorsunuz. Yabancı bir arkadaşınızla konuşacağıniz zaman iki saat sözlük dilini TR den En e çevir muhabbeti de yok.
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kartal172 1 yıl
Tırt Telekom o koca poposunu kaldırsın önce bir baksın ne kadar rezil bir durumda. Resmen sömürü yapıyorlar namussuzlar.
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elektrontan 1 yıl
Güzel olmuş, yabancı klavyeler için Türk edebiyatını klavyeye yansıtmak anladığım kadarıyla biraz sıkıntılı bir durumdu.
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Tensi 1 yıl
"Yukleyin fislenin" kampanyasi baslatmis Arap Telekom. Kullanmak icin telefon numarasi ile kayit olmak gerekiyor sanirim bir de ustune. Whatsup v.b. sifreli icerik yollayan programlarin iceriklerini nasil takip ederiz deyip bula bula bunu bulabilmisler.
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Sharparrow 1 yıl
Valla ben şu haberdeki koca terlik fırlatan kadın gifini görünce komik bir resim değilde aşağılanan bir millet görüyorum. bu mudur yani bizim kültürümüz? Türk Telekom yetkilileri şu isimlerinde ki Türk übaresini kaldırsınlar bence. Hak etmiyorlar. Gitsinler "Kültür" nedir önce onu öğrensinler. Resmen milletle alay etmek bu. nesiyle övüneyim küfür ediyorum yapanlara. adam olsalar yerlerde sürünen interneti bu millete reva görmezlerdi. AQdam gibi bir fiyata adam gibi bir internet verirlerdi. ama adam değiller ki..!! Adam olmayandan nasıl program çıkar.. anca böyle subliminal içerikli programlarla dalga geçerler..
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koçari 1 yıl
7 mbit 8 mbit diyorsunuz da ben youtube da 480p yi bile takıla takıla izliyorum. Adamlar santrale uzaksınız diyor. Hızımı düşürüyor. Dsmart.
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pranis 1 yıl
Fleksyden başka klavye tanımam.
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CRoSSBoNeSS 1 yıl
Hocam turkce q klavyeyı gordum de benım bahsettıgım sey kısıtlı qwerty kullanırken "i" harfının olmamasıydı. Ama cok da hayat karartacak bır ozellık degıl. Klavye hosuma gıttı kullanıyorum tesekkurler :)
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