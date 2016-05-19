Türk girişimci Türkiye’de ticari amaçlı İHA üretecek

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İnsansız Hava Araçları gerek askeri alanda gerekse ticari kullanım nitelikleri ile çağın gözde oyuncaklarından. Ülkemizde de askeri anlamda bu odakta ciddi çalışmalar yürütülürken şimdi de ticari odaklı bir girişim haberi geldi.

Tübitak’ın Bireysel Genç Girişim Programı ve ODTÜ’nün Teknokent’i kapsamında destek bulan Murat Sağlam, Türkiye’de ilk defa ticari amaçlı insansız hava aracı üretimini gerçekleştirecek. OTANTİHA Projesi olarak adlandırılan çalışma kapsamında bir hava aracı geliştirilecek. Araç geliştirildikten sonra kurulacak şirket üzerinden İHA’nın pazarlanması sağlanacak.

Akıllı telefonlar veya tabletler ile Wi-Fi üzerinden sağlanan bağlantı ile kontrol edilebilecek olan insansız hava aracı, kullanıcısını takip gibi yetenekler ile donatılacak. Ayrıca üzerinde yer alacak olan dahili kamerası sayesinde yüksek çözünürlüklü video kaydedebilecek ya da fotoğraf çekebilecek.

Modüler Yapı

Modüler bir donanım alt yapısı ile geliştirilecek olan hava aracı, ihtiyaçlar ölçeğinde yeni ekipmanların montajına veya modifikasyonlara imkan tanıyacak. Araç takip özellikleri ile otonom kontrol kararları alma, otomatik iniş, çarpışma önleme gibi imkanlara sahip olacak.

Küresel ölçekteki standartlara uygun üretilerek profesyonel amaçlarla kullanıma uygun bir insansız hava aracının ortaya çıkması planlanan proje sonunda yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışa sunulması hedefleniyor.