İddialara göre Ford, CEO'sunu kovmaya hazırlanıyor

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New York Times'ın haberine göre otomobiv devi Ford, CEO Mark Fields'ı işten çıkarıp yerine otonom araçlar sorumlusu Jim Hackett'ı getirmeye hazırlanıyor. İşten çıkarmanın arkasında bu yıl yaşanan %25'lik araç satış düşüşü, 1.400 çalışanın işten çıkarılması gibi bazı nedenler yatıyor.
Ford hissedarlarının alarm vermesine neden olan sebep yalnızca araç satışlarında ve hisse senedi fiyatlarındaki düşüş değil, şirket ayrıca, otomobil üreticileri için önemli kabul edilen teknoloji geliştirme alanlarında hız olarak rakiplerinin gerisinde kalıyor. Örneğin GM halihazırda tamamen elektrikli Bolt modelini satarken, Ford'un böyle bir araç için henüz 3 senesi var. Ford aynı zamanda otonom sürüş teknolojisinde de rakiplerinden geri kalmış durumda.
Ford, Amerika operasyon başkanı Joseph H. Hinrichs'i küresel operasyonlar başkan vekili olarak atarken, şirketin CEO değişikliğini bugün duyuracağı belirtiliyor.
https://www.nytimes.com/2017/05/21/business/ford-motor-chief-executive.html?_r=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ford un genel dusuncesi 30 40 sene sonrada benzinli ve dizel araclarin pazarin cogunda olacagi elektrikli otomobillerin asiri derecede yayilamayacigini dusunerek ,projelerini gelistiriyorlarmis.
Batarya teknolojisi 30 sene sonra da gelismeyecek sekilde ongoruluyormus.
benzin bittiğinde ne olacakmış peki?
Önceki mesajları okumadım ama konu nasıl vw ford kapışmasına döndü anlamadım. Onun dışında tsi motoru ve dsg şanzımanı sürekli sorunlar çıkaran bir markayı dünyanın en iyi markası olarak görmekten vazgeçin lütfen. Parasını vermiş, bilmem kaç ay beklemiş almışsınız. Savunma kısmını bırakın firma avukatları yapsın.
sonuç hala ayakta ve hala dim dik !
Ford'un ilgi çekmeyen hangi modeli varmış ki MUSTANG Ford Logosuyla satılmayan tek modeli olduğu halde satış rekorları kırabiliyor ki diğer modelleri saymıyorum.
golfun arkası ufacık mı?
direksiyon mu üstünde oturmak?
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