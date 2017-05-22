Türk öğrencilerden göz bebeğiyle kontrol edilen tekerlekli sandalye

Temmuz Ayında Gerçeğe Dönüşecek
‘’Göz bebeği kontrollü tekerlekli sandalye’’ isimli projede ekip, kullanıcının sadece göz bebeğini sağa, sola veya ileriye oynatarak tekerlekli sandalyenin kontrol edilmesine olanak sağlıyor ve bu yanıyla proje daha önce gördüğümüz gözün açılıp kapatılmasıyla kontrol edilen tekerlekli sandalyelerden ayrılıyor. Şu an sadece prototipi hazırlanan sandalyenin gerçek hayata taşınması ise önümüzdeki temmuz ayında TÜBİTAK’ın vereceği destek ile gerçekleşecek.
Alperen Kara’nın yaptığı açıklamalara göre tekerlekli sandalyenin çalışma prensibi ise şu şekilde: Kullanıcıya özel gözlük veya kaskta bulunan kameralar kullanıcının göz bebeğine odaklanarak onun hareketini tespit edecek ve ekibin kullandığı özel işleme metodlarıyla göz bebeğinin hareketlerine bağlı olarak tekerlekli sandalye hareket edecek böylece hastalar herhangi bir kişinin yardımına ihtiyaç duymaksızın tekerlekli sandalyeyi kullanabilecek.
Ekip Türkiye’de bir ilk olan ve dünya genelinde de sayısı oldukça az olan bir projeye imza attıkları için mutluluk duyarken MS ve ALS hastalarına da yardım ederek yararlı bir proje hazırladıklarını dile getirdi.
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Alperen Kara’nın yaptığı açıklamalara göre tekerlekli sandalyenin çalışma prensibi ise şu şekilde: Kullanıcıya özel gözlük veya kaskta bulunan kameralar kullanıcının göz bebeğine odaklanarak onun hareketini tespit edecek ve ekibin kullandığı özel işleme metodlarıyla göz bebeğinin hareketlerine bağlı olarak tekerlekli sandalye hareket edecek böylece hastalar herhangi bir kişinin yardımına ihtiyaç duymaksızın tekerlekli sandalyeyi kullanabilecek.
Ne güzel aynı stephen hawking in kullandığı gibi
bence bu projeye aile ve sosyal politikalar bakanlığı sahip çıkmalı.
gençler iyi iş çıkarmış. umarım geliştirilerek daha verimli daha etkin ürünlerin ortaya çıkmasına ilham kaynağı olur.
Siz çok yanlış gelmişsiniz hocam.
Önde engel varsa otomatik fren yapan tekerlekli sandalye projesiydi bizim proje de, bu çok daha gelişmiş hali.