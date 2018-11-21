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Turkcell 2. el ve cep telefonu kiralama işine giriyor

Turkcell, artan cep telefonu fiyatları ve azalan taksit sayısına alternatif sunmak adına 2. el telefon alım-satım ve telefon kiralama işine girmeye hazırlanıyor detaylar haberimizde
6 ay
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Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Turkcell'in geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'da düzenlediği Teknoloji Elçileri etkinliğinde Turkcell Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Erkan, firmanın 2019 planları adına önemli açıklamalar yaptı.
Artan cep telefonu fiyatlarına karşın düşen taksitlendirme sayısı nedeniyle tüketicilerin tepe modellere erişim güçlüğü yaşayacağını öngören Turkcell, 2. el alım-satım ve cep telefonu kiralama modelini devreye sokacak.

Garantili 2. el cep telefonu satışı yapılacak 

Turkcell, satış noktalarında yenilenmiş 2. el cep telefonları satacak. Telefon yenilemek isteyen müşterilerden alınan eski cep telefonları KVK ve Genpa'nın teknin servisinde yenilenerek kutulanacak ve Tukcell satış noktalarında Turkcell garantisi ile son kullanıcıya ulaştırılacak. 
Sıfır telefonlara erişimi olmayanlar ve elindeki modeli bir üst modelle değiştirmek isteyenler için alternatif yollar oluşturmak isteyen Turkcell, 2. el telefon satışında yenilenmiş modellerle kullanıcıya güveli alım-satım ortamı sunmayı hedefliyor.

Kiralama yöntemi ile istediğiniz an son model telefonlar cepte olacak 

2019'da Türk akıllı telefon kullanıcılarının tanışacağı yeni sistem ise Cep Telefonu Kiralama sistemi olacak. Vestel'in V Hepyeni ismiyle başlattığı televizyon kiralama sistemine benzer bir yapı Turkcell ile cep telefonlarına gelecek.
Sunumda iPhone XS Max'in resmi satış fiyatını da 15000TL olarak açıklayan Murat Erkan, tüketicinin artık bu denli yüksek fiyata satılan telefonları 6 taksit ile almasının iyice zorlaştığını bu yüzden alternatif yollar sunulması gerektiğini belirtiyor.
Murat Erkan'ın açıkladığı alternatif yol ise Cihaz Kiralama sistemi. Cihaz Kiralama ile kullanıcılar aylık düzenli ödemeler ile istedikleri cihazı, sahibi olmadan alıp kullanacak ve kiralama süreci sonunda da Turkcell'e geri teslim edecekler.
Her zaman en yeni modelleri kullanma konusunda hevesli kullanıcılar için iyi bir alternatif olabilecek kiralama konusunda ise fiyatlandırma, sigorta ve kasko gibi konularda ise detay verilmiyor.

Başarılı olur mu? 

Özellikle Turkcell'in kiralama konusunda uygulayacağı fiyatlandırma stratejisi, sistemin başarısı için kilit rol oynuyor. Kullanıcılar; 24 aylık kiralama sonunda sahibi olmadıkları bir telefonun kullanım bedeli olarak, sıfır bir telefon kadar para ödemek zorunda kalırlarsa sistemin popülerlik kazanması zor olacaktır.
Benim görüşüm, başarı için 24 aylık kiralamanın en az %50 fiyat avantajı sağlaması lazım.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? 
Güncelleme: Video, Turkcell'in talebi ile kaldırılmıştır. 

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dere.beyi 6 ay en beğenilen
ALLAHIMMM ŞU HABERİ GÖREN ALAMANYA KISKANÇLIKTAN GEBERİYODUR
ŞU OLAY 5. DÜNYA ÜLKELERİNDE OLMAZ :(
hangi ara telefon alamıcak hale geldik lan biz
ALLAHIMMM ŞU HABERİ GÖREN ALAMANYA KISKANÇLIKTAN GEBERİYODURŞU OLAY 5. DÜNYA ÜLKELERİNDE OLMAZ :(hangi ara telefon alamıcak hale geldik lan biz
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2 Yanıt Yanıtla +84
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maaart 6 ay SigSauer6
almanyada ikinci el giysilerin popüler olma sebebi, ekonomik ısrafı sevmedikleri için halkın kendi arasında el değiştirmesidir, devlet eliyle fakirlikten ikince el giysi teşviği yapılmıyor, oysa bu örnekte ülkenin ilk onunda yer alan firmalardan biri halkı fakirlikten ürün alamayacağı için ekonomik yarar sağlamak için birşeyler yapıyor, ayrıca bilmem farkında mısınız turkcell yönetim kurulu kısmen devlet yada hükümet (hangisini demek doğru bilemedim) tarafından ele geçirilmiştir, yönetiminde devlet vardır. Almanlarda devletin ele geçirdiği bir ikinci el pazarı ben duymadım, tamamen serbest piyasa koşulları hakimdir.
ayrıca hiç bir operatörden cihaz almanın ekonomik bir avantajı bugüne kadar yoktu, bi hizmetinde detaylı hesap yaparsanız bir karı olmayacak, yine büyük olasılıkla tutmayacak bir hizmet olarak tarihin tozlu sayfalarına gömülecektir.
almanyada ikinci el giysilerin popüler olma sebebi, ekonomik ısrafı sevmedikleri için halkın kendi arasında el değiştirmesidir, devlet eliyle fakirlikten ikinc...
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Ryukk6193 6 ay
Turkcellden halkın yararına ve ucuz bir şey beklemek hayal olur nerde emilecek kan var imdadınıza turkcell yetişir o yüzden uzak durun kafanız rahat olsun... Ayrıca İphone Xs Maxın fiyatından da nasıl bir fiyat politikası uygulayacakları belli değil mi ?
Turkcellden halkın yararına ve ucuz bir şey beklemek hayal olur nerde emilecek kan var imdadınıza turkcell yetişir o yüzden uzak durun kafanız rahat olsun... A...
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ImRoyal 5 ay
Her açıdan rezillik aptallık bir durum. Çok yazık çok. Ülke muz cumhuriyeti olmasaydı yeni telefon ithalatını sonlandıran bir düzenlemeyle iç piyasanın toparlanması saglanırdı. Gelir adaleti de ikinci önemli konu. Asgari ücreti 3 bin yapabilmek için iç piyasanın diriltilmesi gerekiyor bu yüzden ithalata kısıtlama getiriyoruz diyemezler çünkü herkesin bir fiyatı var ve devleti yönetenler satın alınmış kişilerdir. En iyi protesto yöntemi satın almamak oy vermemek vergi vermemektir. Başka hiç bir çözümü yok. Hayalleri bırakın. Protesto edin. Ama nerde o sosyal kolektif bilinç bu ülkede. Baba oğlunu çekemiyor. Milliyetçilik sıçan insanların tamamı beş para etmez kolaycı tembel fırsatçı korkak yalaka yandaş insanlardır. Cesur olgun çalışkan duyarlı insan yok bu ülkede. Vergi kacırmasını iyi bilirler. Hatta bu konuda Cambrigde ya da oxfordta ders verebilecek çakal dolu bu ülke. Hiçbir şey düzelmez. Yakında kürt devleti de kurulacak zaten. O zaman hafıflerse Türkiye belki bir şeyler iyiye gidebilir. Çünkü türkiyeyi olgun eğitimli kafalar yönetemiyor. Çoğunluğun hangi kafaya oy verdiği belli. Korkak insanlar. Bir telefon 15 bin tl olur mu? Bu devletin paranın itibarına bile saygısı yok. Dediğim gibi almayın. Tüketmeyin. 2 yıl öncesinin telefonlarını talep edin. Piyasayı siz belirliyorsunuz. Ama boşa bu laflar. Fiyat buralara gelmişse talep edildiği içindir. Talep çoksa mevcut stoğun fiyatı sürekli artar.
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expressimo 5 ay
Kanada da olan sistem bu. İşi efendi efendi yapacaklarsa güzel ama türkcell e asla güvenmem.
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~Lion King~ 5 ay expressimo
Kanada'da telefon fazla ülkeye girmeyip çevreye zarar vermesin diye bu yöntem vardır muhtemelen. Burada tamamen alım gücü üzerine...
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spirituals 5 ay
Telefon alamayacak duruma geldik. Telefon kiralama nedir Allah aşkına? Ülke zıvanadan çıktı iyice.
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lterlemez 5 ay
Öncelikle, Güzel Ülkemde, öperatörden hiçbir şey alınmaz. İkincisi ise önce görüşme ücretini ve/veya süresine düzenlesin. Beleş para toplayan operatörden hiçbir şey almam.
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ahhsan 5 ay
Almanya'da dandik bir işte çalışıp Türkiye'ye son model lux jiple gelip hava atmak gibi bişey.
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urugakhina 5 ay
Hepi topu kac kuruluk aletler. Neyini kiralayacaklar? 15 binlik telefon yerine 2 binlik telefon alıp senelerce kullanmak ayıp mı günah mı?
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~Lion King~ 5 ay
Senin olan en kötü giriş android model telefon, kiralık en lüks iphone’dan daha iyidir.
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GokhanEmecan 5 ay
vah benim güzel TÜRKİYEM 😔
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TheMannn 5 ay
Ben de böyle bir öneri getireyim. Mevcut akıllı telefonlarınızı 5-10 yıl kullanın. Bırakın hangi şirket batarsa batsın. Kimse para kazanmasın. Türkiye'de telefon satışları dibe vursun.
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flyer_mig 5 ay
Bu millete mustehak her sene telefon,araba degistiriyorlar bu kadar telefon manyakligi olan baska ulke gormedim. Abd de bile iphone 4s kullanan var. adam calisiyor isimi goruyor napayim yenisini ucup kacmiyor diyor

Evkurdan senete giren,kredi ceken bankayla icralik olan neler neler gorende telefondan dunyayi kurtariyor proje ciziyor sanacak
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Guest-458B4BD66 5 ay flyer_mig
bi bitmediniz arkadaş ya. off off.
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teknoloji, mesut çevik ve
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