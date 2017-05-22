Türk öğrencilerden göz bebeğiyle kontrol edilen tekerlekli sandalye

Erciyes Üniversite’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde son sınıfta bulunan 3 öğrenci, bitirme tezi kapsamında önemli bir projeye imza attı. Alperen Kara, Kübra Uyanık ve Osman Nuri Koç’un geliştirme safhasında görev aldığı projede ekibin de belirttiği gibi boynundan aşağısını kontrol edemeyen (omurilik felçi ve MS gibi hastalıklara sahip) bireylerin kendi hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri adına yeni nesil bir tekerlekli sandalye geliştirildi.

Temmuz Ayında Gerçeğe Dönüşecek

‘’Göz bebeği kontrollü tekerlekli sandalye’’ isimli projede ekip, kullanıcının sadece göz bebeğini sağa, sola veya ileriye oynatarak tekerlekli sandalyenin kontrol edilmesine olanak sağlıyor ve bu yanıyla proje daha önce gördüğümüz gözün açılıp kapatılmasıyla kontrol edilen tekerlekli sandalyelerden ayrılıyor. Şu an sadece prototipi hazırlanan sandalyenin gerçek hayata taşınması ise önümüzdeki temmuz ayında TÜBİTAK’ın vereceği destek ile gerçekleşecek.

Alperen Kara’nın yaptığı açıklamalara göre tekerlekli sandalyenin çalışma prensibi ise şu şekilde: Kullanıcıya özel gözlük veya kaskta bulunan kameralar kullanıcının göz bebeğine odaklanarak onun hareketini tespit edecek ve ekibin kullandığı özel işleme metodlarıyla göz bebeğinin hareketlerine bağlı olarak tekerlekli sandalye hareket edecek böylece hastalar herhangi bir kişinin yardımına ihtiyaç duymaksızın tekerlekli sandalyeyi kullanabilecek.

Ekip Türkiye’de bir ilk olan ve dünya genelinde de sayısı oldukça az olan bir projeye imza attıkları için mutluluk duyarken MS ve ALS hastalarına da yardım ederek yararlı bir proje hazırladıklarını dile getirdi.