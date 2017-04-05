Türk dizilerinden ihracat rekoru: 2023 hedefi 750 milyon dolar!

Türk dizi sektörü son yıllardaki hızlı yükselişini sürdüyor. Tüm dünyada büyük ilgi gören Türk dizileri, geçtiğimiz günlerde Cannes'da düzenlenen ve tüm dünyadan dizi yapımcılarını bir araya getiren MIPTV etkinliğinde de adından sıkça söz ettirdi. İçerde ve Vatanım Sensin gibi sevilen dizilerin dünyanın dört bir yanından televizyon kanallarına satıldığı MIPTV'de Türk dizilerinin gördüğü yoğun ilgi, Variety'nin de dikkatinden kaçmadı.

Amerika'dan Sonra En Çok Dizi İhraç Eden Ülke

Eğlence dünyasının en prestijli dergileri arasında yer alan Variety, Türk dizilerinin son yıllardaki yükselişi hakkında bir haber yayınladı. Bu habere göre Türkiye, Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülke haline gelmiş durumda. Variety'nin haberine göre Türk dizileri özellikle Güney Amerika ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Şili, Peru, Panama ve Uruguay gibi Latin Amerika ülkelerinde geçtiğimiz yıl en çok izlenen 15 diziden dördü Türk dizisiydi.

Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra Balkan ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'da da Türk dizileri büyük ilgi görüyor. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan rakamlara göre Türk dizilerinin yurt dışına satılmasından elde edilen yıllık gelir 350 milyon dolara ulaşmış durumda. 2008 yılında bu rakamın 10 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında, Türk dizi sektörünün müthiş yükselişi net bir şekilde görülüyor.

Hedef 750 Milyon Dolar

Üstelik bu hızlı yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Günümüzde 140'tan fazla ülkeye dizi ihraç eden Türk dizi ihracatçıları, 2023'te Türk dizilerinden elde edilen yıllık ihracat gelirinin 750 milyon dolara ulaşmasını hedefliyor.

Türkiye'nin online dizi alanına girmesi de MIPTV'de dikkat çeken gelişmelerden biriydi. Türkiye'nin ilk online dizisi olan Masum ve Puhu TV tarafından yayınlanacak olan Fi, MIPTV'de ilgiyle karşılandı. Süreleri 2 saati aşan standart Türk dizilerinin aksine 50'şer dakikalık bölümlerden oluşan bu online diziler, Türk dizi sektörü için yeni bir devrin başlangıcı olarak görülüyor. Bu arada Netflix'in de ilk orijinal Türk dizisini çok yakında duyuracağı söyleniyor.

http://variety.com/2017/tv/global/turkish-tv-dramas-phi-second-chance-masum-1202019972/