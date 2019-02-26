Turkcell, 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu siparişi verdi

Tam Boyutta Gör

Turkcell, yerli baz istasyonu kullanımını önemli ölçüde yaygınlaştıracak yeni bir tedarik sözleşmesine imza attı. GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde imzalanan sözleşme ile Turkcell, toplam 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu satın aldı.

Turkcell ile ULAK Haberleşme arasında imzalanan ve bu yıldan geçerli olmak üzere 4 senelik bir dönemi kapsayan anlaşmayla, Turkcell’in Türkiye çapında toplamda 2650 adet sahasında yerli ve milli baz istasyonu Ulak kullanılacak. Anlaşma kapsamında ilk olarak Türkiye’nin kuzeyinden başlayacak olan projeyle, Ulak baz istasyonlarının Türkiye’nin farklı bölgelerinde de devreye alınarak yaygınlaşması hedefleniyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi kapsamında ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde çok sayıda yerli firmanın katkılarıyla geliştirilen ULAK baz istasyonu, haberleşme güvenliği adına büyük önem taşıyor.

Üretilen ilk baz istasyonları kapsamanın olmadığı yerlere 4.5G’nin bağlantısı götürmek adına Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında 75 ilde 500 noktaya konumlandırıldı ve hizmete alındı.

ASELSAN ve Turkcell arasından bir ULAK sipariş sözleşmesi daha imzalanmıştı. ASELSAN, bu sözleşme kapsamındaki ULAK baz istasyonlarını Turkcell'e teslim etti. Teslim edilen baz istasyonlarının Nisan ayından itibaren Karadeniz Bölgesi’nde kullanılması planlanıyor. ULAK, hali hazırda 4.5G üzerinden hizmet veriyor ancak 5G’ye dönüşüm için hazırlıklar yapılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapılan anlaşmanın hem ULAK Haberleşme hem Turkcell, hem de ülkemiz için gurur verici olduğunu, ekonomik, teknolojik ve siber güvenlik açılarından iletişim altyapılarında yarınları beklemeden yerli ve milli çözümleri hayata geçirmemizin şart olduğunu belirtti. Bunun için hep beraber yerlilik oranlarının takipçisi olacaklarını belirten Turhan, milli gücümüz Ulak ile 5G’de de yer almak için 4.5G ile sahada olmamızın ve yaygınlaşmamızın önemini vurguladı ve diğer operatörlerimizin de siparişlerini ve ticari şebekelerde kullanımlarını beklediklerini ifade etti.

ULAK Baz İstasyonu Özellikleri

4. nesil teknoloji

450 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz frekans bantları

3GPP Release 10, Release 11 standartları desteği

Çoklu anten teknolojileri (4x4 MIMO)

Çoklu taşıyıcı birleştirme (Carrier Aggregation)

Dual frekans uzak radyo ünitesi (RRU)

1.8 Gbps net kullanıcı hızı

Çok noktadan koordineli veri iletimi (CoMP)

Birden fazla kullanıcıya multimedya iletimi (eMBMS)