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Türk girişimci Türkiye’de ticari amaçlı İHA üretecek

Ticari amaçlı üretilen insansız hava araçlarına yerli bir alternatif geliyor. ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen genç girişimcinin OTANTİHA Projesi’ne dair detaylar yazımızda.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk girişimci Türkiye’de ticari amaçlı İHA üretecek
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İnsansız Hava Araçları gerek askeri alanda gerekse ticari kullanım nitelikleri ile çağın gözde oyuncaklarından. Ülkemizde de askeri anlamda bu odakta ciddi çalışmalar yürütülürken şimdi de ticari odaklı bir girişim haberi geldi.

Tübitak’ın Bireysel Genç Girişim Programı ve ODTÜ’nün Teknokent’i kapsamında destek bulan Murat Sağlam, Türkiye’de ilk defa ticari amaçlı insansız hava aracı üretimini gerçekleştirecek. OTANTİHA Projesi olarak adlandırılan çalışma kapsamında bir hava aracı geliştirilecek. Araç geliştirildikten sonra kurulacak şirket üzerinden İHA’nın pazarlanması sağlanacak.

Akıllı telefonlar veya tabletler ile Wi-Fi üzerinden sağlanan bağlantı ile kontrol edilebilecek olan insansız hava aracı, kullanıcısını takip gibi yetenekler ile donatılacak. Ayrıca üzerinde yer alacak olan dahili kamerası sayesinde yüksek çözünürlüklü video kaydedebilecek ya da fotoğraf çekebilecek.

Modüler Yapı

Modüler bir donanım alt yapısı ile geliştirilecek olan hava aracı, ihtiyaçlar ölçeğinde yeni ekipmanların montajına veya modifikasyonlara imkan tanıyacak. Araç takip özellikleri ile otonom kontrol kararları alma, otomatik iniş, çarpışma önleme gibi imkanlara sahip olacak.

Küresel ölçekteki standartlara uygun üretilerek profesyonel amaçlarla kullanıma uygun bir insansız hava aracının ortaya çıkması planlanan proje sonunda yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışa sunulması hedefleniyor. 


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Firaristt 3 yıl
Tübitak tarafından ümitli değilim ama ODTÜ tarafından ümit var bence. Bakarsınız yerli Elon Musk olurlar...
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tobepeople 3 yıl
ODTÜ'yü en azından bir gidip görün Avrupa şehirlerinden farksız ,kuralları ,öğrencileri yeşilliği, kimse yerlere çöp atmaz ,araçlar yayalara yol verir, 30-50 arasında hız yapılır kendi trafik polisine sahiptir, dünyanın en iyi 100 üniversitesinden birisidir ki Türkiye'de bu ilk üniversite anlamına geliyor bunlara rağmen bütçesi düşürülüyor her sene en yüksek bütçeyi alması gerekirken dereceye girmek başarıdır o bahsettiğiniz şeyler devrimci niyetine dolanan bir kaç öğrenci topluğu bu yüzde 1 bile değildir yani aynı mahallede aynı iş yerinde bilemezsin ki kaç tane tecavüzcü , terörist ,sapık var aynı şekilde kaç tane dini bütün okulda kim bilir kaç tane Pedofili var boş iş bunlar yaşadığımız müddetçe her türlü insana rastlayacağız ön yargınızı kaldırın artık dünyanın en iyi okullarından birisi ODTÜ Türkiye'de ise tek bir gidip görün en azından ne kadar farklı olduğunu belki anlarsınız gelen herkes uyum sağlar ben şahsen ormanda yürüyüş yapıyormuşum gibi hissediyorum sürekli arada bir de meyvelerden toplarım gezerken huzur veren bir yerdir.
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OneMinuteTR 3 yıl
Firaristt
OneMinuteTR Koca TÜBİTAK dan ümitli değilmişde terörist yetiştiren ODTÜ den ümitliymişmiş

Okunmuş fasulyeye ödül veren Tübitak mı? Papaz eriğini imam eriğine dönüştüren projeleri ödüllendiren Tübitak mı? Hani şu yandaşların doluştuğu Tübitak mı? Aynı Tübitaktan mı bahsediyoruz? ASELSAN, TSK AR-GE demek terörist yetiştiren ODTÜden mezunları almış demek. Hemen ASELSANı kapatalım. TSKyı da dağıtalım. Malum, terörist yetiştiren okuldan mezun olan adamların silahı kullanılmaz.Askerimizi vurabilir o silahlar. İmam eriği atarız en kötü. Hatta kötü söz söylersek eriklere daha çabuk bozulurlar ve düşmanı yeneriz. ODTÜ dediğiniz üniversite bu ülkede gerçekten bilim ve araştırma yapılan çok az sayıdaki birkaç yerden biri. Bu ülkenin en iyilerinin hatırı sayılır bir kısmı ODTÜ ve İTÜ mezunu. Şimdi maddi ve siyasi sıkıntıları olsa da hala üretimin olduğu ender yerlerden biri ODTÜ. Çalışın da ODTÜye girin, teröristler yerine siz girersiniz, madem öyle diyorsunuz.

Ayet okununca yaklaşık 3 kat fazla büyüyen bitkiye ödül vermiş diye dırdır ediyorsunuz nasıl beyinsizlersiniz siz?:) Verimlilik adına çok güzel bir şey bu ama sanırım bunu anlayacak kapasite yok sizde. Ha bir de din düşmanlığınız vardı değil mi ondan dolayı böyle yapıyorsunuz ateyizler sizi:) Klasik müzik dinletilen bitki 3 kat büyüdü diye haber yapsalar ayakta alkışlarsınız ama ayet lafını duyunca kuduruyorsunuz. Papaz eriğini imam eriğine çevirmek durumuna gelirsek bu TÜBİTAK tarafından yalanlandı bunu sizin gibi troller uydurmuştur zaten ülkemizin prestijli kurumlarından olan TÜBİTAK ı siz sözlük ve çapulcu çetesi sürekli kötülemeye çalışıyorsunuz yok müdürü oradan gelme yok projelerini beğenmedim vb vb. ODTÜ den sadece ve sadece terörist çıktığını söylemedim ama lafları nerenden alıyorsan artık..:) Ve yine beyinsizliğini ortaya koydun madem ASELSAN a TSK ya bütün kurumlara yandaşlarımızı alıyoruz ODTÜ den niye adam alalım kendi kendini yalanladın bak:) ah siz yok musunuz kendini akıllı sanan cahiller sürüsü:) Bu arada Ar-Ge yada TSK Ar-Ge diye bir kuruluşumuz yok Ar-Ge nin anlamı Araştırma ve Geliştirmedir her kurum ve kuruluş yapabilir:)) İşte işin aslı böyle führerci çocuk öyle ekşiden oradan buradan beyinsizce yazılmış ENTRİ lerden aldığın bilgileri buraya kafanda düzenleyerek kopyala yapıştır yaparsan şaplağı yersin:)
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yimmasabi 3 yıl
Bu senede Dünya 3. sü oldu Anadolu Üniversitesi, Geliştirilen model ile Sanırım Havacılık Bölümünde Pazartesi bir uçuş düzenlenecek.
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yimmasabi 3 yıl
Bu haberin pek bir özelliği yok ki, daha proje bile oluşmamış. Zaten bu şekilde araştırma yapan yüzlerce kişi var Türkiye'de.
Haber yapıyorsanız aşağıdaki gençleri haber yapın. Dünya 6.sı oldular.
Emeklerine kurban
mfurkanbahat.blogspot.com.tr/...
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Mazzini 3 yıl
Bu arada şuan gördüklerim arasında fırçasız motorlu jjrc x1 modelinden daha ucuz görmedim benzer özellik ve kalitede aynı fiyata yapabilirseler düşünmeden alırım.
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Firaristt 3 yıl
Tübitak tarafından ümitli değilim ama ODTÜ tarafından ümit var bence. Bakarsınız yerli Elon Musk olurlar...
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