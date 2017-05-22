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Türk öğrencilerden göz bebeğiyle kontrol edilen tekerlekli sandalye

Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 3 arkadaş göz bebeği hareketleri ile kontrol edilebilen bir tekerlekli sandalye prototipi geliştirdi.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Türk öğrencilerden göz bebeğiyle kontrol edilen tekerlekli sandalye
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Erciyes Üniversite’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde son sınıfta bulunan 3 öğrenci, bitirme tezi kapsamında önemli bir projeye imza attı. Alperen Kara, Kübra Uyanık ve Osman Nuri Koç’un geliştirme safhasında görev aldığı projede ekibin de belirttiği gibi boynundan aşağısını kontrol edemeyen (omurilik felçi ve MS gibi hastalıklara sahip) bireylerin kendi hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri adına yeni nesil bir tekerlekli sandalye geliştirildi.

Temmuz Ayında Gerçeğe Dönüşecek

‘’Göz bebeği kontrollü tekerlekli sandalye’’ isimli projede ekip, kullanıcının sadece göz bebeğini sağa, sola veya ileriye oynatarak tekerlekli sandalyenin kontrol edilmesine olanak sağlıyor ve bu yanıyla proje daha önce gördüğümüz gözün açılıp kapatılmasıyla kontrol edilen tekerlekli sandalyelerden ayrılıyor. Şu an sadece prototipi hazırlanan sandalyenin gerçek hayata taşınması ise önümüzdeki temmuz ayında TÜBİTAK’ın vereceği destek ile gerçekleşecek.

Alperen Kara’nın yaptığı açıklamalara göre tekerlekli sandalyenin çalışma prensibi ise şu şekilde: Kullanıcıya özel gözlük veya kaskta bulunan kameralar kullanıcının göz bebeğine odaklanarak onun hareketini tespit edecek ve ekibin kullandığı özel işleme metodlarıyla göz bebeğinin hareketlerine bağlı olarak tekerlekli sandalye hareket edecek böylece hastalar herhangi bir kişinin yardımına ihtiyaç duymaksızın tekerlekli sandalyeyi kullanabilecek.

Ekip Türkiye’de bir ilk olan ve dünya genelinde de sayısı oldukça az olan bir projeye imza attıkları için mutluluk duyarken MS ve ALS hastalarına da yardım ederek yararlı bir proje hazırladıklarını dile getirdi.


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axaxa 2 yıl
Aferin çocuklar
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verag 2 yıl
ülke gerçekten boş değil fakat imkan yok arkanda duracak yok olsada satış yapacak yer yok
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BlindGuardianNN 2 yıl
‘’Göz bebeği kontrollü tekerlekli sandalye’’ isimli projede ekip, kullanıcının sadece göz bebeğini sağa, sola veya ileriye oynatarak tekerlekli sandalyenin kontrol edilmesine olanak sağlıyor ve bu yanıyla proje daha önce gördüğümüz gözün açılıp kapatılmasıyla kontrol edilen tekerlekli sandalyelerden ayrılıyor. Şu an sadece prototipi hazırlanan sandalyenin gerçek hayata taşınması ise önümüzdeki temmuz ayında TÜBİTAK’ın vereceği destek ile gerçekleşecek.
Alperen Kara’nın yaptığı açıklamalara göre tekerlekli sandalyenin çalışma prensibi ise şu şekilde: Kullanıcıya özel gözlük veya kaskta bulunan kameralar kullanıcının göz bebeğine odaklanarak onun hareketini tespit edecek ve ekibin kullandığı özel işleme metodlarıyla göz bebeğinin hareketlerine bağlı olarak tekerlekli sandalye hareket edecek böylece hastalar herhangi bir kişinin yardımına ihtiyaç duymaksızın tekerlekli sandalyeyi kullanabilecek.
Ne güzel aynı stephen hawking in kullandığı gibi

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ilgezer 2 yıl
TÜBİTAK dışında tr de proje destekleyen başka kuruluşlar da var. herkes neden tübitak deyip duruyor



bence bu projeye aile ve sosyal politikalar bakanlığı sahip çıkmalı.
gençler iyi iş çıkarmış. umarım geliştirilerek daha verimli daha etkin ürünlerin ortaya çıkmasına ilham kaynağı olur.
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kadirirdem 2 yıl
Tübitak'ın bir şeye destek verdiğini gördüm ya artık ölsem de gam yemem.Bu arada Tebrikler Güzel bir buluş yapılmış.
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muroooo19 2 yıl
Harika çocuklar bunlar. türkiye nin yaratıcı gücü olabilirler. Yaratıcı zeka çok nadir ortaya çıkar. herşey gönüllerince olsun.
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dr20mouse 2 yıl
E madem 1070 kullanılacak ryzen 1600x ile de kurulabilirdi bu sistem.
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fuujitsu 2 yıl dr20mouse
dr20mouse
E madem 1070 kullanılacak ryzen 1600x ile de kurulabilirdi bu sistem.

Siz çok yanlış gelmişsiniz hocam.
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fuujitsu 2 yıl
Helal olsun tebrik ederim çok yararlı bir cihaz yapmışlar. İnşaallah TÜBİTAK adam gibi destek verir de yaygınlaşır.
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Silent Guardian 2 yıl
Vakti zamanında forumdan bilgehan hocamda uğraşmıştı benzeri ile diye hatırlıyorum. Hatta habere girerken "Olabilir mi böyle bişey? Lütfen olsun çünkü" diye girdim
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bilgehankalkan 2 yıl Silent Guardian
Nereden hatırladın.


Önde engel varsa otomatik fren yapan tekerlekli sandalye projesiydi bizim proje de, bu çok daha gelişmiş hali.
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Ambarad 2 yıl
Sağolsunlar. Tubitak umarım sahip çıkar. Eğer çıkmazlarsa, gitsinler Amerika'ya İngiltere'ye. Bilimin değer görmediği yerde, beyin göçüne kızmıyorum.
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