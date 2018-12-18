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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti

Türk savunma sanayinin geleceği için de çok kritik bir ürün olan ÇAFRAD projesinde ilk büyük test başarıyla sonuçlandı. Aselsan’ın geliştirdiği yeni radarın önemi, kullanım alanı ve diğer tüm detaylar
5 ay
22,3b
1
33
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti
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Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Projesi olarak ifade edebileceğimiz ÇAFRAD, Türkiye’nin geleceği için de son derece önemli bir proje. Çıkış noktası olarak denizlerdeki gemilerimizin gözü kulağı olacak olan radar teknolojisinin yerli olanaklarla geliştirilmesi olarak başlayan süreç, Ağustos 2013’te imzalanan sözleşme ile başlamıştı. Geçen 5 yıllık süreçte ilk test muadili üretilen radar, TCG Göksu fırkateynine entegre edildi ve Evolved Sea Sparrow Missile adlı deniz araçlarında kullanılan bir hava savunma füzesini ateşleyip yönlendirerek havadaki hedef uçağını imha etmeyi başardı.

ÇAFRAD neden bu kadar önemli?

Milgem gibi Türk donanmasının gelecekteki en önemli güçlerinden biri olması hedeflenen gemilerin üretileceği TF-2000 projesinin ana radar sisteminin geliştirilmesi için başlanan proje ile ortaya konacak ürün, birçok savaş gemisinde kullanılacak. Türk gemilerinin havadan gelecek tehditlere karşı gözü kulağı olacak olan sistem, çoklu hedef tespiti, takip ve imha yetenekleri ile çok gelişmiş teknolojileri üzerinde barındırıyor.

Hava hedeflerinin tespiti, hassas tespit ve takip, güdümlü mermilerin yönlendirilmesi gibi özelliklerinin yanı sıra su üstü için hedef izleme, top atış kontrol yeteneği, radar videosu oluşturma özellikleriyle de önem taşıyor. Tek bir direk üzerine yerleştirilmiş radarlardan oluşan, dönen herhangi bir modülü bulunmayan ve eş zamanlı olarak yüzlerce hedefi takip edilen radar sistemi, Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemi için de önem taşıyor.

Hali hazırda üzerinde çalışmalar süren S-400, Patriot gibi sistemlerin bir alternatifi olacak yerli üretim uzun menzilli hava savunma sisteminde de ÇAFRAD’ın temel özellikleri baz alınarak geliştirilmiş daha kapsamlı özelliklere sahip bir radarın kullanılması planlanıyor.

Sistemde kullanılacak yarı iletkenler Türkiye’de üretilecek

Aselsan’ın geliştirdiği ÇAFRAD’ın üretimi aşamasında kullanılacak nitrat transistör ve entegre devre üretiminin yapılması adına AB Mikronano olarak kısaltılmış Aselsan ile Bileknt Üniversitesi ortaklığında bir şirket de kuruldu. Aselsan Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÇAFRAD sistemi için ihtiyaç duyulan malzemelerin geliştirilip üretilmesini yapacak.

Etkili menzili 450 kilometrenin üzerinde olacak denilen ÇAFRAD, bir aksilik olmadığı takdirde 2023 yılında ilk muadilleri ile üretilip envantere girmiş olacak. TCG Göksu’nun helikopter pistine yerleştirilerek denenen ürünün önünde daha uzun bir gelişme evresi var. Sonuç itibariyle ortaya çıkacak ürün ülkemizin en önemli savunma sanayii şirketlerinden olan Aselsan’a sınıf atlatacağı gibi Türkiye de çok önemli kazanımlar elde etmiş olacak.


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nebulabado 5 ay en beğenilen
Resimlerdeki sistem ÇAFRAD radarının sadece 4'te 1'i.
Bu sistemlerden 4 farklı yöne bakan, 4 farklı sistem radarın tamamını oluşturuyor.
Yanıtla +22
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vollkan59 5 ay
Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Muhalefet burada mı?
1 Yanıt Yanıtla +15
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Zero Degrees 5 ay
Şu ana kadar yapılmış en önemli teknolojidir kendisi. Çok yüksek teknoloji kullanılıyor bu radarda. Yapabilen ülke sayısı bir elin parmağını geçmez. TF-2000'i, tartışmasız bir şekilde en iyiler arasına sokacaktır bu teknoloji.
Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
Şu ana kadar yapılmış en önemli teknolojidir kendisi. Çok yüksek teknoloji kullanılıyor bu radarda. Yapabilen ülke sayısı bir elin parmağını geçmez. TF-2000'i,...
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Panamalı Hasta 5 ay
hava savunması olmadan askeri yatırım yapan bir devlet tekerleksiz arabaya benzer.
teröristlere ve güçsüz devletlere karşı üstünlük kurarsınız ama mesele büyük devletlere geldiğinde apışıp kalırsınız. o nedenle uzun menzilli füze sistemine giden güzel bir gelişme.
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Schlaf 5 ay
Tamamda biz bunu ne ara ürettik? neden kimseye bilgi verilmedi biz daha altay tankın motorunu bile üretemedik dışardan ithal ettik?
koskaca savaş gemisi şu sıralar imkansız gibi duruyor %100 yerli değildir adım gibi biliyorum
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cimbomman 5 ay
İyi güzel tebrikler. O prefabrik konteyner görünümü güven vermedi.
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Zero Degrees 5 ay
Şu ana kadar yapılmış en önemli teknolojidir kendisi. Çok yüksek teknoloji kullanılıyor bu radarda. Yapabilen ülke sayısı bir elin parmağını geçmez. TF-2000'i, tartışmasız bir şekilde en iyiler arasına sokacaktır bu teknoloji.
Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
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Concordato 5 ay
Adamlar demiş ki muhalefet burada mı iyi de kardeşim bugün milli savunma projelerinde çalışan mühendislerin çoğu odtü çıkışlı muhalif dediğin adamlar



Ha şunu da söyleyeyim sizin bu tavırlarınız sayesinde o adamlar yavaş yavaş kaçıyor bu ülkeden. Bu tip adamlar için dünyada sınır olmaz. Artık doblolu dayılarla yaparsınız.
Konuyla ilgili bilgi vermek gerekirse bu sistemin asıl amacı haberde de belirtilmiş uzun menzilli hava savunma sistemlerinin entegrasyonu.
Ancak haberdeki en önemli kısımlardan birisi yarı iletken üretimi, bence bu iş Aselsan'a yüklenmemeli ve sırf bunun için bir şirket oluşturulması yerli çekirdek ihtiyacımız acil.
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haylaz__ 5 ay Concordato
Çekememezlik çok kötü birşey
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2jz1993 5 ay
Muhalefet burda mı filan yazmış birisi. "Diğerleri "diye ağırdığını kişiler olarak yapılan askeri gelişmelerden mutluyuz. İyiye iyi, kötüye kötü demesini biliyoruz. Ama siz kötüye kötü demesini bilmiyorsunuz. Kendi probleminizi ortaya çıkarmanız gerçekten şaşırtıcı :)
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DH Misafiri 5 ay
kendisinden önce ilk etapta klima dış üniteleri dikkat çekiyor
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rohan32 5 ay
ASELSAN AŞ, 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur. Yatırım çalışmalarını kısa sürede tamamlamış ve 1979 yılı başlarında Macunköy, Ankara tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir. Viki....
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Tugrul_512bit 5 ay
Bunlar karaya kurulum yapılınca dağlar yüzünden menzili kısalır mı?
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Baxa 5 ay
Hedefe firlatilan fuze Hisar A olmasi lazim.
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