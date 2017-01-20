Türk Telekom'un mobil internet bağlantısı çöktü

Bugün saat 11 sularında Türk Telekom hatlarda başlayan bağlantı sorunları kısa sürede Türkiye çapındaki birçok kullanıcıya yayıldı. Akıllı telefonlardan ve tabletlerden mobil veri bağlantısı aracılığıyla internete erişmeye çalışanlar ya bağlantının hiç sağlanamadığını ya da oldukça yavaş olduğunu dile getiriyor.

Henüz Türk Telekom cephesinden konuya dair resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada müşteri hizmetleriyle konuştuklarını belirten bazı kullanıcılar sorunun ülke çapında yaşandığını ve ne zaman giderileceğinin şu an için belirsiz olduğunu ifade ediyorlar. Twitter’da yer alan mesajlara bakılırsa problemin bazı bölgeler için kademeli olarak giderilmeye başlandığı anlaşılıyor.

Daha çok 4.5G mobil internet hizmetinde görülen aksaklıkların halen devam ettiği dile getiriliyor. Türk Telekom’un resmi destek hesabı olan "TTDestek" ise mobil internet sıkıntısıyla ilgili gelen tweet’lere cevap vermeye devam ediyor ancak henüz net bir bilgi alınabilmiş değil.