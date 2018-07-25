Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar

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Türk Telekom, 2018’in ikinci çeyreğine ilişkin finansal rakamlarını paylaştı. Türk Telekom yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde zarar açıkladı. Şirketin ikinci çeyrekte zararı 888,6 milyon lira olarak kaydedildi.

2018 yılının ilk 6 ayında 832,3 milyon lira zarar eden Türk Telekom, 2017 yılının ilk 6 ayında 955,5 milyon lira kâr elde etmişti.

Ayrıca Bkz. "Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yönetimini devralıyor"



Şirket, yılın ilk yarısında 9,6 milyar TL gelir elde etti. iz, amortisman ve vergi öncesi kârı yani FAVÖK, yıllık bazda yüzde 21,6 artarak 3,9 milyar TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise son 10 yılın ilk yarı dönemlerine kıyasla rekor artışla yüzde 41’e ulaştı.

Abone sayısı 43,5 milyona yükseldi

2018’in ilk yarısında, son 10 yılın en iyi ilk 6 ay abone kazanımı sağlayan Türk Telekom’un 30 Haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı 1,9 milyon artışla 43,5 milyona yükseldi.

Alacaklı bankalar Rekabet Kurumu'na başvurmuştu

2013 yılında Türk Telekom'daki yüzde 55 hissesini göstererek kredi çeken Ojer Telekomünikasyon borcunu ödeyemedi. Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na geçtiğimiz haftalarda başvuruda bulundu. Konuyla ilgili güncel bir gelişme bulunmuyor.