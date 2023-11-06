Turkcell Genel Müdürü’ne göre arabalar artık insanlara ihtiyaç duymayacak

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Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Sürücülerin olmadığı, sürücüsüz arabaların çağına girmek üzereyiz. Çember daraldı, arabalar artık insanlara dahi ihtiyaç duymayacak." dedi.

"Biz’in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, TİM Show Center'da düzenlendi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, zirvede yaptığı konuşmada, insanoğlunun tarih boyunca hayatına giren yeni teknolojileri eski ile kıyaslayarak adapte olmaya çalıştığını söyledi.

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20. yüzyılın başlarında arabalar ortaya çıktığında, başlangıçta "Atsız Taşıyıcı-Horseless Carriage" olarak isimlendirildiğini hatırlatan Koç, "Bir taşıyıcının atların yardımı olmadan bizi bir yerden bir yere götürüyor olması, insanlık için oldukça şaşırtıcı bir yenilikti. Şimdi ise sürücülerin olmadığı, sürücüsüz arabaların çağına girmek üzereyiz. Çember daraldı, arabalar artık insanlara dahi ihtiyaç duymayacak. Otonom araç teknolojileri geliştikçe hayatımızda daha fazla yer alacak ve bizler bu teknolojiye de alışacak, normalleştirecek, hayatımızın değişmez parçalarından biri haline getireceğiz." diye konuştu.

Ali Taha Koç konuyla alakalı "Çünkü yazılım oluşturulurken bugünkü otoyollarda otonom aracımızın karşısına bir at arabasının çıkacağı öğretilmemiş. Hal böyle olunca Tesla da önündeki cismin büyüklüğünü ve hareket etmesini hesaplayarak karşısındakinin bir kamyonet olabileceğini düşünüyor. Teknoloji geliştikçe hayatımızı kolaylaştırmaya devam etse de bu gelişim sürecinde tabii ki daha hayati hatalarla da karşılaşabiliyoruz. Birçoğunuz görmüşsünüzdür, otonom araçların hız tabelalarını yanlış okuması, iki şeridi kaplayan kamyon kazalarını algılayamayıp bodoslama dalması, ambulansa yol vermemesi gibi hatalar çığır açıcı teknolojilerde maalesef şahit olduğumuz hayati ve basit hatalar arasında. Sayısını artırabileceğimiz tüm bu örnekler, yapay zeka teknolojilerinde insan odaklı bir yaklaşımın, insanın bu teknolojilerin tamamında işin merkezinde olması gerektiğini bizlere gösteriyor." dedi.

Koç konuşmasına "Ülkemizin neredeyse bir asırlık özlemi olan böylesine bir projede, ülkemizin öncü teknoloji markası olan Turkcell’imizin babayiğit olarak yer alması da bizler için bir başka gurur vesilesi. Türkiye’nin Otomobili’nde Türkiye’ye özgü birçok detay bulunuyor. Bunlardan bence en önemlisi de Dijital Türkiye portalımız olan e-Devlet Kapısı’nın Togg’da yer alması. Tüm e-Devlet hizmetlerine Togg’dan erişebilir, işlemlerinizi Togg’dan halledebilirsiniz. Togg’un yerli, milli ve özgün teknolojilerle donatıldığının belki de en güzel göstergesinin bu olduğunu düşünüyorum." şeklinde devam etti.

Koç, yapay zeka ve yenilikçi teknolojilerin sağlıktan tarıma, güvenlikten finansa kadar birçok alanda yenilikçi çözümler sunduğunu belirterek, "Texas Üniversitesinde yürütülen çalışmalarda yapay zekanın depremleri şu anda yüzde 60 oranında tahmin edebildiği, bu oranın önümüzdeki yıllarda geliştirilerek daha da yukarılara taşınabileceği saptandı. Deprem tahminleri konusunda eğitilen yapay zekanın 320 kilometre derinliğindeki 14 depremi doğru tahmin ettiği görüldü. Tabii buna karşın, bir depremi ıskaladı ve sekiz kere de yanlış alarm verdi. Yani yapay zeka geliştikçe ChatGPT gibi oldukça akıllı ve bir sürü şeyi bir çırpıda halledebilen uygulamaların yanında hepimizin hayatını aynı anda etkileyebilecek." diyerek sözlerini noktaladı.

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