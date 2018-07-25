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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar

Türk Telekom yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını açıkladı. Türk Telekom yılın ilk 6 ayında 832,3 milyon lira zarar etti. 2017 yılında 955,5 milyon lira kâr elde edilmişti.
10 ay
19,5b
1
89
Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar
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Türk Telekom, 2018’in ikinci çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını paylaştı. Türk Telekom yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde zarar açıkladı. Şirketin ikinci çeyrekte zararı 888,6 milyon lira olarak kaydedildi.

2018 yılının ilk 6 ayında 832,3 milyon lira zarar eden Türk Telekom, 2017 yılının ilk 6 ayında 955,5 milyon lira kâr elde etmişti.

Ayrıca Bkz. "Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yönetimini devralıyor"

Şirket, yılın ilk yarısında 9,6 milyar TL gelir elde etti. iz, amortisman ve vergi öncesi kârı yani FAVÖK, yıllık bazda yüzde 21,6 artarak 3,9 milyar TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise son 10 yılın ilk yarı dönemlerine kıyasla rekor artışla yüzde 41’e ulaştı.

Abone sayısı 43,5 milyona yükseldi

2018’in ilk yarısında, son 10 yılın en iyi ilk 6 ay abone kazanımı sağlayan Türk Telekom’un 30 Haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı 1,9 milyon artışla 43,5 milyona yükseldi.

Alacaklı bankalar Rekabet Kurumu'na başvurmuştu

2013 yılında Türk Telekom'daki yüzde 55 hissesini göstererek kredi çeken Ojer Telekomünikasyon borcunu ödeyemedi. Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na geçtiğimiz haftalarda başvuruda bulundu. Konuyla ilgili güncel bir gelişme bulunmuyor.


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12 Angry Men 10 ay en beğenilen
Dünyada böyle bir rezillik arasan bulamazsın. Yazacak çok şey var ama yazmaya değmez, bu halka müstehaktır.
1 Yanıt Yanıtla +146
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profecco 10 ay
Yıllık bilmem kaç milyar TL kazanan Türk Telekom'u satın almak için bir Türk bankasından kredi çekiyorsun. Sonra krediyi ödemiyorsun. 43.5 milyon abonesi olan şirket nasıl oluyorsa zarar ediyor. Sonra arkadaşım özelleştirme iyi bir şey değil mi diyor. Özelleştirme değil bu, resmen Türkiye soygunu!
Yıllık bilmem kaç milyar TL kazanan Türk Telekom'u satın almak için bir Türk bankasından kredi çekiyorsun. Sonra krediyi ödemiyorsun. 43.5 milyon abonesi olan ş...
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cebrail.bsrn 10 ay
Araplara peşkeş çektiler ne olacaktı ki... Batık araplar buradan aldıkları paraları kendi ülkelerine götürüp oradaki şirketlerini kurtardılar diye söyleniyor. Bizde diyoruz ki 950 m TL nin neden sadece 50 m TL si yatırım için kullanmış. Bu yatırım muhabbeti bu forumda da konuşuldu hatırlayanlar vardır.
Araplara peşkeş çektiler ne olacaktı ki... Batık araplar buradan aldıkları paraları kendi ülkelerine götürüp oradaki şirketlerini kurtardılar diye söyleniyor. B...
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Rindaman 9 ay
Sözcü yıllarca yazdı gayrimenkulleri satıyorlar diye..
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DH Misafiri 9 ay
Rte telekom yapsanızda değişmez. Bir senedir nakil yapamadıkları için hattımı iptal ettiler. İlk çıkardıkları rakam modem iade edilmez ise 340 kusur. Sonra aradan zaman geçti. Noldu bizim iş diye gittim sordum banka otomatik talimattan 133 tl çekmiş modem sizde kalsın dediler. Bakkal amca bile daha tutarlı..
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gurkanse 10 ay
uyumaya devam makarna beyinliler
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dostum kertenkele 10 ay
Biz türknet e geçtik kesin ondan bu zarar
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boyka06 10 ay
Beter olsunlar
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cabriyo 10 ay
hisseler düş düş düş. al al al. sonra iyi haber çıkart. hisseler art art art. sat sat sat.
eyyy spekülasyon kurumu neredesin?
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Cengiz55 10 ay
Arkadaşlar; yok haram zıkkım , yok hakkımı helal etmiyorum gibi kelimeler, durumu atlatmaya çalışan yandaşların işidir. Derhal müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Çiçeği burnunda bakanımızdan haber bekliyoruz.
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foreveriphone 10 ay
2 yıl önce yazmıştım
AVEA, TÜRK TELEKOM’LA NEDEN BİRLEŞTİ?
TELEKOMCULAR DERNEĞİ’NİN AÇIKLAMASI:
Birleşmenin Vergi açısından durumu;
BTK’nın 2010-2014 yıllarını kapsayan son 5 yıla bakıldığında Türk Telekom toplamda 12.1 milyar TL kar ederken, Avea’nın son 5 yıllık zararı 4 milyar 287 milyon TL’yi bulmuştu…
Bu dönemde Türk Telekom kârı üzerinden Kurumlar Vergisi beyan etti ve ödedi.
Bu dönemde Türk Telekom ve Avea tek şirket olsaydı (12,1-4,2) 7,9 milyar üzerinden Kurumlar Vergisi ödeyecekti… Bir başka ifadeyle, 4.2 milyara tekabül eden (4.2*%20) 840 milyon vergiyi ödemeyecekti…
Bu durumda, Türk Telekom önemli bir vergi avantajı elde ediyor. Hazine de önemli bir oranda vergi kaybına uğruyor…
Türk Telekom İsmi Üzerine;
Biz Telekomcular Derneği Olarak “Türk Telekom’un özelleştirilmesi; Bir Talanın Hikayesi” başlıklı raporumuzda, Türk, Türkiye, Milli gibi isimlerin yalnızca Bakanlar Kurulu kararı ile verilebileceğine vurgu yaptıktan sonra bu konuda şöyle demiştik;
“Bugün Türk Telekomünikasyon AŞ’nin müşterilerinden önemli bir bölümü, Şirketin özelleştiğinden, bir bölümü de sermayesinin %55’inin yabancılara ait olduğundan haberdar değildir.
Şirket, ismindeki “TÜRK” kelimesi nedeni ile hâlâ bir kamu şirketi gibi algılanmakta, kamuya duyulan güvenden yararlanmakta, kendini yenileyememesine, müşteri ilişkilerinde bir gelişme sağlayamamasına rağmen, bu durum, müşterilerince kamu şirketi olarak algılandığı için hoşgörü ile karşılanmaktadır.
Bazı Mülki Amirler bile Türk Telekomünikasyon AŞ’yi bir kamu şirketi gibi görmekte, yalnızca kamu kuruluşlarının katıldıkları İl Koordinasyon kurullarına Türk Telekom yetkililerini de davet etmektedirler. Bu hatalı algılama, sektörde tam rekabetin gerçekleşmesini engellemekte, yeni oyuncuların pazardan yeterli pay alamamalarına neden olmaktadır.
Türk Telekomünikasyon A.Ş, ticaret unvanını ve markasını değiştirmeyerek, “Türk’ün adını sömürmektedir.” Harriri’lerin %55 hissesine sahip olduğu, Paul Doany’nin Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptığı Türk Telekomünikasyon AŞ’nin ticaret unvanında “Türk” kelimesinin yer alması, bize komik ötesi bir olay olarak gözüküyor.
Ayrıca, Osmanlı Meclisi Mebusanında konuşan Rum Mebus Boşo Efendinin, kendisinin Osmanlılıkla alakasının olmadığını vurgulamak için söylediği cümleyi hatırlatıyor: “Ben ancak Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım”
Kısacası; Türk Telekom da, ancak Harriri’ler kadar Türk’tür. Dolayısıyla hukuki olmayan, hukuki olsa bile etik olmayan, yanlışlığı tartışmasız olan bu komediye bir son verilerek, şirketin ticaret unvanındaki ve markasındaki “Türk” kelimesi kaldırılmalıdır.”
1 Yanıt Yanıtla +5
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ipli jeton 9 ay foreveriphone
Yanılmıyorsam sadece tek markada toplandı. Avea ile TTNet'in tüzel kişilikleri devam ediyor, Hala resmi olarak ayrı şirketler. Avea TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ olarak yoluna devam ediyor.
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pcwolf28 10 ay
Bu batmaya sessiz kalanlar hesap verecek mi? Hayır
Peki sebep olan? Nah hesap verir...
Ne güzel memleket!
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NvdiaAmd 10 ay
Telekomun da trolleri varmış onları gördüm yorumları okuyunca.
Tekel bir firma zarar açıklıyor, trollerde duygu sömürüsü yapıp konuyu dağıtıyorlar.
Telekom dün de rezildi bugün de rezil yarında rezil olacak.
Fiyat artırıp hizmeti yerinde saydırmanın ne kadar iğrenç bir tutum olduğunu herkes biliyor , bilenlerde bilmemezlikten geliyor.
Haram zıkkım olsun en tepeden en alt kademeye kadar bu duruma ortak olanlar icin telekomda.
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