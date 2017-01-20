Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk Telekom'un mobil internet bağlantısı çöktü

Türk Telekom operatör kullanıcıları sabah saatlerinden bu yana mobil internette erişim sorunları yaşıyor. Kullanıcıların büyük bir bölümü halen akıllı cihazlardan internete bağlanamıyor.
2 yıl
19,2b
1
76
Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bugün saat 11 sularında Türk Telekom hatlarda başlayan bağlantı sorunları kısa sürede Türkiye çapındaki birçok kullanıcıya yayıldı. Akıllı telefonlardan ve tabletlerden mobil veri bağlantısı aracılığıyla internete erişmeye çalışanlar ya bağlantının hiç sağlanamadığını ya da oldukça yavaş olduğunu dile getiriyor.
Henüz Türk Telekom cephesinden konuya dair resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medyada müşteri hizmetleriyle konuştuklarını belirten bazı kullanıcılar sorunun ülke çapında yaşandığını ve ne zaman giderileceğinin şu an için belirsiz olduğunu ifade ediyorlar. Twitter’da yer alan mesajlara bakılırsa problemin bazı bölgeler için kademeli olarak giderilmeye başlandığı anlaşılıyor.
Daha çok 4.5G mobil internet hizmetinde görülen aksaklıkların halen devam ettiği dile getiriliyor. Türk Telekom’un resmi destek hesabı olan "TTDestek" ise mobil internet sıkıntısıyla ilgili gelen tweet’lere cevap vermeye devam ediyor ancak henüz net bir bilgi alınabilmiş değil.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Musty3535123 2 yıl en beğenilen
milletin vergileriyle kurulmuş şirketi yok parasına özelleştirin, hukuksuz birleşmesine göz yumun, gelirlerinin çok azına altyapı çalışmasına ayırıp parayı yurtdışına akıtmalarına ses çıkarmayın. altın yumurtlayan tavuğu öyle soydularki batma noktasına geldi. asıl acıklı olanda kimse olanlara ses çıkarmıyor..
milletin vergileriyle kurulmuş şirketi yok parasına özelleştirin, hukuksuz birleşmesine göz yumun, gelirlerinin çok azına altyapı çalışmasına ayırıp parayı yur...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +125
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 2 yıl
Turkcell pahalı,ama verdiği servis kalitesi sorunsuz.
1 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
estf 2 yıl
"süraat felakettir"
- Türk Telekom
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mustafa Dmrl 2 yıl
Yaklaşık 2 saattir ankara/keçiören de 4g hiç yok 3g de mesajı bile zor yolluyor. Turkcell'de paket olmadığı için Türk Telekom kullanıyorum paket olsa 1 gün bile kullanmıcamda çok kazık şuan :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ferrero78 2 yıl
O gun beni fitik ettiler. Askerlik sonucumu ogrencektim 10:30 da aciklanacakti. O kadar heyecanla bekledigim seydi 10 da bi gitti internet(Avea) 12:30 a kadar gelmedi. Telefonu kiracaktim az daha. Gittim internetcafeden baktim? Deli ettiler beni.
Malatya cikti :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 2 yıl
ronaldoya kız lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 2 yıl
750 dk hy
1000 sms
5gb
Hazır kart
35tl
Turkcell
Nesi pahalı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 2 yıl
Hala daha telekomun özelleştirilmesi hakkında bilgisi olmayanların yorumları en üst sırada. Amma cahil var forumda.
Telekom satılmadı, sadece %51 hissesi ogere 15 yıllığına kiralandı. Sözleşme süresi bitince kim iyi fiyat verirse o işletmeyi devir alacak. Bu yapılırken türksat gibi bölümler telekomdan ayrıldı devlette kaldı.
Geri hisse hazineye ait hazinede bir kısmını borsaya açtı. Hazine şirket 10 lira kazandıysa kardan payına düşeni alıyor. Şirket kardan vergisini maliyeye tıkır ödüyor yine devlet kazanıyor.
Devlette iken 128 kbps hız alamıyordunuz ne tez unuttunuz, bizde herkes yandaşını devlete yerleştirme kafasında olduğu için devlet kurumları yıllarca zarar etti gelen yedi giden yedi borcu bizim cebimizden çıktı çıkıyor.
Şuanda 3 operatör olmasa sen 20 liraya 1000 dk 1000 sms 4 gb net tarifesini rüyanda görürdün. Hiç unutmam 2002 üniversitedeyim güya turkcell hatlı telefon var ama konuşmaya korkuyoruz fatura gelirse neder nasıl öderiz diye. Bir iki dakka görüşme yaptım cesaret 15 tl fatura geldi pederden bir ton fırça yediğimi bilirim.
Sizin gibi doğrudan nimete konan 15-20 yaş arası çoluk çocuk burda ayaza sallarsınız tabii. Sizi 1 hafta suriyeye göndermek lazım elinizdekinin kıymetini öğrenirsiniz vallahi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl
DH, citizeni TT mobil bölümüne staja mı yolladı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mnr980 2 yıl Guest-F8946C419
Catology
DH, citizeni TT mobil bölümüne staja mı yolladı?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engink 2 yıl
çökme değil o, sansür denemesi yapılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iso227 2 yıl
turkcell den TT ye geçicektim bu haberden sonra vazgeçtim.TT baya hızlanmıştı ama virajları alalamamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fullflavor1977 2 yıl
Teorik olarak devlet`in vatandasa saglamasi gereken, temel egitim, saglik, guvenlik ve altyapi ( yol, elektrik vs... ) bunlar icinde vergi oduyoruz....
vatandasin devlete hizmeti degil, devletin vatandasa hizmetidir. malesef bizde oteden beri gelen memur zihni, ben cok bilirim edasi bu temeli bile sorgulatiyor.
devlet, hicbir kar getiren isletmeyi yonetmemesi gerekir, cunku hem temel gorevi degil, hem verimlilik acisindan halkin temel isteklerine cevap veremez.
Turk Telekomun ben gecmisini iyi bilirim turgut ozal zamaninda 20 milyar dolara ozellestirme olacakken, o zamanin Mumtaz Soysallari yani SHP`si karsi cikmisti, 10 sene sonra 2-3 milyar dolara ozellestirildi. ama harbiden o zamanin degeri oydu. yani devletci kesim yuzunden halk 17 milyar dolardan oldu, hatirlarmisiz 10 milyar dolar IMF1den borc almak icin tum anahtarlari ve gururumuzu vermistik....
Bugun onunuzde alternatif var, ben TTnet hizmetinden memmun degilim, bir diger baska firma ile anlastim. eskiden 70lerin motor teknolojisini kullanip 85 model doganlari size satan zihniyeti hemen unuttunuz, baska bir alternatifinizde yoktu.
bugun denetleme diyorsunuz elbette ozel sektor denetlencek ama durum suki denetleyen zaten devlet memuru olmak zorunda, buda bircok ucu acik durumlari bizim onumuzu getiriyor.
bircok yanlis var, acayip artan hatta olmamasi gereken OTV... harclar.... kacak elektrik bedelinin bize odetilmesi.... internetimize gelen nereleri gezebilicegimiz adina kisitlamalar... yaptigimiz kontratlarin hukuk olarak degeri olmamasindan vesayire..bunlara yonelin arkadaslar...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19238 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
türk telekom, fiber internet ve
7 etiket daha mobil internet bağlantı sorunu Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tesla’nın geliştirilmiş otomatik pilotu kazaları %90 azaltabilir 2 yıl Yarıyıl tatilindeki çocukları internetteki tehlikelere karşı korumanın yolları 2 yıl Huawei’nin Android 7.0 yol haritası sızdırıldı 2 yıl Apple'dan Qualcomm'a 1 milyar dolarlık dava 2 yıl Microsoft yeni Windows 10 Pil Optimizasyon özelliğini duyurdu 2 yıl Google, yazılım araçları geliştiren Fabric’i Twitter'dan satın aldı 2 yıl “Nintendo Switch zayıf kalıyor” 2 yıl Yılın ilk yarısında güncelleme alacak Samsung cihazları belli oldu 2 yıl 2si1 "Gerçekten Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Dünyanın en uzun menzilli elektrikli aracı: Tesla Model S 100D 2 yıl İnsan beynini taklit eden çip, hastalıkların gizemini çözecek 2 yıl Anti-drone silahları Davos'ta kuş uçurmadı 2 yıl Alfa Romeo Giulia'nın Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl ABD'de oyun pazarı 30 milyar doların üstünde bir büyüklüğe ulaştı 2 yıl Sony’den kötü haber, önceki modellere Android 7.0 güncellemesi durduruldu (Güncellendi) 2 yıl LinkedIn baştan aşağı yenilenen tasarımını görücüye çıkardı 2 yıl Şimdi de LG G6 kılıfları sızdırıldı 2 yıl Samsung Galaxy A 2017 serisi telefonlar ülkemizde: İşte fiyatlar ve detaylar 2 yıl Huawei tasarımcısına bilgi sızdırmaktan göz altı 2 yıl Dikkat: Instagram hesabınız bu kadar kolay çalınıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Türk Telekom'un mobil internet bağlantısı çöktü Sonraki Sistem Global Avrupa Birliği Fonlarına erişme kapısını aralıyor 2 yıl Tesla'nın kaza soruşturması tamamlandı: Otomatik pilotun kusuru yok 2 yıl Google servisleri üzerinden 1 milyar dolarlık hack 2 yıl Western Union'a ''dijital dolandırıcılığa yardım ve yataklık'' cezası 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7'deki sorunu 23 Ocak'ta açıklayacak 2 yıl Shelby, 50. yılını 750 beygirlik Super Snake modeli ile kutluyor 2 yıl Oscar ödüllü oyuncu THY’nin yeni reklam yüzü oldu [Güncellendi] 2 yıl Samsung Galaxy S7 için önemli yeniliklerle dolu Android 7.0 Nougat güncellemesi başladı 2 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'dan son fragman yayınlandı 2 yıl Super Mario Run'ın Android platformuna geliş tarihi belli oldu 2 yıl Lenovo Legion Y720 ön inceleme videosu: Dolby Atmos'lu oyun bilgisayarı 2 yıl Çin, kömür ile çalışan elektrik santrallerinin yapımını durdurdu 2 yıl Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir 2 yıl Alzheimer tedavisi için yeni bir yöntem: 5-D Parmak izi 2 yıl Adobe Acrobat’ın habersiz yüklenen Chrome eklentisinde büyük açık 2 yıl GarageBand ve Logic Pro X uygulamaları güncelleniyor 2 yıl LG G6 davetiyeleri dağıtıma çıktı 2 yıl Yeni Dell XPS 27 hepsi bir arada "4K IPS ekran ve entegre soundbar" 2 yıl Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim