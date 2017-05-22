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İddialara göre Ford, CEO'sunu kovmaya hazırlanıyor

Bu yıl satışlarda %25 düşüş yaşayan ve teknolojik olarak rakiplerinin gerisinde kalmaya başlayan Ford hissedarları, CEO Mark Fields'ın işine son vermeye karar verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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New York Times'ın haberine göre otomobiv devi Ford, CEO Mark Fields'ı işten çıkarıp yerine otonom araçlar sorumlusu Jim Hackett'ı getirmeye hazırlanıyor. İşten çıkarmanın arkasında bu yıl yaşanan %25'lik araç satış düşüşü, 1.400 çalışanın işten çıkarılması gibi bazı nedenler yatıyor.
Ford hissedarlarının alarm vermesine neden olan sebep yalnızca araç satışlarında ve hisse senedi fiyatlarındaki düşüş değil, şirket ayrıca, otomobil üreticileri için önemli kabul edilen teknoloji geliştirme alanlarında hız olarak rakiplerinin gerisinde kalıyor. Örneğin GM halihazırda tamamen elektrikli Bolt modelini satarken, Ford'un böyle bir araç için henüz 3 senesi var. Ford aynı zamanda otonom sürüş teknolojisinde de rakiplerinden geri kalmış durumda.
Ford, Amerika operasyon başkanı Joseph H. Hinrichs'i küresel operasyonlar başkan vekili olarak atarken, şirketin CEO değişikliğini bugün duyuracağı belirtiliyor.

https://www.nytimes.com/2017/05/21/business/ford-motor-chief-executive.html?_r=1 Yorum Yaz
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399N3N 2 yıl
I hope so
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insaatmüh. 2 yıl
Hem otokarda hem de koc universitesinde ford icin projelerde calisan muhendisin biri seminer de elektrikli otomobiller hakkinda sunu soylemisti.
Ford un genel dusuncesi 30 40 sene sonrada benzinli ve dizel araclarin pazarin cogunda olacagi elektrikli otomobillerin asiri derecede yayilamayacigini dusunerek ,projelerini gelistiriyorlarmis.
Batarya teknolojisi 30 sene sonra da gelismeyecek sekilde ongoruluyormus.
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YA-KU-ZA 2 yıl insaatmüh.
insaatmüh.
Hem otokarda hem de koc universitesinde ford icin projelerde calisan muhendisin biri seminer de elektrikli otomobiller hakkinda sunu soylemisti.
Ford un genel dusuncesi 30 40 sene sonrada benzinli ve dizel araclarin pazarin cogunda olacagi elektrikli otomobillerin asiri derecede yayilamayacigini dusunerek ,projelerini gelistiriyorlarmis.
Batarya teknolojisi 30 sene sonra da gelismeyecek sekilde ongoruluyormus.

benzin bittiğinde ne olacakmış peki?
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Defkhan3459 2 yıl
Kovuldu.

Önceki mesajları okumadım ama konu nasıl vw ford kapışmasına döndü anlamadım. Onun dışında tsi motoru ve dsg şanzımanı sürekli sorunlar çıkaran bir markayı dünyanın en iyi markası olarak görmekten vazgeçin lütfen. Parasını vermiş, bilmem kaç ay beklemiş almışsınız. Savunma kısmını bırakın firma avukatları yapsın.
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K_Spartakus 2 yıl
Ford Eski ve bu sektörün babası olan bir marka olduğu için kolay kolay birşey olmaz , ayrıca GM 2007deki Ekonomik krizde batmıştı ama amerikan devletininde desteğiyle tekrar ayaklandı .
sonuç hala ayakta ve hala dim dik !
Ford'un ilgi çekmeyen hangi modeli varmış ki MUSTANG Ford Logosuyla satılmayan tek modeli olduğu halde satış rekorları kırabiliyor ki diğer modelleri saymıyorum.
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Dark Territory 2 yıl
Peynir ekmek gibi Fiesta-Focus-Transit- tourneo Connect satiliyo senelerdir. Neymiş Ford ilgi cekmiyomuş. Daha nasil ilgi cekecek. İkinci eli en degerli markalarda ilk 3te olan bi marka.
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batkent 2 yıl
Ya çok afedersiniz ama en karakteristik ve hissi araçları üreten bir firmayla niye giydirdiniz ? Tamam satışlar düşmüş olabilir ama bu Türkiye için pek geçerli değil. Focus hala alınıyor mondeo bana göre en iyi d segment araba şuan altimdaki connect üretilmiş belki de en sağlam arabadır illa wv gibi her yeri yumuşak plastik mi yapmalı? Çok beğenilen golfun arkasi ufacik önde direksiyonun üstündesin ama ne hikmetse kimse ona bir Bir sey demiyor
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Kaplan261 2 yıl batkent
batkent
Ya çok afedersiniz ama en karakteristik ve hissi araçları üreten bir firmayla niye giydirdiniz ? Tamam satışlar düşmüş olabilir ama bu Türkiye için pek geçerli değil. Focus hala alınıyor mondeo bana göre en iyi d segment araba şuan altimdaki connect üretilmiş belki de en sağlam arabadır illa wv gibi her yeri yumuşak plastik mi yapmalı? Çok beğenilen golfun arkasi ufacik önde direksiyonun üstündesin ama ne hikmetse kimse ona bir Bir sey demiyor

golfun arkası ufacık mı?
direksiyon mu üstünde oturmak?
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TheNewAtilla 2 yıl
Ceo, sio
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kadirirdem 2 yıl
Geçmiş olsun diyelim o zaman.
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muratalagoz 2 yıl
fordun ilgimi çeken tek modeli f350 ve f450 modeli onun dışında rakiplerinin gerisinde
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399N3N 2 yıl
I hope so
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s8s7s6s5s4s3s2s1 2 yıl 399N3N
Umarım öyle olur diyorsun yani
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BekirTemel 2 yıl
Yeni ceo teslayı kısa vadede geçebilecek sanki.
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