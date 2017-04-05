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Türk dizilerinden ihracat rekoru: 2023 hedefi 750 milyon dolar!

Dizi ihracatından elde ettiği yıllık gelir 350 milyon dolara ulaşan Türkiye, Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ikinci ülke oldu. Bu rakamın 2023'de 750 milyon dolara yükselmesi hedefleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Türk dizi sektörü son yıllardaki hızlı yükselişini sürdüyor. Tüm dünyada büyük ilgi gören Türk dizileri, geçtiğimiz günlerde Cannes'da düzenlenen ve tüm dünyadan dizi yapımcılarını bir araya getiren MIPTV etkinliğinde de adından sıkça söz ettirdi. İçerde ve Vatanım Sensin gibi sevilen dizilerin dünyanın dört bir yanından televizyon kanallarına satıldığı MIPTV'de Türk dizilerinin gördüğü yoğun ilgi, Variety'nin de dikkatinden kaçmadı.

Amerika'dan Sonra En Çok Dizi İhraç Eden Ülke  

Eğlence dünyasının en prestijli dergileri arasında yer alan Variety, Türk dizilerinin son yıllardaki yükselişi hakkında bir haber yayınladı. Bu habere göre Türkiye, Amerika'dan sonra en çok dizi ihraç eden ülke haline gelmiş durumda. Variety'nin haberine göre Türk dizileri özellikle Güney Amerika ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Şili, Peru, Panama ve Uruguay gibi Latin Amerika ülkelerinde geçtiğimiz yıl en çok izlenen 15 diziden dördü Türk dizisiydi.
Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra Balkan ülkeleri, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'da da Türk dizileri büyük ilgi görüyor. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan rakamlara göre Türk dizilerinin yurt dışına satılmasından elde edilen yıllık gelir 350 milyon dolara ulaşmış durumda. 2008 yılında bu rakamın 10 milyon dolar olduğu göz önüne alındığında, Türk dizi sektörünün müthiş yükselişi net bir şekilde görülüyor.

Hedef 750 Milyon Dolar 

Üstelik bu hızlı yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Günümüzde 140'tan fazla ülkeye dizi ihraç eden Türk dizi ihracatçıları, 2023'te Türk dizilerinden elde edilen yıllık ihracat gelirinin 750 milyon dolara ulaşmasını hedefliyor.
Türkiye'nin online dizi alanına girmesi de MIPTV'de dikkat çeken gelişmelerden biriydi. Türkiye'nin ilk online dizisi olan Masum ve Puhu TV tarafından yayınlanacak olan Fi, MIPTV'de ilgiyle karşılandı. Süreleri 2 saati aşan standart Türk dizilerinin aksine 50'şer dakikalık bölümlerden oluşan bu online diziler, Türk dizi sektörü için yeni bir devrin başlangıcı olarak görülüyor. Bu arada Netflix'in de ilk orijinal Türk dizisini çok yakında duyuracağı söyleniyor.

http://variety.com/2017/tv/global/turkish-tv-dramas-phi-second-chance-masum-1202019972/ Yorum Yaz
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ahmetkep 2 yıl
Aslında ilginç beklenmedik görülebilir bu haber fakat oldukça doğal bir gelişme. Çünkü dünya üzerinde en çok TV izleyen millet türklermiş. Hemde uzak ara.. Hâl böyle olunca dizi yapımcıları arasında ciddi bir rekabet ortamı dönüyor. Bu da başarıyı getiriyor.
Aslında ilginç beklenmedik görülebilir bu haber fakat oldukça doğal bir gelişme. Çünkü dünya üzerinde en çok TV izleyen millet türklermiş. Hemde uzak ara.. Hâl...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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CeeMoo 2 yıl ahmetkep
ahmetkep

Aslında ilginç beklenmedik görülebilir bu haber fakat oldukça doğal bir gelişme. Çünkü dünya üzerinde en çok TV izleyen millet türklermiş. Hemde uzak ara.. Hâl böyle olunca dizi yapımcıları arasında ciddi bir rekabet ortamı dönüyor. Bu da başarıyı getiriyor.

Abd bu teorinizi çürütmüyor mu ?
ahmetkepAslında ilginç beklenmedik görülebilir bu haber fakat oldukça doğal bir gelişme. Çünkü dünya üzerinde en çok TV izleyen millet t...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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helluri 2 yıl
2023 de lozan anlaşması da sona eriyor, onu da ilk mesaja ekleyebilir miyiz lütfen
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zingfth 2 yıl
Yürüyün bee. ABD dediğin zaten film ve silah yapımı üzerine kurulmuş bir ülke..
Bizim için sırada silah kaldı ))
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TearsForFears 2 yıl
Yabancı dizilerden sonra türk dizileri kalite olarak çok aşağıda kalıyor, üstelik bölüm süreleri 2 saati bile geçebiliyor. Yabancı dizilerde hem aksiyon sahneleri daha iyi hem de olaylar daha hızlı gerçekleşiyor. Bizim türk dizileri 1 saate indiği vakit büyük gelişme gösterecektir. Netflix şöyle güzelinden türk dizisi hazırlasada dizi görsek. Şu içerde yi netflix yapsa 40-50 dakikalık bölümlerle daha güzel olurdu.
Altyazılı dizi izleyemeyen kitleyide anlamak güç. Orijinal sesler varken gidip dizinin tüm atmosferinin içine eden dublajlı izliyorlar. Alt
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McCarty 2 yıl
Gürkan Genç söylemişti Şili'de ve arjantinde muhteşem yuzyıl oynuyor diye. yani dünyanın dört bir yanında dizilerimiz gösteriliyor. güzel gelişme.
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shadowtr 2 yıl
Yerli dizileri bizler çok beğenmiyoruz ama belli başlı kritik noktaları var, bu yüzden talep görüyor olabilirler.
Bir kere tv yayıncıları için müthiş ekonomik. Prime-time ı tek bir dizi ile doldurabiliyor.
İkincisi dizi yavaş ilerlediği için takibi kolay, izleyiciyi yormuyor. Dolayısıyla izleyici ekrana bağlı kalmadan diziyi takip edebiliyor. Kaçırdığı sahne yok. Adam yürürken sen bir yandan çayını iç, sohbetini et, bir yandan diziye bak göz ucuyla. Kaçırdığın bir şey yok.

Bu yavaş ilerleyiş orta yaş üstü izleyici kitlesi için daha cazip geliyor.
Amerikan dizileri öyle değil mesela. Pür dikkat izliyoruz, geri alıp bir daha izliyoruz kaçırdığımız yerleri. Telefon çalsa bakmıyoruz falan, boşluk yok yani dizide.
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powersmachine54 2 yıl
Bu Türk dizilerimiz neden çok gelişmiş ülkelere Kuzey Amerika, İngiltere gibi gelişmiş ülkelere satılmıyor. Gerçi adamların Game of thrones, Sherlock gibi yapımları var. Bizim yerli yapımları ne yapsınlar. Ancak Güney Amerika gibi ülkelere satarlar.
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SerhatxK 2 yıl
Ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş ülkelerde Türk dizileri yayınlanıyor mu? Başarı kıstası bu olmalı.
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HesapsızKitapsız 2 yıl

Müteahhitlerin dişinin kovuğuna yetmez o para. Komik rakamlar bunlar peh...
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
güldüm.
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E.R.W. 2 yıl
Kesin IQ su düşük ülkeler izliyordur çünkü diğer türlü bünye kaldırmaz bu dizileri.
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