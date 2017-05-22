İddialara göre Ford, CEO'sunu kovmaya hazırlanıyor

New York Times'ın haberine göre otomobiv devi Ford, CEO Mark Fields'ı işten çıkarıp yerine otonom araçlar sorumlusu Jim Hackett'ı getirmeye hazırlanıyor. İşten çıkarmanın arkasında bu yıl yaşanan %25'lik araç satış düşüşü, 1.400 çalışanın işten çıkarılması gibi bazı nedenler yatıyor.

Ford hissedarlarının alarm vermesine neden olan sebep yalnızca araç satışlarında ve hisse senedi fiyatlarındaki düşüş değil, şirket ayrıca, otomobil üreticileri için önemli kabul edilen teknoloji geliştirme alanlarında hız olarak rakiplerinin gerisinde kalıyor. Örneğin GM halihazırda tamamen elektrikli Bolt modelini satarken, Ford'un böyle bir araç için henüz 3 senesi var. Ford aynı zamanda otonom sürüş teknolojisinde de rakiplerinden geri kalmış durumda.

Ford, Amerika operasyon başkanı Joseph H. Hinrichs'i küresel operasyonlar başkan vekili olarak atarken, şirketin CEO değişikliğini bugün duyuracağı belirtiliyor.

https://www.nytimes.com/2017/05/21/business/ford-motor-chief-executive.html?_r=1