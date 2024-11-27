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    Amazon'un Voltron filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor

    Amazon MGM çatısı altında hazırlanan büyük bütçeli Voltron filmi yavaş yavaş şekilleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Henry Cavill'e eşlik edecek isimler belli olmaya başladı.
    Voltron filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    80'li yılların en sevilen, en popüler animasyon dizilerinden biri olan Voltron, live-action (animasyon olmayan) bir film olarak sinemaya uyarlanıyor. 2005'ten beri çekilmeye çalışılan Voltron filmi, nihayet somut bir hâle bürünüyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay, filmin başrollerinde genç oyuncu Daniel Quinn-Toye'a Henry Cavill (Man of Steel)'in eşlik edeceği açıklanmıştı. Bu hafta, onlara eşlik edecek diğer isimler de belli olmaya başladı.

    Cavill ve Toye'a katılan ilk isimler; American Fiction ile Oscar adaylığı kazanan Sterling K. Brown, daha çok şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Rita Ora ve genç oyuncu John Kim oldu. Hafta başında açıklanan bu üç oyuncuya, bugün üç yeni isim daha eklendi. Bu kez de Alba Baptista, Samson Kayo ve Tharanya Tharan'ın oyuncu kadrosuna dâhil olduğu duyuruldu.

    Voltron'ın Oyuncu Kadrosu Genç İsimlerden Oluşuyor

    Amazon MGM çatısı altında hazırlanan Voltron filmi kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilecek olsa da bu bütçenin küçük bir kısmı oyuncu kadrosuna gidecek gibi görünüyor. Zira Henry Cavill ve Sterling K. Brown dışında, şu ana kadar açıklanan kadroda kayda değer pek fazla isim yok. Film ekibi daha çok, genç ve çıkış yapan isimlerden oluşan bir kadro kuruyor.

    Voltron filmini, daha önce Skyscraper ve Red Notice gibi aksiyon filmlerine imza atan Rawson Marshall Thurber yönetecek. Önceki filmleri epey zayıf olan Rawson Marshall Thurber ile bu hafta açıklanan oyuncu kadrosunu yan yana koyduğumuzda, Voltron'ın, en azından kağıt üzerinde, heyecan yaratan bir film olduğunu söylemek zor. Ama tabii günün sonunda bizi şaşırtan bir yapımla da karşılaşabiliriz.

    Dönemin Japon animelerinden esinlenen Voltron, aslan görünümlü robotları kontrol eden bir grup uzay maceracısını takip ediyor. Bu robotlar, bir araya gelerek Voltron olarak bilinen devasa süper robotu oluşturuyor. Film uyarlamasının konusu henüz açıklanmadığı için, bu hikâyeye tam olarak nasıl bir yorum getirileceği belirsizliğini koruyor.

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