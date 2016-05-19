Türk girişimci Türkiye’de ticari amaçlı İHA üretecek

Tübitak’ın Bireysel Genç Girişim Programı ve ODTÜ’nün Teknokent’i kapsamında destek bulan Murat Sağlam, Türkiye’de ilk defa ticari amaçlı insansız hava aracı üretimini gerçekleştirecek. OTANTİHA Projesi olarak adlandırılan çalışma kapsamında bir hava aracı geliştirilecek. Araç geliştirildikten sonra kurulacak şirket üzerinden İHA’nın pazarlanması sağlanacak.
Akıllı telefonlar veya tabletler ile Wi-Fi üzerinden sağlanan bağlantı ile kontrol edilebilecek olan insansız hava aracı, kullanıcısını takip gibi yetenekler ile donatılacak. Ayrıca üzerinde yer alacak olan dahili kamerası sayesinde yüksek çözünürlüklü video kaydedebilecek ya da fotoğraf çekebilecek.
Modüler Yapı
Modüler bir donanım alt yapısı ile geliştirilecek olan hava aracı, ihtiyaçlar ölçeğinde yeni ekipmanların montajına veya modifikasyonlara imkan tanıyacak. Araç takip özellikleri ile otonom kontrol kararları alma, otomatik iniş, çarpışma önleme gibi imkanlara sahip olacak.
Küresel ölçekteki standartlara uygun üretilerek profesyonel amaçlarla kullanıma uygun bir insansız hava aracının ortaya çıkması planlanan proje sonunda yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışa sunulması hedefleniyor.
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Ayet okununca yaklaşık 3 kat fazla büyüyen bitkiye ödül vermiş diye dırdır ediyorsunuz nasıl beyinsizlersiniz siz?:) Verimlilik adına çok güzel bir şey bu ama sanırım bunu anlayacak kapasite yok sizde. Ha bir de din düşmanlığınız vardı değil mi ondan dolayı böyle yapıyorsunuz ateyizler sizi:) Klasik müzik dinletilen bitki 3 kat büyüdü diye haber yapsalar ayakta alkışlarsınız ama ayet lafını duyunca kuduruyorsunuz. Papaz eriğini imam eriğine çevirmek durumuna gelirsek bu TÜBİTAK tarafından yalanlandı bunu sizin gibi troller uydurmuştur zaten ülkemizin prestijli kurumlarından olan TÜBİTAK ı siz sözlük ve çapulcu çetesi sürekli kötülemeye çalışıyorsunuz yok müdürü oradan gelme yok projelerini beğenmedim vb vb. ODTÜ den sadece ve sadece terörist çıktığını söylemedim ama lafları nerenden alıyorsan artık..:) Ve yine beyinsizliğini ortaya koydun madem ASELSAN a TSK ya bütün kurumlara yandaşlarımızı alıyoruz ODTÜ den niye adam alalım kendi kendini yalanladın bak:) ah siz yok musunuz kendini akıllı sanan cahiller sürüsü:) Bu arada Ar-Ge yada TSK Ar-Ge diye bir kuruluşumuz yok Ar-Ge nin anlamı Araştırma ve Geliştirmedir her kurum ve kuruluş yapabilir:)) İşte işin aslı böyle führerci çocuk öyle ekşiden oradan buradan beyinsizce yazılmış ENTRİ lerden aldığın bilgileri buraya kafanda düzenleyerek kopyala yapıştır yaparsan şaplağı yersin:)
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Emeklerine kurban
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