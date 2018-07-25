Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar

2018 yılının ilk 6 ayında 832,3 milyon lira zarar eden Türk Telekom, 2017 yılının ilk 6 ayında 955,5 milyon lira kâr elde etmişti.
Ayrıca Bkz. "Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yönetimini devralıyor"
Şirket, yılın ilk yarısında 9,6 milyar TL gelir elde etti. iz, amortisman ve vergi öncesi kârı yani FAVÖK, yıllık bazda yüzde 21,6 artarak 3,9 milyar TL olarak açıklandı. FAVÖK marjı ise son 10 yılın ilk yarı dönemlerine kıyasla rekor artışla yüzde 41’e ulaştı.
Abone sayısı 43,5 milyona yükseldi
2018’in ilk yarısında, son 10 yılın en iyi ilk 6 ay abone kazanımı sağlayan Türk Telekom’un 30 Haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı 1,9 milyon artışla 43,5 milyona yükseldi.
Alacaklı bankalar Rekabet Kurumu'na başvurmuştu
2013 yılında Türk Telekom'daki yüzde 55 hissesini göstererek kredi çeken Ojer Telekomünikasyon borcunu ödeyemedi. Alacaklı bankalar, Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na geçtiğimiz haftalarda başvuruda bulundu. Konuyla ilgili güncel bir gelişme bulunmuyor.
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eyyy spekülasyon kurumu neredesin?
AVEA, TÜRK TELEKOM’LA NEDEN BİRLEŞTİ?
TELEKOMCULAR DERNEĞİ’NİN AÇIKLAMASI:
Birleşmenin Vergi açısından durumu;
BTK’nın 2010-2014 yıllarını kapsayan son 5 yıla bakıldığında Türk Telekom toplamda 12.1 milyar TL kar ederken, Avea’nın son 5 yıllık zararı 4 milyar 287 milyon TL’yi bulmuştu…
Bu dönemde Türk Telekom kârı üzerinden Kurumlar Vergisi beyan etti ve ödedi.
Bu dönemde Türk Telekom ve Avea tek şirket olsaydı (12,1-4,2) 7,9 milyar üzerinden Kurumlar Vergisi ödeyecekti… Bir başka ifadeyle, 4.2 milyara tekabül eden (4.2*%20) 840 milyon vergiyi ödemeyecekti…
Bu durumda, Türk Telekom önemli bir vergi avantajı elde ediyor. Hazine de önemli bir oranda vergi kaybına uğruyor…
Türk Telekom İsmi Üzerine;
Biz Telekomcular Derneği Olarak “Türk Telekom’un özelleştirilmesi; Bir Talanın Hikayesi” başlıklı raporumuzda, Türk, Türkiye, Milli gibi isimlerin yalnızca Bakanlar Kurulu kararı ile verilebileceğine vurgu yaptıktan sonra bu konuda şöyle demiştik;
“Bugün Türk Telekomünikasyon AŞ’nin müşterilerinden önemli bir bölümü, Şirketin özelleştiğinden, bir bölümü de sermayesinin %55’inin yabancılara ait olduğundan haberdar değildir.
Şirket, ismindeki “TÜRK” kelimesi nedeni ile hâlâ bir kamu şirketi gibi algılanmakta, kamuya duyulan güvenden yararlanmakta, kendini yenileyememesine, müşteri ilişkilerinde bir gelişme sağlayamamasına rağmen, bu durum, müşterilerince kamu şirketi olarak algılandığı için hoşgörü ile karşılanmaktadır.
Bazı Mülki Amirler bile Türk Telekomünikasyon AŞ’yi bir kamu şirketi gibi görmekte, yalnızca kamu kuruluşlarının katıldıkları İl Koordinasyon kurullarına Türk Telekom yetkililerini de davet etmektedirler. Bu hatalı algılama, sektörde tam rekabetin gerçekleşmesini engellemekte, yeni oyuncuların pazardan yeterli pay alamamalarına neden olmaktadır.
Türk Telekomünikasyon A.Ş, ticaret unvanını ve markasını değiştirmeyerek, “Türk’ün adını sömürmektedir.” Harriri’lerin %55 hissesine sahip olduğu, Paul Doany’nin Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptığı Türk Telekomünikasyon AŞ’nin ticaret unvanında “Türk” kelimesinin yer alması, bize komik ötesi bir olay olarak gözüküyor.
Ayrıca, Osmanlı Meclisi Mebusanında konuşan Rum Mebus Boşo Efendinin, kendisinin Osmanlılıkla alakasının olmadığını vurgulamak için söylediği cümleyi hatırlatıyor: “Ben ancak Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım”
Kısacası; Türk Telekom da, ancak Harriri’ler kadar Türk’tür. Dolayısıyla hukuki olmayan, hukuki olsa bile etik olmayan, yanlışlığı tartışmasız olan bu komediye bir son verilerek, şirketin ticaret unvanındaki ve markasındaki “Türk” kelimesi kaldırılmalıdır.”
Peki sebep olan? Nah hesap verir...
Ne güzel memleket!
Tekel bir firma zarar açıklıyor, trollerde duygu sömürüsü yapıp konuyu dağıtıyorlar.
Telekom dün de rezildi bugün de rezil yarında rezil olacak.
Fiyat artırıp hizmeti yerinde saydırmanın ne kadar iğrenç bir tutum olduğunu herkes biliyor , bilenlerde bilmemezlikten geliyor.
Haram zıkkım olsun en tepeden en alt kademeye kadar bu duruma ortak olanlar icin telekomda.
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