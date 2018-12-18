Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti

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Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar Projesi olarak ifade edebileceğimiz ÇAFRAD, Türkiye’nin geleceği için de son derece önemli bir proje. Çıkış noktası olarak denizlerdeki gemilerimizin gözü kulağı olacak olan radar teknolojisinin yerli olanaklarla geliştirilmesi olarak başlayan süreç, Ağustos 2013’te imzalanan sözleşme ile başlamıştı. Geçen 5 yıllık süreçte ilk test muadili üretilen radar, TCG Göksu fırkateynine entegre edildi ve Evolved Sea Sparrow Missile adlı deniz araçlarında kullanılan bir hava savunma füzesini ateşleyip yönlendirerek havadaki hedef uçağını imha etmeyi başardı.

ÇAFRAD neden bu kadar önemli?

Milgem gibi Türk donanmasının gelecekteki en önemli güçlerinden biri olması hedeflenen gemilerin üretileceği TF-2000 projesinin ana radar sisteminin geliştirilmesi için başlanan proje ile ortaya konacak ürün, birçok savaş gemisinde kullanılacak. Türk gemilerinin havadan gelecek tehditlere karşı gözü kulağı olacak olan sistem, çoklu hedef tespiti, takip ve imha yetenekleri ile çok gelişmiş teknolojileri üzerinde barındırıyor.

Hava hedeflerinin tespiti, hassas tespit ve takip, güdümlü mermilerin yönlendirilmesi gibi özelliklerinin yanı sıra su üstü için hedef izleme, top atış kontrol yeteneği, radar videosu oluşturma özellikleriyle de önem taşıyor. Tek bir direk üzerine yerleştirilmiş radarlardan oluşan, dönen herhangi bir modülü bulunmayan ve eş zamanlı olarak yüzlerce hedefi takip edilen radar sistemi, Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemi için de önem taşıyor.

Hali hazırda üzerinde çalışmalar süren S-400, Patriot gibi sistemlerin bir alternatifi olacak yerli üretim uzun menzilli hava savunma sisteminde de ÇAFRAD’ın temel özellikleri baz alınarak geliştirilmiş daha kapsamlı özelliklere sahip bir radarın kullanılması planlanıyor.

Sistemde kullanılacak yarı iletkenler Türkiye’de üretilecek

Aselsan’ın geliştirdiği ÇAFRAD’ın üretimi aşamasında kullanılacak nitrat transistör ve entegre devre üretiminin yapılması adına AB Mikronano olarak kısaltılmış Aselsan ile Bileknt Üniversitesi ortaklığında bir şirket de kuruldu. Aselsan Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÇAFRAD sistemi için ihtiyaç duyulan malzemelerin geliştirilip üretilmesini yapacak.

Etkili menzili 450 kilometrenin üzerinde olacak denilen ÇAFRAD, bir aksilik olmadığı takdirde 2023 yılında ilk muadilleri ile üretilip envantere girmiş olacak. TCG Göksu’nun helikopter pistine yerleştirilerek denenen ürünün önünde daha uzun bir gelişme evresi var. Sonuç itibariyle ortaya çıkacak ürün ülkemizin en önemli savunma sanayii şirketlerinden olan Aselsan’a sınıf atlatacağı gibi Türkiye de çok önemli kazanımlar elde etmiş olacak.