Turkcell 2. el ve cep telefonu kiralama işine giriyor

Turkcell'in geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'da düzenlediği Teknoloji Elçileri etkinliğinde Turkcell Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Erkan, firmanın 2019 planları adına önemli açıklamalar yaptı.

Artan cep telefonu fiyatlarına karşın düşen taksitlendirme sayısı nedeniyle tüketicilerin tepe modellere erişim güçlüğü yaşayacağını öngören Turkcell, 2. el alım-satım ve cep telefonu kiralama modelini devreye sokacak.

Garantili 2. el cep telefonu satışı yapılacak

Turkcell, satış noktalarında yenilenmiş 2. el cep telefonları satacak. Telefon yenilemek isteyen müşterilerden alınan eski cep telefonları KVK ve Genpa'nın teknin servisinde yenilenerek kutulanacak ve Tukcell satış noktalarında Turkcell garantisi ile son kullanıcıya ulaştırılacak.

Sıfır telefonlara erişimi olmayanlar ve elindeki modeli bir üst modelle değiştirmek isteyenler için alternatif yollar oluşturmak isteyen Turkcell, 2. el telefon satışında yenilenmiş modellerle kullanıcıya güveli alım-satım ortamı sunmayı hedefliyor.

Kiralama yöntemi ile istediğiniz an son model telefonlar cepte olacak

2019'da Türk akıllı telefon kullanıcılarının tanışacağı yeni sistem ise Cep Telefonu Kiralama sistemi olacak. Vestel'in V Hepyeni ismiyle başlattığı televizyon kiralama sistemine benzer bir yapı Turkcell ile cep telefonlarına gelecek.

Sunumda iPhone XS Max'in resmi satış fiyatını da 15000TL olarak açıklayan Murat Erkan, tüketicinin artık bu denli yüksek fiyata satılan telefonları 6 taksit ile almasının iyice zorlaştığını bu yüzden alternatif yollar sunulması gerektiğini belirtiyor.

Murat Erkan'ın açıkladığı alternatif yol ise Cihaz Kiralama sistemi. Cihaz Kiralama ile kullanıcılar aylık düzenli ödemeler ile istedikleri cihazı, sahibi olmadan alıp kullanacak ve kiralama süreci sonunda da Turkcell'e geri teslim edecekler.

Her zaman en yeni modelleri kullanma konusunda hevesli kullanıcılar için iyi bir alternatif olabilecek kiralama konusunda ise fiyatlandırma, sigorta ve kasko gibi konularda ise detay verilmiyor.

Başarılı olur mu?

Özellikle Turkcell'in kiralama konusunda uygulayacağı fiyatlandırma stratejisi, sistemin başarısı için kilit rol oynuyor. Kullanıcılar; 24 aylık kiralama sonunda sahibi olmadıkları bir telefonun kullanım bedeli olarak, sıfır bir telefon kadar para ödemek zorunda kalırlarsa sistemin popülerlik kazanması zor olacaktır.

Benim görüşüm, başarı için 24 aylık kiralamanın en az %50 fiyat avantajı sağlaması lazım.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?

Güncelleme: Video, Turkcell'in talebi ile kaldırılmıştır.