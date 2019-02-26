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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Turkcell, 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu siparişi verdi

Turkcell ve ULAK Haberleşme A.Ş arasında ULAK tedarik sözleşmesi imzalandı. GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde imzalanan sözleşme ile Turkcell'e 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu tedariği sağlanacak
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Turkcell, 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu siparişi verdi
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Turkcell, yerli baz istasyonu kullanımını önemli ölçüde yaygınlaştıracak yeni bir tedarik sözleşmesine imza attı. GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde imzalanan sözleşme ile Turkcell, toplam 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu satın aldı.
Turkcell ile ULAK Haberleşme arasında imzalanan ve bu yıldan geçerli olmak üzere 4 senelik bir dönemi kapsayan anlaşmayla, Turkcell’in Türkiye çapında toplamda 2650 adet sahasında yerli ve milli baz istasyonu Ulak kullanılacak.  Anlaşma kapsamında ilk olarak Türkiye’nin kuzeyinden başlayacak olan projeyle, Ulak baz istasyonlarının Türkiye’nin farklı bölgelerinde de devreye alınarak yaygınlaşması hedefleniyor. 

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde çok sayıda yerli firmanın katkılarıyla geliştirilen ULAK baz istasyonu, haberleşme güvenliği adına büyük önem taşıyor.

Üretilen ilk baz istasyonları kapsamanın olmadığı yerlere 4.5G’nin bağlantısı götürmek adına Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında 75 ilde 500 noktaya konumlandırıldı ve hizmete alındı.

ASELSAN ve Turkcell arasından bir ULAK sipariş sözleşmesi daha imzalanmıştı. ASELSAN, bu sözleşme kapsamındaki ULAK baz istasyonlarını Turkcell'e teslim etti. Teslim edilen baz istasyonlarının Nisan ayından itibaren Karadeniz Bölgesi’nde kullanılması planlanıyor. ULAK, hali hazırda 4.5G üzerinden hizmet veriyor ancak 5G’ye dönüşüm için hazırlıklar yapılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapılan anlaşmanın hem ULAK Haberleşme hem Turkcell, hem de ülkemiz için gurur verici olduğunu, ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından iletişim altyapılarında yarınları beklemeden yerli ve milli çözümleri hayata geçirmemizin şart olduğunu belirtti. Bunun için hep beraber yerlilik oranlarının takipçisi olacaklarını belirten Turhan, milli gücümüz Ulak ile 5G’de de yer almak için 4.5G ile sahada olmamızın ve yaygınlaşmamızın önemini vurguladı ve diğer operatörlerimizin de siparişlerini ve ticari şebekelerde kullanımlarını beklediklerini ifade etti.  

ULAK Baz İstasyonu Özellikleri                                   

  • 4. nesil teknoloji
  • 450 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz frekans bantları
  • 3GPP Release 10, Release 11 standartları desteği
  • Çoklu anten teknolojileri (4x4 MIMO)
  • Çoklu taşıyıcı birleştirme (Carrier Aggregation)
  • Dual frekans uzak radyo ünitesi (RRU)
  • 1.8 Gbps net kullanıcı hızı
  • Çok noktadan koordineli veri iletimi (CoMP)
  • Birden fazla kullanıcıya multimedya iletimi (eMBMS)

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Vasto Lorde 2 ay en beğenilen LGR9
yerli "montaj" mantıksız. misal çinden son hali 70 dolara alınacak cihazı, birleştirilmemiş halde 60 dolara alıyorlar. trde iş gücü pahalı olduğu için, trde birleştirip 90 dolara mal ediyorlar ve "yerli üretim" oluyor. keşke dediğiniz gibi patentler vb konusunda iyi düzeye gelsek. ya yazılım tarafında ya da ana malzeme(çip tarzı) tarafında güçlenmemiz lazım. Malesef işlemci,panel vb gibi teknolojiler için tren kaçtı ama yazılımda kısa sürede iyi yerlere gelebiliriz ama avrupa ve abd kapış kapış yazılımcı alıyor farklı ülkelerden, tr'de en üst sıralarda. montajcılık yaparak yerli üretim deniyor birilerinin cebi doluyor ona üzülüyorum.
@Backspace7 türkiyede hiç bir firma kendinden başka bir firmanın büyüyüp gelişmesini istemez, şirketler arası dayanışma,ortak çalışma vb malesef ülkemizde yok :)
yerli "montaj" mantıksız. misal çinden son hali 70 dolara alınacak cihazı, birleştirilmemiş halde 60 dolara alıyorlar. trde iş gücü pahalı olduğu için, trde bi...
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DH Misafiri 2 ay
Bu sefer parayı bu cell bastı herhalde. Maşallah dilinizden düşmüyor.
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Backspace7 2 ay
sabitte Ortak alt yapı diye cırpınan bu firmalar neden aynı seyi baz istasyonunda yapmıyor anlamıyorum. boş extra masraf yapılacak.
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DH Misafiri 2 ay
5G desteği olan bir baz istasyonuna yatırım yapılması daha mantıklı olurdu. 5G desteği olabilmesi için ilk önce o konsorsiyum'a üye olmak gerek çünkü kullanılması gereken bilgiler/teknolojiler patentli. Umarım kullanıcı yoğunluğu ve kapasite çalışmaları düzgün yapılmıştır.
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nexus can 2 ay
Devletin parasini yiyorlar ustu resmi sadece ;)
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Askaparta 2 ay
Üretim ülkesi olmamız ümidiyle, daha fazla özveriyle, daha az vergiyle, haydi Türkiye.
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DH | equ* 2 ay Askaparta
paramız varki alıyoruz niye üretelim
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Lene 2 ay
Hayırlı olsun
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Jazzalyn 2 ay
Aferin Turkcell, böyle devam et.

10GB'ı 30 liraya satanlar nerde acaba
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DH Misafiri 2 ay
Bu sefer parayı bu cell bastı herhalde. Maşallah dilinizden düşmüyor.
1 Yanıt Yanıtla +14
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SeKSandDoRT 2 ay DH Misafiri

parayı basmak zorunda, çünkü ...
patronlardunyasi.com/...
Turkcell hisselerine bilanço darbesi
Turkcell hisselerinde bir önceki yıla kıyasla zayıf kalan 2019 hedeflerinin ardından yüzde 5'i aşan düşüş yaşandı.
Turkcell'in net kârı TL'nin sert değer kaybettiği 2018'de finansman giderlerinin etkisiyle sınırlı değişim göstererek bir önceki yıla göre yüzde 2.1 artışla 2 milyar lirada kaldı. Şirketin hisseleri ise bir önceki yıla kıyasla zayıf kalan 2019 hedeflerinin ardından yüzde 5 üzeri geriledi.
Turkcell'in dün akşam açıkladığı 2019 hedefleri, şirketin 2018 gerçekleşmelerinin altında kalacağına işaret etti. Turkcell 2019 gelir büyüme hedefini yüzde 16-18 aralığında, FAVÖK marjı hedefini yüzde 37-40 aralığında ve yatırım harcamaları hedefini yüzde 16-18 aralığında belirledi.
Turkcell dördüncü çeyrek net kârını ise TL'nin söz konusu dönemde toparlanmasına bağlı olarak finansman giderinin azalmasının yanısıra vergi giderindeki düşüşün etkisiyle yüzde 300 artırarak 864 milyon liraya yükseltti. Geçen yılki mali hedeflerini tutturan Turkcell, ekonominin ivme kaybetmesi beklenen 2019 için hedeflerini ise 2018'e kıyasla düşürdü.
Turkcell'in satış gelirleri geçen yılın tamamında yüzde 20.8 artışla 21.3 milyar lira olurken, dördüncü çeyrek gelirleri yüzde 20.6 artışla 5.6 milyar liraya çıktı. 2018 gelir artışı yüzde 20-22 olan hedefleri tutturdu.
Operasyonel kârlılığının bir göstergesi olan FAVÖK geçen yılın tamamında yüzde 41.1 artarak 8.8 milyar liraya, marjı ise 6 puan artışla yüzde 41.3'e yükseldi. FAVÖK marjı yüzde 39-41 olan hedefi aştı. Şirketin yatırım harcamalarının gelirlerine oranı ise yüzde 18.5 ile hedefler dahilinde kaldı. Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu geçen yılın sonuçlarını, "2018 küresel ve yerel piyasalarda zorlu makroekonomik şartların egemen olduğu, küresel ticaretin yavaşladığı, gelişen pazarlardan sermaye çıkışının yaşandığı ve Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine karşı değer kaybettiği bir yıl oldu. Buna rağmen, başlangıçtaki hedeflerimizi aşan güçlü bir performans sergiledik" diyerek değerlendirdi.
Turkcell hisseleri geçen yılın altında kalan gelir ve FAVÖK marjı hedefinin ardından kayıplarını kademeli olarak artırdı. Hisseler 1634 itibariyle yüzde 5.4 gerileyerek 14.91 liraya indi. TEB Yatırım analisti Akif Daşıran, hisselerin yıl başından bu yana 23 prim yapmasının ardından yabancı benzerlerine kıyasla iskontosunun azaldığını hatırlatarak, "Bunun üzerine 2018'in altında açıklanan hedefler kâr realizasyonunu tetiklemiş görünüyor" dedi.
ABONE SAYISI
Gelirlerinin yüzde 85'ini Türkiye'deki faaliyetlerinden sağlayan Turkcell'in gelirleri hakkında gösterge olan mobil ARPU (abone başı ortalama aylık gelir) dördüncü çeyrekte önceki yıla göre yüzde 15.8 artışla 37.4 liraya yükseldi, ancak üçüncü çeyrekteki 38.7 lira seviyesine göre düşüş kaydetti. Mobil faturalı abone sayısı 18.8 milyon ile bir önceki yıla göre yüzde 1.6 arttı. Ön ödemeli abone sayısı 14.9 milyon ile bir önceki yıla göre yüzde 4.5 düşüş kaydetti. Ön ödemeli abonedeki düşüş sayısında mevsimsel ve turistlerin kullandığı hatların kullanımdan kalkması etkili oldu.
Sabit abone sayısı yüzde 10 artışla 2.9 milyona yükselirken, sabit abone ARPU'daki artış yüzde 3.9 ile 55.7 lira oldu. Şirketin sabit ve mobil toplam abone sayısı 2018 sonunda 36.7 milyon ile bir önceki yıla göre değişmedi. Şirketin en az bir dijital hizmeti kullanan abonelerin oranı kesintisiz artışı sürdürerek bir önceki çeyreğe göre 2.8 puan artışla yüzde 66.7'ye çıktı. Turkcell bazıları paralı olan bu hizmetlerin kullanımından gelir sağlıyor. Ücretsiz hizmetlerin kullanımı da abone kayıp oranlarının düşmesini sağlıyor.
Turkcell dijital servislerden sağladığı gelirin kırılımını ise vermedi. Ancak Terzioğlu, geçen yıl Moldova'daki bir operatörün kullanmaya başladığı Turkcell'in dijital servislerini bu ay Arnavutluk'tan bir operatörün kullanmaya başlayacağını ifade etti. Turkcell kendi geliştirdiği dijital servisleri başka operatörlere kullandırtarak kullanıcı tabanını artırmayı ve gelirlerden belirli bir yüzde almayı amaçlıyor.
Terzioğlu, gelecek hafta Barcelona'da yapılacak mobil iletişim fuarında 4-5 yeni operatörle daha Turkcell'in geliştirdiği servisleri kullanmaları için anlaşma yapacağını belirtti.
NET FİNANSMAN GİDERİ 4 KAT ARTTI, BORÇLULUK AZALACAK
Turkcell'in, Ağustos'taki kur şokunun ardından üçüncü çeyrekte sert artışla 870 milyon liraya yükselen net finansman gideri, TL'nin dolar karşısında değer kazandığı dördüncü çeyrekte 18.5 milyon liraya indi. Ancak 2018'in tamamında 4 kattan fazla artarak 1.7 milyar liraya yükseldi ve net kârı düşürdü.
Şirketin borçluluğunun göstergesi olan ve kurdaki sert yükselişin etkisiyle üçüncü çeyrekte 1.8'e yükselen net borç/FAVÖK çarpanı TL'nin kısmen toparlanmasıyla yıl sonunda 1.4'e düştü ancak bir yıl öncesine göre artış kaydetti. Borçluluğun önemli bir kısmı tüketicilerin telefon alımını finanse eden birimden kaynaklanıyor. Ancak Turkcell CFO'su Osman Yılmaz, tüketici kredilerindeki taksit sınırı ve artan finansman maliyetleri nedeniyle kredi talebinin azaldığını belirterek, "Bu yıl boyunca tüketici finansmanı kaynaklı borç stokunda yaklaşık 1.5 milyar lira azalma olabilir" dedi. Yılmaz, Turkcell'in Orta Asya'da dört operatörü içeren Fintur'u satışından gelecek 350 milyon euro ile net borç/kaldıraç oranının 1'e yaklaşacağını belirtti ancak bunun için bir zaman belirtmedi. Şirketin toplam borçları ise TL'deki sert değer kaybının etkisiyle yılı yüzde 60 artışla 20.2 milyar lira ile kapattı. Bu tutarın yüzde 87'si euro ve dolar borçlardan oluşuyor. (Reuters)
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Backspace7 2 ay
sabitte Ortak alt yapı diye cırpınan bu firmalar neden aynı seyi baz istasyonunda yapmıyor anlamıyorum. boş extra masraf yapılacak.
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LGR9 2 ay
yerli üretim yapılmasını sonuna kadar destekliyorum ama asıl yapılması gereken; büyük firmalar ile birlik olup patentlerde söz sahibi olmaktır, Türk Telekom'un bir takım girişimleri var ancak yeterli değil. Umarım patentler konusunda daha iyi düzeye gelir şirketlerimiz.
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Vasto Lorde 2 ay LGR9
yerli "montaj" mantıksız. misal çinden son hali 70 dolara alınacak cihazı, birleştirilmemiş halde 60 dolara alıyorlar. trde iş gücü pahalı olduğu için, trde birleştirip 90 dolara mal ediyorlar ve "yerli üretim" oluyor. keşke dediğiniz gibi patentler vb konusunda iyi düzeye gelsek. ya yazılım tarafında ya da ana malzeme(çip tarzı) tarafında güçlenmemiz lazım. Malesef işlemci,panel vb gibi teknolojiler için tren kaçtı ama yazılımda kısa sürede iyi yerlere gelebiliriz ama avrupa ve abd kapış kapış yazılımcı alıyor farklı ülkelerden, tr'de en üst sıralarda. montajcılık yaparak yerli üretim deniyor birilerinin cebi doluyor ona üzülüyorum.
@Backspace7 türkiyede hiç bir firma kendinden başka bir firmanın büyüyüp gelişmesini istemez, şirketler arası dayanışma,ortak çalışma vb malesef ülkemizde yok :)
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